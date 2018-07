IRW-News: Sharc International Systems Inc.: SHARC wird von Water Canada mit renommiertem Branchenpreis ausgezeichnet

IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.



: SHARC wird von Water Canada mit renommiertem Branchenpreis ausgezeichnet

9. Juli 2018, VANCOUVER, Kanada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWF) (SHARC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das revolutionäre SHARC-Abwasserwärmetauschsystem im Rahmen des Auszeichnungsprogramms Waters Next mit drei Top-Preisen prämiert wurde. Mit diesem Programm werden Einzelpersonen und Firmen, die sich erfolgreich für die Verbesserung der kanadischen Süßwasserressourcen einsetzen, für ihre Errungenschaften geehrt.

Mit seinem Auszeichnungsprogramm Waters Next ehrt das Water Canada Magazine alljährlich die unglaublichen Leistungen und Ideen von Einzelpersonen und Firmen, die sich erfolgreich für einen positiven Wandel in der Wasserwirtschaft im In- und Ausland engagieren. Es wurden Preise in insgesamt 13 Kategorien vergeben. SHARC wurde in 4 Kategorien nominiert und in 3 dieser Kategorien zum Gewinner gekürt: People - Private Sector (Gewinner), Projects & Technologies - Wastewater (Gewinner), Overall - Water Steward of the Year und Overall - Company of the Year (Gewinner).

Das Auszeichnungsprogramm Waters Next wurde im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Die Kandidaten werden von Branchenkollegen der kanadischen Wasserwirtschaft nominiert und von einem Auswahlkomitee, das sich aus Experten ihres Fachs in globalen Wasserfragen zusammensetzt, gekürt. Unter dem Link 2018 Waters Next Selection Committee können Sie sich näher über das Auswahlkomitee informieren.

Lynn Mueller, Chief Executive Officer von SHARC, meint: Wir freuen uns außerordentlich, dass man uns diese Preise trotz der harten Konkurrenz aus ganz Kanada zuerkannt hat. Auszeichnungen wie diese sind ein Beweis dafür, wie sehr wir uns um die Entwicklung von Produkten zur Unterstützung unserer empfindlichen Umwelt bemühen. Alle Beteiligten und Mitarbeiter des Unternehmens sind stolz darauf, so großartige Produkte und Leistungen anzubieten. Wir erfüllen mit Freude unsere Aufgabe, das Wasser und die Umwelt in Kanada zu schützen und unsere Kunden, die wir täglich bedienen, mit den richtigen Angeboten zu versorgen.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass CFO David Alexander aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt ausgeschieden ist und seine Funktion als CFO derzeit interimistisch von Herrn Hanspaul Pannu, CPA-CA, besetzt wird. Herr Pannu war mehr als fünf Jahre lang für börsennotierte kanadische Small-Cap-Unternehmen tätig und unter anderem für die Finanzberichterstattung, als Corporate Secretary, für Börsengänge und in beratender Funktion im allgemeinen Rechnungswesen zuständig. Zurzeit bekleidet er bei APPx Crypto Technologies Inc. - einer Firma für Blockchain-Technologie und mobile Anwendungen - sowie bei Marapharm Ventures Inc. (CSE: MDM) - einem in Kanada und den USA operativen Cannabisunternehmen - die Rolle des Chief Financial Officer. Außerdem war bzw. ist er in leitender Funktion für die Finanzagenden von LED Medical Diagnostics Inc. (TSX-V: LMD), Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF), Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT) und Blok Technologies Inc. (CSE: BLK) verantwortlich. Herr Pannu ist ein konzessionierter Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant).

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Die Technologiesysteme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

Lynn Mueller

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ray Crowley

Telefon: 604 782 0773

E-Mail:- ray.crowley@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

