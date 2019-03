IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater: Arbeitsgericht erklärt Ausweitung des Tarifvertrags auf AMCU für gültig und rechtmäßig

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

Sibanye-Stillwater: Arbeitsgericht erklärt Ausweitung des Tarifvertrags auf AMCU für gültig und rechtmäßig

Johannesburg, 20. März 2019: Sibanye-Stillwater (JSE: SGL und NYSE: SBGL - https://www.



commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298805) freut sich, mitteilen zu können, dass sie heute ein Urteil des Arbeitsgerichts (Gerichtshof) erhalten hat, das feststellt, dass die am 18. Februar 2019 mit der National Union of Mineworkers (NUM), UASA and Solidarity erzielte Ausweitung des mit der National Union of Mineworkers (NUM), UASA and Solidarity geschlossenen Goldtarifvertrags auf die AMCU und andere nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer gültig und rechtmäßig im Sinne von § 23 Abs. 1 lit. d) des Labour Relations Act, Nr. 66 von 1995 (S23(1)(d)) ist. Die Vereinbarung gilt für Nichtparteien der Vereinbarung.

Aufgrund der Rechtsverbindlichkeit des Verlängerungsvertrages wird das Unternehmen nun mit einem unabhängigen Verifizierungsprozess beginnen und daran teilnehmen, um die für die Umsetzung des Verlängerungsvertrages erforderliche Repräsentanz der verschiedenen Gewerkschaften zu bestätigen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir sind mit dem Urteil des Arbeitsgerichts sehr zufrieden. Dieses Urteil schafft Klarheit für alle Beteiligten über die Rechtsstellung des Antrags auf Ausdehnung des Tarifvertrags auf die AMCU im Sinne von § 23 Abs. 1 Buchstabe d). Darüber hinaus bietet sie einen klaren Weg, um den laufenden Streik in einer Weise zu lösen, die unsere Werte nicht beeinträchtigt oder unsere anderen Interessengruppen untergräbt, die ebenfalls negativ von der Streikaktion der AMCU betroffen sind. Wir fordern die AMCU nachdrücklich auf, das Urteil zu respektieren und die Einhaltung ordnungsgemäßer Verfahren im Interesse aller Parteien und eine friedliche Lösung dieses Streiks zu ermöglichen."

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

