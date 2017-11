IRW-News: Senator Minerals Inc. : Senator Minerals schließt vorläufige Ergebnisinterpretation für Radon ab

IRW-PRESS: Senator Minerals Inc.



: Senator Minerals schließt vorläufige Ergebnisinterpretation für Radon ab

7. November 2017 - Vancouver, British Columbia - Senator Minerals Inc. (TSXV) (SNRAF T1KA-Frankfurt) ("Senator" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der ersten Auswertung der Radongasuntersuchungen für Carter Lake und das PNE-Uranprojekt vorliegen. Beide Standorte befinden sich auf der Westseite des Athabasca Basin in Saskatchewan. Die Ergebnisse bestätigten, dass die höchsten Konzentrationen von Radon, festgestellt während der 2017er Studien an beiden Projekten, stark korrelieren mit Verwerfungen innerhalb der unterirdischen Sandsteinschichten. Diese wurden mithilfe von EM Konduktoren während der geophysikalischen Luft- und Bodenuntersuchungen interpretiert. Diese starke Korrelation lässt vermuten, dass die Radonvorkommen in Carter Lake und PNE wahrscheinlich das Ergebnis einer unterirdischen radioaktiven Quelle sind. Deshalb sieht das Explorationsteam des Unternehmens einen sehr detaillierten Diamantbohrungsplan für beide Projekte vor. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41360/Senator Minerals - News Release - Carter Lake Radon Survey Results - Nov 7th 2017.DE1.001.png

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41360/Senator Minerals - News Release - Carter Lake Radon Survey Results - Nov 7th 2017.DE1.002.png

Insgesamt evaluierten Alpha Track Labs in Vancouver, BC. 158 Sensoren aus dem Carter Lake Projekt und 184 aus dem PNE-Projekt. Die Sensoren waren bei beiden Projekten in weitläufigen Arrays platziert worden, um die zuvor durch geophysikalische Auswertungen identifizierten, unterirdischen, leitfähigen Anomalien zu erfassen. Die Untersuchung dieser unterirdischen Leitzonen, die stark mit strukturellen Brüchen korrelieren, ist Goldstandard für die Uranexploration im Athabasca Basin. Die Ergebnisse reichten von Höchstwerten um 29 T/mm² bis zu Minimalwerten von < 1 T/mm² und suggerieren hohe Urankonzentrationen für beide Projekte. Anormales Radon ist ein Uran-Zerfallsprodukt und ein deutlicher Indikator für das Vorhandensein unterirdischer Uranvorkommen.

In Bezug auf die Ergebnisse kommentierte Dr. Peter Born: "Das Unternehmen ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die unsere höchsten Erwartungen erfüllt haben."

Peter Born, sachkundiger P.Geo. (professional geoscientist, vom kanadischen Staat anerkannter Geologe), hat die Offenlegung der technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen telefonisch mit Tim Fernback unter 604-340-3774 in Verbindung.

Tim Fernback Präsident & CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (analog der Definition dieses Begriffes in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen sowie weiteren, unter den gegebenen Umständen vom Management als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, so dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse gegebenenfalls wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärungen projizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD&A (Management Discussion and Analysis) erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

