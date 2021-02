IRW-News: Sernova Corp. : Sernova erhält Bestätigung im Hinblick auf das endgültige Wertpapierprospekt für die garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio. CAD

Weitere Suchergebnisse zu "Sernova":

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova erhält Bestätigung im Hinblick auf das endgültige Wertpapierprospekt für die garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio.



CAD

London (Ontario), 24. Februar 2021. Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, Frankfurt/Xetra: PSH) (Sernova oder das Unternehmen) ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Bestätigung für seinen endgültigen Wertpapierprospekt vom 24. Februar 2021 (das endgültige Prospekt) in Zusammenhang mit seinem bereits zuvor gemeldeten Bought Deal-Angebot von 16.700.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,20 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von rund 20.040.000 CAD) (das Angebot) erhalten hat. Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. sind die Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) des Angebots.

Das Unternehmen geht davon aus, die Kapitalerhöhung am oder um den 1. März 2021 abzuschließen.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option gewährt, die nach Ermessen der Konsortialbanken jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu jene Anzahl von zusätzlichen Einheiten zu erwerben, die 15 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht.

Der endgültige Prospekt wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, eingereicht und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter https://sedar.com/DisplayProfile.do?lang=EN&issuerType=03&issuerNo=00011714 verfügbar.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaats registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot der Wertpapiere in den USA oder anderen Staaten dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzausweise enthält.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf der gegenwärtigen Überzeugung oder den Annahmen von Sernova hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf das Angebot, einschließlich des Zeitpunkts und der Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot abzuschließen, des Erhalts aller behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen und der Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von Sernova zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Beispiele für solche Risikofaktoren sind: die Unfähigkeit der Gesellschaft, das Angebot abzuschließen oder alle erforderlichen börsen- und aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zu erhalten; die Kreditwürdigkeit; der Markt (einschließlich Aktien, Devisen und Zinsen); die Liquidität; das operative Geschäft (einschließlich Technologie und Infrastruktur); der Ruf; die Versicherung; die strategische Ausrichtung; die aufsichtsbehördlichen, rechtlichen und umweltbezogenen Aspekte; die Kapitalausstattung; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen, in denen die Gesellschaft tätig ist; die Fähigkeit der Gesellschaft, die wichtigsten Prioritäten umzusetzen, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung ihrer Produktkandidaten und strategischen Pläne, und wichtige Führungskräfte zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; Unterbrechungen oder Angriffe (einschließlich Cyber-Attacken) auf die Informationstechnologie der Gesellschaft; die Nichteinhaltung von Verpflichtungen Dritter gegenüber der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften; die Auswirkungen neuer und die Änderung oder Anwendung geltender Gesetze und Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft regeln; die Abhängigkeit von wichtigen Zulieferern; die Erteilung von Genehmigungen und Lizenzen; verschärfter Wettbewerb; Änderungen der Wechselkurse; Erhöhte Finanzierungskosten und Marktvolatilität aufgrund der Illiquidität des Marktes und des Wettbewerbs um Finanzmittel; die Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit; kritische Schätzungen in der Rechnungslegung und Änderungen der vom Unternehmen verwendeten Rechnungslegungsstandards, -richtlinien und -methoden; das Auftreten von natürlichen und unnatürlichen Katastrophenereignissen und daraus resultierende Ansprüche; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden, um zu versuchen, die Pandemie einzudämmen, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften, Quarantänen, Selbstisolierungen, Shelter-in-Place und Social Distancing, Störungen der Märkte, der Wirtschaftstätigkeit, der Finanzierung, der Versorgungsketten und der Vertriebskanäle sowie einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession; sowie jene Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Risk and Uncertainties" in der jährlichen MD&A des Unternehmens (vom 1. Februar 2021) für die am 31. Oktober 2020 und 2019 endenden Geschäftsjahre offengelegt wurden, die auf SEDAR eingereicht wurde und unter dem Profil des Unternehmens unter www. sedar.com aufscheint. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Sernova ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56945

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56945&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81732W1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.