IRW-News: Sharc International Systems Inc.: SHARC Energy verstärkt sein Führungsteam mit Paul Aucoin als neuem Regional Manager

IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.



: SHARC Energy verstärkt sein Führungsteam mit Paul Aucoin als neuem Regional Manager

SHARC Energy verstärkt sein Führungsteam mit Paul Aucoin als neuem Regional Manager

Vancouver - (23. August 2018) - SHARC International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWF) (SHARC) freut sich bekannt zu geben, dass Paul C. Aucoin bei SHARC Energy Systems die neu geschaffene Position eines Regional Manager übernimmt. Er leitet damit die Verkaufsabteilung und ist als Mitglied im Führungsteam dem CEO Lynn Mueller unterstellt. Paul wird bei SHARC den gesamten Verkauf leiten und für die Markteinführungsinitiativen verantwortlich zeichnen.

Paul Aucoin ist eines der ursprünglichen Gründungsmitglieder von SHARC und unterstützte das Unternehmen bereits in den Anfängen mit seinem Vertriebs-Knowhow und seiner Fachkompetenz. Pauls Firma war einer der ersten Vertriebspartner für SHARC-Produkte und ist mit unseren Produkten und Dienstleistungen eng vertraut.

Herr Aucoin hat seine Ausbildung zum Elektrotechniker an der Concordia University in Montreal absolviert. Er war 13 Jahre lang bei der Firma Trane Inc. in Halifax (Sudbury) und Vancouver tätig, bevor er sein eigenes Vertriebsunternehmen für Klimatisierungssysteme in Vancouver gründete. Die von Paul 1999 im Keller seines Wohnhauses gegründete Firma HVAC Systems and Solutions Ltd. wuchs rasch zu einem Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von 15 Millionen Dollar heran und beschäftigte 23 Mitarbeiter, bevor sie im Jahr 2015 verkauft wurde.

Lynn Mueller, CEO von SHARC International Systems, meint: Wir freuen uns sehr, Paul in unserem Team begrüßen zu können. Seine Bestellung markiert einen wichtigen Schritt im Rahmen unserer Vertriebsplanung, mit der wir in den nächsten fünf Jahren mit unseren innovativen Produkten ein zweistelliges Wachstum anpeilen.

Ich bin begeistert, wieder mit Lynn und seinem Team bei SHARC zusammenarbeiten zu können und freue mich darauf, im aktuellen Marktumfeld, wo die CO2-Reduktion ein großes Thema ist, mit der Umstrukturierung der Verkaufsabteilung beauftragt zu werden, meint Aucoin. Für mich bietet sich hier eine enorme Chance, den Kontakt von SHARC mit seinen Kunden und Vertriebspartnern völlig neu zu gestalten. Grenzen sind uns lediglich durch die Vorstellungen von Bauträgern und Kommunen gesetzt. Gleichzeitig werden wir zu einer Senkung der CO2-Emissionen auf globaler Ebene beitragen.

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

Lynn Mueller

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jamie Hyland

Telefon: (604) 442-2425

E-Mail:- jamie.hyland@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

###

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44386

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44386&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81948A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.