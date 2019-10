IRW-News: Sernova Corp. : Sernova bestellt Biotech-Spezialisten zum neuen Chief Financial Officer

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova bestellt Biotech-Spezialisten zum neuen Chief Financial Officer

LONDON, ONTARIO - 24. Oktober 2019 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA)(OTCQB: SEOVF)(FWB: PSH), ein auf die Durchführung klinischer Studien spezialisiertes Unternehmen für regenerative Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass Herr David Swetlow, CPA, CA, das Unternehmen als neuer Chief Financial Officer verstärken wird.





Herr Swetlow ist ein High-Tech- und Life Sciences-Experte mit über 20 Jahren Berufserfahrung, der in dieser Zeit viele Neugründungen, Startups und Wachstumsunternehmen in unterschiedlichen Führungs- und Beratungsfunktionen begleitet hat. Zu den von ihm betreuten Firmen zählen auch zahlreiche börsennotierte Biotech-Unternehmen (TSX und Nasdaq) wie z.B. QLT Inc. und Protox Therapeutics Inc.

Herr Swetlow wird sich mit seiner umfangreichen Erfahrung mit wachstumsstarken und börsennotierten Unternehmen im Finanz- und Wirtschaftssektor als großer Gewinn für das Führungsteam von Sernova erweisen. Mit der Bestellung eines Vollzeit-CFO an diesem Wendepunkt des Unternehmens - wir haben erst kürzlich über erste positive Hinweise auf die Wirksamkeit unserer Cell Pouch(TM) bei Typ 1-Diabetes im Rahmen der klinischen Phase-I/II-Studien in den USA und über unsere laufenden Geschäftsentwicklungsaktivitäten berichtet - werden wir die Umsetzung unserer Finanz-, Geschäfts- und Kapitalmarktziele und Strategien weiter forcieren können, meint Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova.

Herr Sean Hodgins, der bisherige CFO von Sernova, wird in dieser Übergangsphase weiterhin unterstützend tätig sein und seine Kunden im Technologiesektor über CFO-Auftragsleistungen betreuen. Sernova dankt Herrn Hodgins für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

In Verbindung mit der Bestellung von Herrn Swetlow hat Sernova am 23. Oktober 2019 insgesamt 750.000 Aktienoptionen gewährt. Jede dieser Optionen kann zum Preis von 0,21 Dollar pro Aktie ausgeübt und in eine Stammaktie umgewandelt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von 36 Monaten fällig gestellt und verlieren nach zehn Jahren ihre Gültigkeit.

ÜBER DIE KLINISCHE STUDIE VON SERNOVA

Sernova führt eine nicht randomisierte, nicht verblindete, einarmige und vom Unternehmen gesponserte Phase-I/II-Studie durch, um die Sicherheit und Verträglichkeit der Inselzelltransplantation in die patentierte Gewebetasche (Cell Pouch) des Unternehmens bei Teilnehmern mit Diabetes und Hypoglykämie zu bewerten. Das sekundäre Ziel besteht darin, die Wirksamkeit durch eine Reihe von definierten Messungen zu bewerten. Wichtig ist, dass die Patienten, die an der klinischen Studie von Sernova teilnehmen, nicht in der Lage sind, vor der Implantation von Cell Pouch von Sernova und therapeutischen Zellen C-Peptid zu produzieren.

Geeigneten Probanden wird die Cell Pouch implantiert. Nachdem sich in der Gewebetasche Kammern aus vaskularisiertem Gewebe gebildet haben, werden die Probanden mit Immunsuppressiva stabilisiert und es wird eine Initialdosis gereinigter Inselzellen nach strengen Verabreichungskriterien in die Gewebetasche eingebracht.

Ein sogenannter Wächter-Pouch wird frühzeitig zur Bewertung der Inselzelltransplantation entfernt. Während eines Nachuntersuchungszeitraums von rund sechs Monaten wird die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung für die Probanden nachverfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wird über die Transplantation einer zweiten Inselzelldosis, gefolgt von weiteren Untersuchungen zum Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit, entschieden. Die Patienten werden anschließend ein Jahr lang weiter beobachtet, um die längerfristige Sicherheit und Wirksamkeit zu bewerten.

Für weiterführende Informationen zu dieser klinischen Studie besuchen Sie bitte die Website www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03513939. Nähere Informationen über die Voraussetzungen zur Aufnahme in die Studie finden Sie auf der Webseite www.pwitkowski.org/sernova.

ÜBER DIE CELL POUCH VON SERNOVA

Die Cell Pouch ist ein neuartiges, selbstentwickeltes, skalierbares und implantierbares Makroverkapselungsgerät, das für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich mit dem Gewebe verbindet und äußerst vaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation und Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die dann Proteine und Hormone freisetzen, die zur Behandlung der Erkrankung erforderlich sind.

Das Gerät sowie die therapeutischen Zellen erwiesen sich in kleineren und größeren Diabetes-Tiermodellen als langfristig sicher und wirksam und bieten nachweislich ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen beim Menschen.

Über Sernova Corp.

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines medizinischem Gerätes und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Sernova zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen, einschließlich unserer Überzeugungen über die Durchführung und das Ergebnis klinischer Studien. Die offengelegten Informationen stellen Ergebnisse eines Patienten dar und sind möglicherweise nicht für alle Studienpatienten oder die endgültigen Studienergebnisse repräsentativ. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49220

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49220&tr=1

