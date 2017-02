IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye erhält Auszeichnung Deal of the Year auf angesehenem jährlichen Ansarada DealMakers Gala Awards Dinner

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye erhält Auszeichnung Deal of the Year auf angesehenem jährlichen Ansarada DealMakers Gala Awards Dinner

Sibanye erhält Auszeichnung Deal of the Year auf angesehenem jährlichen Ansarada DealMakers Gala Awards Dinner

Westonaria, 16. Februar 2017: Sibanye (JSE: SGL; NYSE: SBGL - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296428) gibt bekannt, dass während der angesehenen jährlichen Ansarada DealMakers Preisverleihungsgala Sibanyes geplante Akquisition der Stillwater Mining Company im Wert von 2,2 Mrd.



USD von den Preisrichtern in der Kategorie Deal of the Year einstimmig auf den ersten Platz gestellt wurde.

Neal Froneman äußerte sich zu der Preisverleihung: Wir sind durch diese Preisverleihung geehrt, was meiner Ansicht nach die geplante Akquisition der in den USA börsennotierten Stillwater als eine transformative Transaktion zu einem günstigen Zeitpunkt im Rohstoffpreiszyklus auszeichnet. Die Akquisition von Stillwaters Tier-1-Sachanlagen wird Sibanye in einen global wettbewerbsfähigen südafrikanischen Bergbau-Champion verwandeln. Sibanye bedeutet Wir sind eins in der Sprache der isiXhosa und Auszeichnungen wie diese sowie die Fähigkeit, umwälzende Transaktionen dieser Art in Betracht zu ziehen, reflektieren die Bemühungen und Leistungen aller Mitarbeiter Sibanyes.

Für weitere Informationen über die geplante Transaktion beziehen Sie sich bitte auf folgenden Link: https://www.sibanyegold.co.za/investors/transactions/stillwater-acquisition.

Kontakt

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited Tel.: +27 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38936 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38936&tr=1

