IRW-News: Sibanye Gold Limited: Neuester Stand des Streiks in Sibanye-Stillwaters Goldbetrieben

Neuester Stand des Streiks in Sibanye-Stillwaters Goldbetrieben

November 2018: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) teilt mit, dass es in ihren südafrikanischen Goldbetrieben aufgrund des von der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU")durchgeführten Streiks zu weiteren Gewalttaten kommt. Der Streik am Mittwoch, den 21. November 2018. Insbesondre in den Betrieben Beatrix und Driefontein ist die Lage weiterhin angespannt. Die streikenden Arbeiter beschädigen Unternehmenseigentum und behindern den Zugang zu den laufenden Minen des Unternehmens.

Diese Gewalttaten sind ein direkter Verstoß gegen das vom Arbeitsgericht der Sibanye-Stillwater am Donnerstag, den 22. November 2018 gewährte Verbot und sind folglich eine Missachtung des Gerichts.

Sibanye-Stillwater respektiert das Recht der AMCU-Mitglieder zum Streik und gewährleistet das Recht der Mitarbeiter, die zu arbeiten wünschen. Durch ihre rechtswidrigen Handlungen hindern die streikenden Mitarbeiter andere Mitarbeiter an der Ausübung ihres Rechts zur Arbeit und fügen den Mitarbeitern, die nicht zu streiken wünschen, eine finanzielle Notlage zu. Um zu gewährleisten, dass die rechte aller Arbeiter respektiert werden und um weitere Gewalt zu vermeiden, verhandelt das Management weiterhin mit der Gewerkschaftsführung mit der Absicht, einen Friedenspakt zu unterzeichnen.

Sibanye-Stillwaters Management betrachtet die Sicherheit und das Wohlergehen aller ihrer Mitarbeiter als oberste Priorität und wird geeignete Maßnahmen unternehmen, um zu gewährleisten, dass das vom Arbeitsgericht gewährte Verbot respektiert wird, während man sich bemüht einen Friedenspakt unter allen Beteiligten zu sichern.

Hintergrundinformation:

Am Mittwoch, den 14. November 2018, wurde von Sibanye-Stillwater und den anderen repräsentativen Gewerkschaften, der National Union of Mineworkers (NUM), Solidarity und UASA, ein dreijähriger Tarifvertrag unterzeichnet. Trotz zahlreicher Versuche von Sibanye-Stillwater, ein faires und vernünftiges Ergebnis mit Vertretern der AMCU seit Verhandlungsbeginn im Juni zu erzielen und trotz Beteiligung an der Gestaltung des endgültigen Angebots, hat AMCU das Angebot abgelehnt.

Die durchschnittlichen Grundlöhne für Mitarbeiter der Kategorie 4-8 sind um mehr als 65% gestiegen, seit Sibanye-Stillwater im Jahr 2013 aus Gold Fields ausgegliedert wurde. Dies liegt deutlich über der Inflation und stellt eine sehr reale Verbesserung des Lebensstandards unserer Mitarbeiter dar. Der aktuelle Tarifvertrag mit NUM, Solidarity und UASA liegt erneut deutlich über der Inflation, berücksichtigt aber die längerfristige Nachhaltigkeit der Goldbergbaubetriebe.

