IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater refinanziert und erweitert revolvierenden US-$-Kredit

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater refinanziert und erweitert revolvierenden US-$-Kredit

Sibanye-Stillwater refinanziert und erweitert revolvierenden US-$-Kredit

Johannesburg, 6. April 2018: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SGL und NYSE: SBGL - https://www.



youtube.com/watch?v=1FiXJ7fgU-Y&t=130s ) gibt bekannt, dass es seinen revolvierenden Kredit in US-Dollar zu verbesserten Konditionen refinanziert hat. Die neue Kreditfaszilität wurde von 350 Mio. US-$ auf 600 Mio. US-$ erhöht, wodurch die Liquidität für den vergrößerten Konzert gesteigert wurde. Der neue revolvierende Kredit von 600 Mio. US-$ ersetzt den revolvierenden Kredit von 350 Mio. US-$, der am 23. August 2018 fällig geworden wäre.

Wir freuen uns über die fortlaufende Unterstützung, die uns unsere Bankengruppe durch verbesserte Konditionen, höhere Faszilität und Verlängerung der Laufzeit des revolvierenden US$-Kredits gewährt. Die Höhe der Faszilität wurde erweitert, um dem Wachstum innerhalb des Konzerns gerecht zu werden, und obwohl sie nicht wesentlich genutzt wird, erhöht sie die Liquidität der Gruppe, sagte Sibanye-Stillwaters CEO Neal Froneman.

Die wichtigsten Konditionen dieser Kreditvereinbarung mit einem internationalen Bankensyndikat, das von Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Bank Plc angeführt wird, sind:

- Kapitalbetrag von 600 Mio. US-$, was ein Anstieg von 250 Mio. US-$ im Vergleich zum ehemaligen Betrag von 350 Mio. US-$ bedeutet;

- Option für Sibanye-Stillwater, die Höhe der Faszilität um weitere 150 Mio. US-$ auf 750 Mio. US-$ zu steigern, indem weitere Kreditgeber mit aufgenommen werden;

- Die neue Kreditfaszilität hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei die Kreditgeber die Option haben, die Laufzeit auf Wunsch von Sibanye-Stillwater mittels zwei weiterer Verlängerungen von jeweils einem Jahr zu verlängern;

- Die Zinsen sind gestaffelt und liegen zwischen Libor plus 1,85% und Libor plus 2,00%, je nach Verschuldungsquote;

- Kreditnehmer und Bürgen sind die gleichen wie gemäß der bestehenden Kreditvereinbarung, also das Unternehmen (Sibanye Gold Limited), Stillwater Mining Company Limited, Sibanye Rustenburg Platinum Mines (Pty) Ltd und Kroondal Operations (Pty) Ltd, wobei Rand Uranium (Pty) Ltd jetzt nicht mehr zur Gruppe der Bürgen gehört.

Außerdem wird bekannt gegeben, dass im Sinne der Bestimmungen in Abschnitt 45(5) des Aktiengesetzes 71 von 2008 (das Aktiengesetz) sowie gemäß des Sonderbeschlusses der Hauptversammlung des Unternehmens vom 23. Mai 2017 (die Hauptversammlung) das Board of Directors des Unternehmens (das Board) den Beschluss gefasst hat, eine Garantie für die Verbindlichkeiten anderer Mitglieder des Konzerns gemäß der neuen Kreditvereinbarung zu übernehmen. Diese Garantie umfasst die Gewährung von direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung an verbundene und miteinander verbundene Unternehmen und Körperschaften des Unternehmens im Sinne der Bestimmungen in Abschnitt 45(2) des Aktiengesetzes.

Nach Abwägung aller vernünftigen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 45 zusammen mit Abschnitt 4 des Aktiengesetzes, hat sich das Board von Folgendem überzeugt:

- Sofort nach Bereitstellung der oben genannten finanziellen Unterstützung wird das Unternehmen den in Abschnitt 4 des Aktiengesetzes dargelegten Solvenz- und Liquiditätstest erfüllen;

- alle im Gründungsmemorandum des Unternehmens dargelegten relevanten Konditionen und Einschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung an das Unternehmen sind erfüllt,

- die Bedingungen und Konditionen zu denen eine solche finanzielle Unterstützung gewährt wird, sind fair und für das Unternehmen zumutbar.

ANSPRECHPARTNER

James Wellsted

SVP Investor Relations

Sibanye Gold Limited

+27 (0) 83 453 4014

ir@sibanyestillwater.com

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Vorausschauende Aussagen können durch folgende Worte identifiziert werden wie z.B. anvisieren, werden, vorhersagen, erwarten, planen, Potenzial, beabsichtigen, schätzen, erwarten, können und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wobei viele dieser schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen. Diese könnten dazu fuhren, dass Sibanye-Stillwaters tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder etwaigen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Sibanye Gold Limited

Trading as Sibanye-Stillwater

Reg. 2002/031431/06

Incorporated in the Republic of South Africa

Share codes: SGL (JSE) and SBGL (NYSE)

ISIN - ZAE000173951

Issuer code: SGL

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43003

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43003&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000173951

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.