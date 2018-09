IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater: Wechsel des Auditors für die Finanzberichtsperiode 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

Johannesburg, 26. September 2018. Die Aktionäre werden auf die am 4. Mai 2018 veröffentlichte und den Aktionären zur Verfügung gestellte SENS-Mitteilung verwiesen, in der die Gesellschaft mit Blick auf das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr mit der Auswahl einer neuen unabhängigen externen Revisionsgesellschaft für die Gruppe beginnen sollte.





Gemäß Abschnitt 3.84 (g) (iii) und 3.86 der JSE Listings Requirements möchte der Verwaltungsrat auf Empfehlung des Audit Committee die Aktionäre darüber informieren, dass Ernst & Young South Africa (EY) nach einem formellen Ausschreibungsverfahren zur Ernennung einer neuen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als externe Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt wurde, wobei Lance Ian Neame Tomlinson für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 als designierter Prüfungspartner fungiert.

Die Bestellung der KPMG Inc. als externe Wirtschaftsprüfer endet mit dem Abschluss ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2018, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein wird. Die Bestellung von EY zum externen Wirtschaftsprüfer wird unmittelbar nach Beendigung der Bestellung von KPMG Inc. wirksam, vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden wird.

Die Prüfungsberichte der KPMG Inc. über die Konzernabschlüsse der Sibanye-Stillwater zum 31. Dezember 2017, 2016 und 2015 sowie der Prüfungsbericht der KPMG Inc. über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung zum 31. Dezember 2017 enthielten weder eine nachteilige Stellungnahme oder einen Bestätigungsvermerk, noch wurden sie in Bezug auf Unsicherheit, Prüfungsumfang oder Rechnungslegungsgrundsätze eingeschränkt oder modifiziert. Während der Geschäftsjahre von Sibanye-Stillwater zum 31. Dezember 2017, 2016 und 2015 sowie in der anschließenden Zwischenberichtsperiode 2018 gab es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Sibanye-Stillwater und KPMG Inc. in Bezug auf Rechnungslegungsgrundsätze oder -praktiken, Offenlegung von Abschlüssen oder Prüfungsumfang oder -verfahren, die, wenn sie nicht zu ihrer Zufriedenheit gelöst worden wären, dazu geführt hätten, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Stellungnahme zum Konzernabschluss auf den Gegenstand der Meinungsverschiedenheit oder berichtspflichtige Ereignisse verwiesen hätten.

