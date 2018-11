IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater erhält Streikmitteilung von Amcu

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

Johannesburg, 19.November 2018: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.



commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) teilt mit, dass es von der Association of Mineworkers and Construction Union ("AMCU") eine Mitteilung erhalten hat, dass man beabsichtigt, ab der Abendschicht am Mittwoch, den 21. November 2018, Schutzstreiks bei den südafrikanischen Goldaktivitäten von Sibanye-Stillwater einzuleiten.

Dies folgt auf die Ankündigung eines dreijährigen Tarifvertrags, der am Mittwoch, den 14. November 2018, nach mehrmonatigen Verhandlungen zwischen Sibanye-Stillwater und den anderen repräsentativen Gewerkschaften, der National Union of Mineworkers (NUM), Solidarity und UASA, erzielt wurde. Trotz der laufenden Versuche von Sibanye-Stillwater, während der Verhandlungen ein faires und vernünftiges Ergebnis zu erzielen, hat die nationale Führung der AMCU mit Vertretern der AMCU interveniert und an ihren ursprünglichen, unbezahlbaren Forderungen festgehalten.

Die durchschnittlichen Grundlöhne für Mitarbeiter der Kategorie 4-8 sind um mehr als 65% gestiegen, seit Sibanye-Stillwater 2013 aus Gold Fields ausgegliedert wurde. Dies liegt deutlich über der Inflation und stellt eine sehr reale Verbesserung des Lebensstandards unserer Mitarbeiter dar. Der aktuelle Tarifvertrag mit NUM, Solidarity und UASA liegt erneut deutlich über der Inflation, berücksichtigt aber die längerfristige Nachhaltigkeit der Goldaktivitäten.

Sibanye-Stillwater CEO Neal Froneman kommentierte die Benachrichtigung von AMCU wie folgt: "Es ist enttäuschend, dass die Führung der AMCU diese Vorgehensweise gewählt hat, trotz des anhaltenden Engagements mit Vertretern der AMCU seit Juni. Die Vereinbarung, die wir mit den anderen Gewerkschaften getroffen haben, ist fair und endgültig und berücksichtigt die aktuellen Herausforderungen, vor denen unsere Goldaktivitäten stehen. Wir werden diese Vereinbarung einhalten und haben zugesagt, dass wir das Angebot nicht erhöhen werden."

Sibanye-Stillwater beschäftigt derzeit rund 32 200 Mitarbeiter in seinen Goldbetrieben in SA, wobei AMCU etwa 43% der Mitarbeiter in der Verhandlungseinheit repräsentiert.

"Die Tatsache, dass die nationale Führung der AMCU bereit ist, ihre Mitglieder vor den Ferien im Dezember in den Streik zu schicken, ist sehr bedauerlich und unverantwortlich, wenn man bedenkt, welche finanziellen Folgen ein Streik für unsere Mitarbeiter und ihre Familien haben wird. Das von den anderen Gewerkschaften angenommene Angebot wird derzeit in allen Goldbetrieben umgesetzt, und alle Mitarbeiter, einschließlich der AMCU-Mitglieder, werden von der Erhöhung profitieren. Mitarbeiter, die sich für einen Streik entscheiden, werden jedoch keine Löhne erhalten, und wir werden unser Angebot nicht erhöhen. Die Entscheidung der AMCU-Führung, einen Streik einzuberufen ist verwirrend begleitet von großer Sorge um unsere Mitarbeiter. AMCU sollte sich der Schwierigkeiten bewusst sein, die dies ihren Mitgliedern während der Weihnachtszeit bereiten wird. Wir fordern die AMCU und ihre Mitglieder auf, friedlich zu streiken und das Recht der anderen Mitarbeiter zu respektieren, ohne Einschüchterung oder Gewalt weiterzuarbeiten", schloss Froneman.

Kontakte:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

Sibanye Gold Limited

Handel als Sibanye-Stillwasser

Reg. 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Code teilen: SGL

ISIN - ZAE000173951

Emittentencode: SGL

"("Sibanye-Stillwasser","das Unternehmen" und/oder "der Konzern")

Registrierte Adresse:

Constantia Büropark

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park - 1709

Postanschrift:

Private Tasche X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@reosurce-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited (Südafrika)

