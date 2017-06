IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye erhält im Vorfeld seiner Anleiheemission positive Bonitätseinstufungen

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye erhält im Vorfeld seiner Anleiheemission positive Bonitätseinstufungen

Sibanye erhält im Vorfeld seiner Anleiheemission positive Bonitätseinstufungen

Westonaria, 7. Juni 2017 - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484: Sibanye freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Ratingagentur Moodys Investors Service (Moodys) ein Ba2-Rating mit stabilem Ausblick und von S&P Global Ratings (S&P) ein B+-Rating mit positivem Ausblick erhalten hat.

Moodys hat sein (stabiles) Verbundrating von Ba2 für Sibanye mit dem Hinweis abgegeben, Sibanye könne ein solides Geschäftsprofil mit diversifizierten Einnahmen aus der Metallproduktion vorweisen und auf eine lange Tradition der konservativen Finanzpolitik zurückblicken. Im Ausblick wird davon ausgegangen, dass Sibanye im Anschluss an die Zuführung von Fremdkapital im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stillwater und die erfolgreiche Eingliederung neuer Bergbauaktiva seinen Verschuldungsgrad wie geplant verringern wird.

S&P erklärte, die (positive) Bonitätseinstufung B+ sei Ausdruck seiner Überzeugung, dass Sibanye im Anschluss an den Erwerb von Stillwater über einen positiven, frei verfügbaren Cashflow verfügen wird, der das Unternehmen in die Lage versetzen sollte, seine Verschuldung im Einklang mit seiner angekündigten Finanzpolitik schrittweise zu verringern.

Die positiven Bonitätseinstufungen untermauern Sibanyes heranreifendes Geschäftsmodell und den Wertzuwachs, den wir mit unseren jüngsten Übernahmen erzielen konnten. Die Refinanzierung des Überbrückungskredits für den Erwerb von Stillwater ist ein zentrales Thema für uns; diese Bewertungen sind daher für uns ein positiver Schritt vorwärts auf unserem Weg, eine angemessene langfristige Kapitalstruktur für Sibanye zu errichten, so Neal Froneman, CEO von Sibanye.

Sibanye gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen einer geplanten Anleiheemission im Umfang von 1 Milliarde USD Citi, HSBC und Barclays als Global Coordinator und Bookrunner (Konsortialführer) sowie Credit Suisse und Standard Bank als Bookrunner beauftragt hat. Deren Rating entspricht voraussichtlich den neuen Unternehmensbewertungen. Der Erlös aus der Emission wird zur Refinanzierung eines Teils des Überbrückungsdarlehens verwendet, das Sibanye erhalten hat, um die Übernahme der Stillwater Mining Company zu finanzieren.

Kontakt für Anleger von Sibanye:

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited +27 (0) 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Diese vorausschauenden Aussagen, wo immer sie in dieser Pressemitteilung auftreten könnten, sind zwangsläufig Schätzungen, die das beste Wissen der Geschäftsleitung und Directors von Sibanye reflektieren und eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Leistung oder Erfolge des Konzerns wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen angegebenen unterscheiden. Folglich sollten diese vorausschauenden Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren gesehen werden einschließlich jener in diesem Dokument. Weitere Einzelheiten potenzieller Risiken und Unsicherheiten, die Sibanye beeinflussen werden in Sibanyes Ablagen bei der JSE und SEC beschrieben einschließlich Sibanyes Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2015 sowie im integrierten Jahresbericht 2015. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum dieses Dokuments gültig. Weder Sibanye noch Stillwater sind verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände nach Datum dieses Dokuments oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse zu reflektieren.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und gilt in keinem Rechtssystem als (i) Angebot zum Verkauf bzw. Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einem beliebigen anderen Rechtssystem; oder als (ii) Anlageberatung in einem beliebigen Rechtssystem in Bezug auf die hier erwähnten Wertpapiere.

Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot gemäß Abschnitt 95(1)(h) des Companies Act von 2008 in der aktuellen Fassung und soll auch nicht die Aufmerksamkeit auf ein öffentliches Angebot lenken oder für ein solches werben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40011 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40011&tr=1

