IRW-News: Sernova Corp. : Sernova unterzeichnet weltweites exklusives Lizenzabkommen mit der University of Miami hinsichtlich therapeutischer Zell-Immunschutz-Technologien

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova unterzeichnet weltweites exklusives Lizenzabkommen mit der University of Miami hinsichtlich therapeutischer Zell-Immunschutz-Technologien

Sernova erweitert sein Portfolio an geistigem Eigentum sowie seine Fähigkeiten hinsichtlich der Entwicklung erstklassiger Zelltherapie-Lösungen für Typ-1-Diabetes und andere chronische Krankheiten, die den Bedarf an lebenslangen Immunsuppressiva beseitigen

London (Ontario), 4. August 2020 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein Unternehmen für regenerative Medizin in der klinischen Phase, das eine funktionelle Heilung für Typ-1-Diabetes und andere chronische Krankheiten entwickelt, meldete heute, dass es mit der University of Miami in Coral Gables (Florida) ein weltweites exklusives Lizenzabkommen hinsichtlich der Handelsrechte an neuartigen Immunschutztechnologien mit konformer Beschichtung unterzeichnet hat.





Die Technologien wurden von Dr. Alice Tomei, Dr. Jeffrey Hubbell und Aaron Stock (Doktorand) entwickelt. Dr. Tomei vom renommierten Diabetes Research Institute (das DRI), einem ausgewiesenen Kompetenzzentrum an der University of Miami Miller School of Medicine, ist ein international führender Experte in den Bereichen Immunschutz und Diabetes-Immuno-Engineering. Dr. Hubbell ist Eugene Bell Professor of Tissue Engineering an der University of Chicago und international führender Forscher im Immuno-Engineering-Bereich.

Dieses weltweite exklusive Lizenzabkommen ist für Sernova insofern wichtig, als es die technologische Bandbreite von Sernovas immunschutzkonformen Beschichtungstechnologien und dem damit in Zusammenhang stehenden geistigen Eigentum erweitert. Darüber hinaus ergänzt es eine Reihe jüngster strategischer Übernahmen und Kooperationen, die das Unternehmen getätigt hat, und baut auf unserem Ziel auf, Sernovas therapeutische Zellen oder Gewebe, die in die Cell Pouch von Sernova transplantiert wurden, vor einer schädlichen Reaktion des Autoimmunsystems zu schützen und gleichzeitig den Bedarf an Immunsuppressiva bei den behandelten Patienten zu beseitigen.

Sernova treibt die Entwicklung seines neuartigen Cell Pouch Systems als therapeutische Plattform weiter voran, um Patienten mit chronischen Krankheiten wie Typ-1-Diabetes Lösungen für die Zelltherapie anzubieten - und das ohne den aktuellen Bedarf an lebenslangen Immunsuppressiva. Wir sind davon überzeugt, dass unsere bahnbrechenden Technologien durch die Ergänzung des lokalen Immunschutzes das Potenzial aufweisen werden, den Zugang zu und die Verfügbarkeit von therapeutischen Lösungen für Millionen von Menschen als funktionelle Heilung für die chronischen Krankheiten, an denen sie leiden, erheblich zu erweitern, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova.

Dr. Toleikis sagte zudem: Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer erstklassigen Technologien haben wir ergänzende Technologien sorgfältig ausgewählt, die von anerkannten Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden, wie etwa jene von Dr. Tomei und Kollegen, um unsere Cell Pouch-Plattform zu erweitern. Mit der kontinuierlichen Erweiterung unserer Therapieplattform für regenerative Medizin positionieren wir das Unternehmen an der Spitze der Entwicklung sicherer, funktioneller Therapeutika für die regenerative Medizin.

Dr. Alice Tomei, Director des Islet Immunoengineering Laboratory am DRI, sagte: Nach meiner postdoktoralen Ausbildung im Labor von Dr. Hubbell an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz kam ich an die University of Miami, wo ich mich in meiner akademischen Laufbahn auf die Verfolgung und Entwicklung neuartiger zellulärer Immunschutztechnologien konzentriert habe, um den Bereich der Zelltherapie weiterzuentwickeln. Angesichts des Ziels von Sernova einer funktionellen Heilung von Diabetes, unterstützt durch seine positiven präklinischen und jüngsten Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der aktuell laufenden klinischen Studie an der University of Chicago, freue ich mich darauf, zur Ergänzung lokaler Immunschutztechnologien mittels konformer Beschichtungen als nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zu diesem Endziel beizutragen.

Über Sernova Corp.

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Lösungen für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts (Cell Pouchä) und immungeschützter Therapiezellen/Gewebe (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch die zelluläre Produktion von Proteinen oder Hormonen verbessert werden kann, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Über das von Sernova entwickelte Cell Pouchä-System

Die Cell Pouchä-als Teil des Cell Pouchä Systems - ist eine neuartige, selbstentwickelte, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich nach der Implantation mit dem Gewebe verbindet und äußerst vaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation und Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die dann Proteine und Hormone freisetzen, die zur Behandlung der Erkrankung erforderlich sind.

In klein- und großformatigen Tiermodellen zur Diabetes konnte die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Cell Pouchä zur Verabreichung von therapeutischen Zellen bestätigt werden. Außerdem konnte in einer erstmalig am Menschen durchgeführten kanadischen Studie nachgewiesen werden, dass das Gerät beim Menschen ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen schafft. Sernova führt derzeit eine Phase-I/II-Studie an der Universität von Chicago durch.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die, soweit es sich nicht um Wiederholungen historischer Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich der Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Meistens, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen darzustellen, oder es wird angegeben, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Diese Aussagen spiegeln die Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungs- und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu treffen; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell Pouch-Systems des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten bzw. rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, zusätzliche komplementäre Technologien zu lizenzieren; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; und die inhärenten Risiken, die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbunden sind. Viele dieser Faktoren entziehen sich unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neue Coronavirus-Pandemie verursacht werden, mit ihr zusammenhängen oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die vierteljährlichen und jährlichen Unternehmensberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52890

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52890&tr=1

