IRW-News: Sharc International Systems Inc.: Sharc-CEO Lynn Mueller für E.C. Manning Innovation Awards 2018 nominiert

Sharc-CEO Lynn Mueller für E.C. Manning Innovation Awards 2018 nominiert

VANCOUVER, Kanada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWD) (SHARC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der CEO des Unternehmens, Lynn Mueller, und das revolutionäre SHARC-Abwasserwärmetauschsystem für die Ernest C. Manning Innovation Awards 2018 für die Region British Columbia und Yukon nominiert worden sind.

Die Manning Innovation Awards 2018 regen erfindungsreiche Innovatoren dazu an, Risiken einzugehen und etwas zu schaffen, das Kanada und die Welt für viele Jahre positiv beeinflussen wird. Die Auszeichnungen werden an die wegweisenden und fortschrittlichsten Nominierten in ganz Kanada vergeben.

Seit 1982 schafft die Ernest C. Manning Awards Foundation jedes Jahr eine Kultur der Innovation in Kanada, indem sie kanadische Innovatoren jeden Alters entdeckt, feiert und belohnt. Sie erzählt die Geschichten von kanadischen Innovatoren, die mit ihren kommerziellen Innovationen das Leben von Kanadiern und anderen auf der ganzen Welt verbessern. Die Nominierten können sich für eine von vier Auszeichnungen qualifizieren, vom mit 100.000 Dollar dotierten Principal Award bis zum mit 10.000 Dollar dotierten Innovation Award.

Lynn Mueller, Chief Executive Officer von SHARC, meinte: Wir fühlen uns geehrt, für einen E.C. Manning Award als einer der besten und brillantesten Innovatoren Kanadas nominiert worden zu sein. Dies bestätigt das Engagement der Beteiligten und Mitarbeiter von SHARC, die so hart daran arbeiten, die richtigen Ergebnisse für die Umwelt zu erzielen.

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Die Technologiesysteme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

Lynn Mueller

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ray Crowley

Telefon: 604 782 0773

E-Mail:- ray.crowley@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44043

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44043&tr=1

