IRW-News: Sharc International Systems Inc.: SHARC holt europäischen Finanz-Profi ins Advisory Board

SHARC holt europäischen Finanz-Profi ins Advisory Board

Vancouver, British Columbia, Kanada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FSE: IWIA) (OTCQB: INTWF) ("SHARC" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass der Corporate Banker Thomas (Thomi) Lauener, MS., CWMA., CIIA sich bereit erklärt hat, dem Advisory Board des Unternehmens beizutreten.

"SHARC freut sich sehr, dass ein Banker mit der Erfahrung und den Kenntnissen von Herrn Lauener nun Teil seines Advisory Boards ist", sagte Lynn Mueller, CEO von SHARC. "Thomi wird uns hervorragend beraten, jetzt, wo das Unternehmen seine Projekte auf der ganzen Welt ausbaut. Wir heißen Herrn Lauener herzlich willkommen und freuen uns auf seinen wertvollen Beitrag als neuestes Teammitglied."

Herr Lauener ist seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und hat für verschiedene internationale Banken gearbeitet. Zurzeit ist er Desk Head, Special Client Situation Competence Center, bei UBS Zürich und hatte Stellen als Portfolio-Manager, Kundenberater oder Senior Executive (Executive Director), wo er verschiedene Teams aufbaute und führte, die für Private Wealth Management und Unternehmenskunden weltweit zuständig waren. Thomi Lauener hat zwei Diplome aus der Schweiz und einen Abschluss als Certified International Investment Analyst. Außerdem ist er Mitglied der Swiss Financial Analyst Association. Er hat einen Master of Advanced Studies in Finanzen der Universität Bern sowie einen Master of Science in Wealth Management der Simon Business School an der University of Rochester.

Herr Lauener sagte: Ich freue mich sehr, nun Teil des Advisory Board zu sein und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Aktivitäten auf der ganzen Welt und insbesondere in meinem Heimatland, der Schweiz, auszubauen.

Herr Lauener wird das 8. Mitglied eines sehr beeindruckenden Advisory Board mit globalem Know-how und weltweiten Beziehungen sein. Informationen über die anderen Mitglieder finden Sie hier. (http://www.sharcenergy.com/advisory-board/)

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Die Technologiesysteme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

