IRW-News: Sibanye Gold Limited: Kurzfassung der Vornotierungserklärung für Sibanye Stillwater Limited

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Kurzfassung der Vornotierungserklärung für Sibanye Stillwater Limited

1. Einführung

Im Anschluss an die von der Gesellschaft am 5. Dezember 2019 veröffentlichte Mitteilung über die Veröffentlichung des Scheme Circular und der Sibanye-Stillwater Pre-Listing-Erklärung haben wir nachfolgend die verkürzte Pre-Listing-Erklärung für Sibanye-Stillwater dargelegt.





2. Sibanye-Stillwater Verkürzte Erklärung zur Vornotierung

2.1 Anzahl und Beschreibung der Wertpapiere

Das genehmigte Aktienkapital von Sibanye-Stillwater zum Zeitpunkt der Vornotierung beträgt 10.000.000.000 (zehn Milliarden) Stammaktien ohne Nennwert, das ausgegebene Aktienkapital von Sibanye-Stillwater beträgt 1 (eine) Stammaktien ohne Nennwert und Sibanye-Stillwater wird unmittelbar nach der Umsetzung des Programms über ein ausgewiesenes Kapital in Übereinstimmung mit den JSE Listings Requirements verfügen. Zum Zeitpunkt der Kotierung werden keine Sibanye-Stillwater-Aktien als eigene Aktien gehalten. Es wird erwartet, dass Sibanye-Stillwater 2.670.029.252 Sibanye-Stillwater-Aktien an der JSE notiert haben wird, nachdem das Programm umgesetzt wurde, was der gleichen Anzahl von Aktien entspricht, die SGL am Tag der Umsetzung an der JSE notiert haben wird.

2.2 Details zu Sibanye-Stillwater

Name des Bewerbers: Sibanye Stillwater Limited

Datum der Registrierung: 7. November 2014

Registrierungsnummer: 2014/243852/06

ISIN: ZAE00025970101

Kurzer Name: Sibanye-S

Alpha-Code: SSW

Sektor der Hauptplatine: "Platin & Edelmetalle"

2.3 Art der Geschäftstätigkeit

Nach der Umsetzung des Programms wird Sibanye-Stillwater als Holdinggesellschaft für die Gruppe fungieren.

Die Gruppe ist eine unabhängige, weltweit tätige Edelmetallgruppe, die eine Mischung aus Metallen herstellt, zu der auch Gold und PGMs gehören. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lonmin-Akquisition und der damit verbundenen Bergbau-, Retreatment-, Schmelz-, Basis- und Edelmetallraffinerieanlagen in Südafrika im Juni 2019 hat sich die Gruppe zum weltweit größten Primärproduzenten von Platin, zum zweitgrößten Produzenten von Palladium und zum weltweit führenden Produzenten von Gold aus diversifizierten Aktivitäten im südlichen Afrika und in Amerika entwickelt.

2.4 Informationen der Direktoren

Nach der Umsetzung des Programms wird erwartet, dass das Sibanye-Stillwater Board aus den gleichen Mitgliedern besteht wie das aktuelle SGL Board und das Sibanye-Stillwater Management aus den gleichen Mitgliedern wie das aktuelle SGL Management.-

Die Geschäftsadresse für alle aktuellen und erwarteten Sibanye-Stillwater Direktoren und Sibanye-Stillwater Management ist der Constantia Office Park, Bridgeview House, Building 11, Ground Floor, Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road, Weltevreden Park, 1709, Südafrika.

Verwaltungsrat am Tag der Kotierung

-

Geschäftsführende Direktoren-

Neal Froneman (Chief Executive Officer)

Charl Keyter (Finanzvorstand)

Unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren

Vincent Maphai (Vorsitzender)

Timothy Cumming

Savannah Danson

Harry Kenyon-Slaney

Richard Menell

Nkosemntu Nika Nika

Keith Rayner

Susan van der Merwe

Jerry Vilakazi

Diese Ankündigung ist nicht das vollständige Sibanye-Stillwater Pre-Listing Statement. Das vollständige Sibanye-Stillwater Pre-Listing Statement ist auf der Website der Gruppe unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/holding-entity-change/ verfügbar. Darüber hinaus können während der Geschäftszeiten physische Kopien am Sitz von Sibanye-Stillwater im Constantia Office Park Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park, 1709, und in den Büros des Sponsors in 1 Fricker Road Illovo, Johannesburg, 2196, bezogen werden.

Ende.

Johannesburg.

9. Dezember 2019

Kontakte:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

SIBANYE GOLD LIMITIERT

Handel als Sibanye-Stillwater

Registrierungsnummer 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Code teilen: SGL (JSE) und SBGL (NYSE)

ISIN-Code: ZAE000173951

("SGL" oder "das Unternehmen" oder "die Gruppe")-

SIBANYE STILLWATER Limited

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

("Sibanye-Stillwater")

Geschäftsadresse:

Libanon Business Park

1 Hospital Street

(Off Cedar Ave)

Libanon, Westonaria, 1780

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria, 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Gegebenenfalls unterliegen diese Maßnahmen den entsprechenden Konsultationen und Genehmigungen.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über SGL und Sibanye-Stillwater sowie mündliche Erklärungen, die von SGL, Sibanye-Stillwater oder von Führungskräften, Direktoren oder Mitarbeitern, die in ihrem Namen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Gegenstand handeln, abgegeben werden können, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder darauf beruhen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten und werden in der Regel von den Wörtern "Ziel", "würde", "potenziell", "Ziel", "Ausblick", "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "hoffen", "können", "ist darauf ausgerichtet" oder ähnlichen Formulierungen geleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des oberen Managements über erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die sich auf die Sibanye-Stillwater-Gruppe auswirken, und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagen werden. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse verlassen.

SGL und Sibanye-Stillwater übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Unsicherheiten, die den Konzern betreffen, sind in den Unterlagen des Konzerns bei der JSE und der SEC beschrieben, einschließlich des SGL-Geschäftsberichts auf dem Formular 20-F 2018 und dem 2019 Formular F-4 (und deren Änderungen).

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar noch wird es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. In den Vereinigten Staaten dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, es sei denn, es handelt sich um eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act") oder eine Ausnahme davon.

Im Zusammenhang mit dem Schema hat Sibanye-Stillwater eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (Aktenzeichen 333-234096) eingereicht, die wichtige Informationen in Bezug auf das Schema enthält. Die endgültige Registrierungserklärung auf dem Formular F-4 wird den jeweiligen Wertpapierinhabern der SGL zur Verfügung gestellt.

Die Veröffentlichung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Mitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein, und daher sollten sich Personen in solchen Rechtsordnungen, in denen diese Mitteilung veröffentlicht, veröffentlicht oder verteilt wird, über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten.

AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND WERBETREIBENDE VON SGL WERDEN GEBETEN, DIE US-REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG ÜBER DAS VORGESCHLAGENE SYSTEM SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, EINSCHLIEßLICH DER AUSSTELLUNGEN DAZU UND ALLER DOKUMENTE, DIE ZUVOR BEI DER SEC EINGEREICHT UND DURCH BEZUGNAHME AUF DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG AUFGENOMMEN WURDEN, SOWIE ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER SGL, SIBANYE-STILLWATER UND DAS VORGESCHLAGENE SYSTEM ENTHÄLT.

Aktionäre und ADS-Inhaber können kostenlos Kopien der Angebotsunterlage des US-Programms sowie anderer Unterlagen mit Informationen über SGL und Sibanye-Stillwater auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Aktionäre und ADS-Inhaber können diese Unterlagen auch kostenlos auf der Website von SGL unter http://www.sibanyestillwater.com abrufen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Ein Angebot wird nicht in einer Gerichtsbarkeit abgegeben und auch keine Einlagen in einer Gerichtsbarkeit angenommen, in der die Erstellung oder Annahme nicht mit den Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit übereinstimmt. Wenn jedoch ein Angebot gemacht wird, kann Sibanye-Stillwater nach eigenem Ermessen die Maßnahmen ergreifen, die es für notwendig hält, um ein Angebot in einer solchen Gerichtsbarkeit auszuweiten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49568

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49568&tr=1

