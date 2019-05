IRW-News: Sibanye Gold Limited: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 28. Mai 2019: Sibanye-Stillwater (JSE: SGL AND NYSE: SBGL - http://www.



commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299128) teilt den Aktionären mit, dass alle Beschlüsse auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (GV), die heute Morgen um 09:00 Uhr in der Sibanye-Stillwater Gold Academy stattfand, mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurden. Gemäß der empfohlenen Praxis wurde zu jedem Beschluss in der Sitzung eine Umfrage durchgeführt.

Die Anzahl der persönlich oder durch Bevollmächtigte stimmberechtigten Aktien betrug 2.014.388.482, was 89% der insgesamt 2.379.607.141 Stammaktien von Sibanye-Stillwater entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der Aktien, die für und gegen die einzelnen Beschlüsse gestimmt haben, sowie die Enthaltungen sind im Folgenden aufgeführt:

Tagesordnungspunkt % der % der Anzahl Aktie% der st% der

Stimmen Stimmenn imm Stimm-e

für gegen in Abstimmu-berechtnthaltun

die den ng ig g

Resolut Beschlu t Aktien

ion ss (2) (2)

(1) (1)

Ordentlicher 99.76 0.24 2,013,700,0888.64 0.03

Beschluss 1 - 5

Wiederbestellung von

Wirtschaftsprüfern

und designierten

Einzelpartnern

Ordentlicher 99.73 0.27 2,013,587,4388.64 0.04

Beschluss 2 - 1

Wahl eines

Direktors: H

Kenyon-

Slaney

Ordentlicher 98.37 1.63 2,013,613,5288.64 0.03

Beschluss 3 - 2

Wiederwahl eines

Direktors: NJ

Frontmann

Ordentlicher 97.83 2.17 2,013,577,0988.64 0.04

Beschluss 4 - 3

Wiederwahl eines

Direktors: NG

Nika

Ordentlicher 98.37 1.63 2,013,530,6288.63 0.04

Beschluss 5 - 6

Wiederwahl eines

Direktors: SC van

der

Merwe

Ordentlicher 99.73 0.27 2,013,610,8488.64 0.03

Beschluss 6 - 2

Wiederwahl eines

Mitglieds und

Vorsitzender des

Prüfungsausschusses:

KA

Rayner

Ordentlicher 99.74 0.26 2,013,604,7688.64 0.03

Beschluss 7 - 6

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses:

TJ

Cumming

Ordentlicher 99.75 0.25 2,013,454,0988.63 0.04

Beschluss 8 - 8

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses:

SN

Danson

Ordentlicher 99.74 0.26 2,013,422,2688.63 0.04

Beschluss 9 - 6

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

RP

Menell

Ordentlicher 99.74 0.26 2,013,410,7088.63 0.04

Beschluss 10 - 0

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

NG

Nika

Ordentlicher 99.70 0.30 2,013,421,2488.63 0.04

Beschluss 11 - 2

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses:

SC van der

Merwe

Ordentlicher 97.07 2.93 2,012,858,7688.60 0.07

Beschluss 12 - 1

Genehmigung zur

Ausgabe von

genehmigten, aber

nicht ausgegebenen

Stammaktien

Ordentlicher 76.09 23.91 2,012,621,1788.59 0.08

Beschluss 13 - 7

Ausgabe von

Beteiligungspapieren

gegen

Barzahlung

Ordentlicher 96.65 3.35 2,002,329,5188.39 0.53

Beschluss 14 - 4

Unverbindliche

Konsultativabstimmun

g zur

Vergütungspolitik

Ordentlicher 76.22 23.78 2,004,604,5588.49 0.43

Beschluss 15 - 5

Unverbindliche

Konsultativabstimmun

g über den Bericht

zur Umsetzung der

Vergütung

Sonderbeschluss 1 - 99.43 0.57 2,013,210,5488.62 0.05

Genehmigung der 6

Vergütung von nicht

geschäftsführenden

Direktoren

Sonderbeschluss 2 - 99.55 0.45 2,012,162,1888.57 0.10

Genehmigung der 1

Gesellschaft zur

Gewährung einer

finanziellen

Unterstützung im

Sinne der §§ 44 und

45 des

Gesetzes

Sonderbeschluss 3 - 99.22 0.78 2,013,779,5088.64 0.78

Genehmigung zum 9

Erwerb eigener

Aktien

Notizen:

(1) Die gestimmten Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur

Gesamtz

ahl der in der Versammlung berechtigten Aktien angegeben.

(2) Die abgegebenen oder Enthaltungen Aktien wurden als Prozentsatz

im Verhältnis zum gesamten ausgegebenen Aktienkapital angegeben.

Kontakt:

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 und der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "Ziel", "wird", "würde", "würde", "erwarten", "kann", "unwahrscheinlich", "könnte" und anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Ereignisse sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem, die sich auf unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Verschuldungssituation und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, unsere Pläne zur Kapitalbeschaffung durch Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen, unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente (High Yield Bonds und Convertible Bonds) zu bedienen, beziehen, Unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion im Rahmen des Blitz-Projekts zu erreichen, und der erwartete Nutzen und die Synergien unserer Akquisitionen sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil unseres Top-Managements widerspiegeln und eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren beinhalten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 2. April 2018 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46890

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46890&tr=1

