IRW-News: Secova Metals Corp.: Secova vergrößert sein Goldprojekt Eagle River in Quebec um mehr als das Dreifache

IRW-PRESS: Secova Metals Corp.



: Secova vergrößert sein Goldprojekt Eagle River in Quebec um mehr als das Dreifache

Secova vergrößert sein Goldprojekt Eagle River in Quebec um mehr als das Dreifache

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(23. März 2017) - Secova Metals Corp. (Secova oder das Unternehmen) (TSXV: SEK, Frankfurt: N4UN, USA: SEKZF) (Secova oder das Unternehmen) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz in der Region Windfall Lake durch die Übernahme von 1107136 B.C. Ltd. erweitern konnte. 1107136 B.C. Ltd. ist ein in der kanadischen Provinz British Columbia ansässiges Privatunternehmen, das einen Anlagewert bestehend aus 299 Claims bzw. 16.500,55 Hektar besitzt. Der Kaufpreis beträgt vierzigtausend Dollar und neun Millionen Aktien des Unternehmens.

Der Großteil der neu erworbenen Gebiete - 261 Claims bzw. 14.369,25 Hektar - grenzt unmittelbar an Secovas Projekt Eagle River, das sich auf einem in südöstlicher Richtung verlaufenden Trend mit den Goldprojekten Windfall Lake, Urban Barry und Gladiator befindet. Im Zuge der Übernahme wurde das Projekt Eagle River im Vergleich zu seiner ursprünglichen Größe um rund 370 % erweitert (siehe dazu die Pressemeldung des Unternehmens vom 29. November 2017 zur Übernahme des Projekts Eagle River, das damals 4.354 Hektar umfasste) und der gesamte zusammenhängende Grundbesitz des Unternehmens umfasst nunmehr 19.778,7 Hektar (356 Claims). Im nachstehenden Lageplan (der auch online unter www.secovametals.com/projects/eagleriver verfügbar ist) ist die Ausdehnung und Lage von Secovas Eagle River-Konzessionen in Bezug zu den aktuellen Erschließungsaktivitäten in der Region im Detail dargestellt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39281/2017-03-23 SEK_NR_Eagle River Acquistion_DE_PRCOM.001.jpeg

Im Zuge der Übernahme hat das Unternehmen auch drei weitere Claim-Einheiten bestehend aus insgesamt 38 Claims (2.141,3 Hektar) erworben, die strategisch günstig im Westen des Goldbergbaulagers gelegen sind und an die Projekte Windfall Lake (Osisko Mining) und Urban-Berry (Metanor) grenzen.

Diese Übernahme eröffnet den Aktionären von Secova die Chance, an der Erschließung des Goldprojekts Windfall Lake und der umliegenden Konzessionsgebiete teilzuhaben, meint Brad Kitchen, CEO & Chairman von Secova. Die Unternehmensführung und unsere Berater sondieren das historische Datenmaterial und stehen mit Anbietern von luft- und bodengestützten geophysikalischen Messungen im Gespräch, um einen Explorationsplan zu entwickeln, der sich einerseits auf moderne Technologien und andererseits auf die profunden Einblicke der Unternehmensführung in die erschließungstechnischen Besonderheiten des Gebiets stützt.

Die Übernahme muss von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Secova Metals Corp.

Secova Metals Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, durch die Exploration unterbewerteter Goldprojekte in Kanada ein umfangreiches Portfolio an Anlagewerten aufzubauen. Die Unternehmensführung hat ihr Know-how beim Ausbau von Goldexplorationsprojekten zu Übernahmezielen, vor allem in der Provinz Quebec, unter Beweis gestellt. Secova besitzt das exklusive Recht und die Option, von Tres-OR Resources Inc. (Tres-Or) die ungeteilten Konzessionsrechte, Besitzansprüche und Anteile an 65 % der zusammenhängenden Goldprojekte Duvay und Chenier zu erwerben. Secova kann sich im Anschluss an die ersten Explorationsaufwendungen im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs im Konzessionsgebiet durch Finanzierung einer Vormachbarkeitsstudie bis zu 90 % der Anteile am Konzessionsgebiet (zusätzlich 25 % der Besitzanteile) sichern. Das Unternehmen verfügt über einen zusammenhängenden Grundbesitz von insgesamt 174 Claims auf einer Grundfläche von mehr als 7.766 Hektar (17.458 Acres). Das Projekt Duvay/Chenier befindet sich im Goldgürtel Abitibi, einer der wichtigsten Bergbauregionen der Provinz Quebec. Das Unternehmen plant die weitere Erschließung der Projekte Duvay/Chenier, Eagle River und Cobalt Bay und sondiert daneben auch andere Möglichkeiten, sein Wachstum durch Übernahmen und Fusionen zu steigern.

Weitere Informationen zu Secova Metals Corp. erhalten Sie über Morgan Good, President von Secova (E-Mail: morgan.good@secovametals.com, Tel: +1 604-715-4751). Frühere Pressemeldungen, Presseinterviews und redaktionelle Beiträge von CEO und Chairman Brad Kitchen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens (www.secovametals.com).

Für das Board of Directors: SECOVA METALS CORP.

Brad Kitchen CEO, Director & Chairman Tel: +1 604-506-7555 info@secovametals.com

Suite 488 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC V6B 1L8

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens. Begriffe wie wird, geplant, plant oder andere ähnliche Ausdrücke und Phrasen sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39281 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39281&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8136782080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.