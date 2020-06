IRW-News: Sernova Corp. : Sernova und AgeX Therapeutics arbeiten gemeinsam an Entwicklung universeller, lokal immungeschützter Zelltherapien für Diabetes Typ 1 und Hämophilie A

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova und AgeX Therapeutics arbeiten gemeinsam an Entwicklung universeller, lokal immungeschützter Zelltherapien für Diabetes Typ 1 und Hämophilie A

Sernova nutzt UniverCyteTM-Gentechnologie von AgeX, um transplantierbare, universelle, immungeschützte therapeutische Zellen für die Cell Pouch-Plattform von Sernova zu erzeugen

London (Ontario) und Alameda (Kalifornien), den 29. Mai 2020 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin in der klinischen Phase, und AgeX Therapeutics Inc.



(NYSE American: AGE) (AgeX), ein Biotechnologieunternehmen, das Therapeutika in Zusammenhang mit der Alterung und Regeneration des Menschen entwickelt, meldeten heute eine Forschungszusammenarbeit, bei der Sernova die UniverCyteTM-Gentechnologie von AgeX nutzen wird, um immungeschützte universelle therapeutische Zellen zu erzeugen, die in Kombination mit der Cell PouchTM von Sernova zur Behandlung von Diabetes Typ 1 und Hämophilie A eingesetzt werden sollen.

Das Ziel besteht darin, den Bedarf an immunsuppressiven Arzneimitteln nach einer Cell Pouch-Zelltransplantation zu beseitigen.

Im Rahmen der Forschungszusammenarbeit soll untersucht werden, ob die pluripotenten, von Stammzellen stammenden Insel-Betazellen der Bauchspeicheldrüse, die mit der UniverCyte-Technologie von AgeX verändert wurden, der Erkennung durch das menschliche Immunsystem entgehen können.

Die komplementäre Kombination von Technologien könnte die Transplantation therapeutischer Zellen bei Patienten mit Diabetes Typ 1 unter Anwendung der serienmäßig produzierten Cell Pouch von Sernova ermöglichen, ohne dass eine Gewebeübereinstimmung des menschlichen Leukozytenantigens (HLA) oder die gleichzeitige Verabreichung immunsuppressiver Arzneimittel erforderlich ist. Mit einer ähnlichen Absicht werden pluripotente, von Stammzellen oder adulten Spendern stammende humane Faktor-VIII-freisetzende Zellen, die mit UniverCyte von AgeX modifiziert wurden, im Rahmen des Hämophilie-A-Programms von Sernova bewertet.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wurde Sernova von AgeX eine zeitlich begrenzte, nicht exklusive Forschungslizenz gewährt. Eine kommerzielle Lizenz für Sernova zur Nutzung von UniverCyte zur Entwicklung von Zellprodukten für therapeutische und kommerzielle Zwecke kann in Abhängigkeit erfolgreicher Studienergebnisse zwischen den Unternehmen ausverhandelt werden.

Die UniverCyte-Technologie zielt darauf ab, therapeutische Zellen, die von pluripotenten Stammzellen oder adulten Spendern stammen, vor der Erkennung durch das menschliche Immunsystem zu verbergen, um serienmäßig produzierte Zellprodukte zu ermöglichen, ohne dass immunsuppressive Arzneimittel, die starke Nebenwirkungen hervorrufen können, oder eine HLA-Übereinstimmung zwischen Spender und Patient erforderlich ist.

UniverCyte bedient sich einer neuen, modifizierten Form von HLA-G, einem potenten immunmodulierenden Molekül, das in der Natur ein ungeborenes Kind vor dem Immunsystem der Mutter schützt. In nahezu allen menschlichen Zellen wird die native HLA-G-Expression nach der Geburt unterdrückt. Das modifizierte HLA-G von AgeX zeigt nachweislich eine Resistenz gegen diese Unterdrückung und ermöglicht somit möglicherweise eine langfristige, stabile und hohe Expression der immunmodulatorischen Wirkung.

Sernova plant, die universellen therapeutischen Zellen, die aus dieser Forschungszusammenarbeit hervorgehen, mit seinem Cell Pouch-System - einem eigenen, skalierbaren, implantierbaren Makroverkapselungsgerät - zu verwenden, das sich nach der Implantation mit dem Gewebe verbindet und stark vaskularisierte Kammern bildet. Diese Kammern werden im Körper zu einer natürlichen Umgebung, die das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen begünstigt.

Das Cell Pouch-System hat in einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der University of Chicago sowie in einem präklinischen Modell von Hämophilie A erste positive Sicherheits- und Wirksamkeitsindikatoren gezeigt, wenn es mit menschlichen Zellen ausgestattet wurde, die zur Produktion von Faktor VIII korrigiert wurden.

Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit Sernova, die bei Zelltherapien für Diabetes und Hämophilie an vorderster Front stehen und im Hinblick auf Diabetes bereits in der Klinik ist. Die Kombination von UniverCyte von AgeX zur Tarnung von Zellen des Immunsystems eines Patienten und den Cell Pouch-Technologien von Sernova, die es den Zellen ermöglichen, nach einer Transplantation langfristig zu funktionieren, wäre ein historischer Meilenstein für die regenerative Medizin. Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Kooperations- und Lizenzstrategie von AgeX, mit den besten Personen, Unternehmen und Institutionen in der Welt der regenerativen Medizin zusammenzuarbeiten, sagte Dr. Nafees Malik, Chief Operating Officer von AgeX.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AgeX und seinem herausragenden Team bei der weiteren Identifizierung und Bewertung von Technologien, die die therapeutische Plattform von Sernova ergänzen, sowie bei der Erweiterung unserer Angebote für den Schutz des Immunsystems. Die UniverCyte-Technologie von AgeX ist ein bedeutsamer Fortschritt auf dem Gebiet der Zelltherapie und passt perfekt zu den Cell Pouch-Technologien und der therapeutischen Pipeline von Sernova mit ihrem potenziellen Nutzen gegenüber den aktuellen immunsuppressiven Strategien für Therapeutika der regenerativen Medizin, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova Corp.

Über AgeX Therapeutics

AgeX Therapeutics Inc. (NYSE American: AGE) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapeutika in Zusammenhang mit dem menschlichen Altern. Die Herstellungs- und Immuntoleranztechnologien PureStem® und UniverCyte wurden konzipiert, um gemeinsam gut definierte, universelle, allogene, von serienmäßig produzierten pluripotenten Stammzellen stammende junge Zellen jeder Art für die Anwendung bei einer Vielzahl von Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu erzeugen.

AgeX arbeitet an zwei präklinischen Zelltherapieprogrammen: AGEX-VASC1 (vaskuläre Vorläuferzellen) in Zusammenhang mit Gewebeischämie und AGEX-BAT1 (braune Fettzellen) in Zusammenhang mit Diabetes Typ 2. Die revolutionäre Plattform von AgeX zur induzierten Geweberegeneration (iTR) zielt darauf ab, die zelluläre Unsterblichkeit und die regenerative Kapazität zur Umkehrung altersbedingter Veränderungen innerhalb von Geweben zu ermöglichen. AGEX-iTR1547 ist eine iTR-basierte Formulierung in der präklinischen Entwicklung.

HyStem® ist die Verabreichungstechnologie von AgeX, mit der PureStem-Zelltherapien stabil in den Körper eingebracht werden können. Die Kernprodukt-Pipeline von AgeX soll die gesunde Lebenszeit des Menschen verlängern. AgeX sucht nach Möglichkeiten, Lizenz- und Kooperationsabkommen in Zusammenhang mit seinem umfassenden Portfolio an geistigem Eigentum sowie seinen eigenen Technologieplattformen und Therapieproduktkandidaten zu unterzeichnen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.agexinc.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Über Sernova Corp.

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen(d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Medienkontakt für Sernova:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

Medienkontakt für AgeX:

Jeffrey Janus

VP, Sales and Marketing

jjanus@agexinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen für AgeX

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die Wörter wie "wird", "glaubt", "plant", "antizipiert", "erwartet", "schätzt" enthalten, sollten ebenfalls als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden und sollten daher zusammen mit den vielen Unwägbarkeiten bewertet werden, die sich auf das Geschäft von AgeX Therapeutics, Inc. und seinen Tochtergesellschaften auswirken, insbesondere denjenigen, die in den warnenden Aussagen erwähnt werden, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten Jahresberichts von AgeX auf Formular 10-K und im Quartalsbericht auf Formular 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commissions eingereicht wurden, näher erläutert werden (Kopien davon sind unter www.sec.gov erhältlich). Nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen können dazu führen, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen ändern. AgeX lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von veränderten Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen für Sernova

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf das Potenzial von Univercyte in Kombination mit den Technologien von Sernova beziehen, keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen, wozu auch unsere Überzeugungen über die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die Durchführung und Ergebnisse von Diskussionen, klinischen Programmen und unseren klinischen Studien gehören. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren bzw. zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52082

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52082&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81732W1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.