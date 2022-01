IRW-News: Scryb Inc. : Scryb unterzeichnet Vereinbarung mit Kanadas Automotive Parts Manufacturers Association; Cybeats Cybersecurity wird bei Project Arrow, dem rein kanadischen emissionsfreien Fahrzeug, eingesetzt

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb unterzeichnet Vereinbarung mit Kanadas Automotive Parts Manufacturers Association; Cybeats Cybersecurity wird bei Project Arrow, dem rein kanadischen emissionsfreien Fahrzeug, eingesetzt

Toronto, 5. Januar 2021 - Scryb Inc. (Scryb oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: RYMDF, FWB: EIY2), ein Unternehmen für angewandte Intelligenz, freut sich, seine Zusammenarbeit mit der kanadischen National Automotive Parts Manufacturers Association Inc. (APMA) https://apma.ca/

bekannt zu geben und dass die Cybeats-Cybersicherheitsplattform in Project Arrow, dem ausschließlich kanadischen, emissionsfreien, vernetzten Fahrzeug, verwendet wird. https://projectarrow.ca/

Die APMA ist der nationale Verband, der die kanadischen OEM-Herstellervon Teilen, Geräten, Werkzeugen, Zubehör, fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen für die weltweite Automobilindustrie, vertritt. Auf die Mitglieder entfallen 90 % der unabhängigen Teileproduktion in Kanada, sie beschäftigen mehr als 100.000 Mitarbeiter und im Jahr 2018 waren diese für den Versand von Automobilteilen im Wert von mehr als $35 Milliarden verantwortlich.

Die Cybeats-Plattform für Cybersicherheit bietet Sicherheit in der Software, von der Einführung bis hin zu älteren Systemen. Cybeats wird für APMA und sein Project Arrow Cybersicherheitsprodukte und Beratungsdienste bereitstellen, um die Sicherheit von Komponenten, Softwareentwicklung und Software Bill of Materials (SBOM) zu verbessern.

Jedes moderne Elektrofahrzeug verfügt über einen deutlich größeren digitalen Fußabdruck als die Plattform für Verbrennungsmotoren, die es ersetzt. Die Integrität dieses Fußabdrucks muss ein grundlegendes Element des Fahrzeugdesigns sein, und wir freuen uns, mit Cybeats zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Project Arrow-Konzeptfahrzeug eine bahnbrechende Umsetzung dieser Vision ist, sagte Flavio Volpe, President von APMA.

Project Arrow ist eine umfassende Zusammenarbeit der besten kanadischen Unternehmen und wir freuen uns, mit der AMPA an der Entwicklung des sicheren und geschützt vernetzten Null-Emission-Konzeptfahrzeugs in Kanada arbeiten zu können, sagte Yoav Raiter, CEO von Scryb Inc. Wir haben die Möglichkeit, unsere Plattform von Cybeats, einschließlich von SBOM Studio, zur Integration bahnbrechender Cybersicherheit zu nutzen, von der Designphase bis zum Endprodukt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der APMA und dem breiteren Projektteam, um dieses wegweisende Konzeptfahrzeug zu liefern.

CES in Las Vegas - 5. bis 8. Januar

Die APMA nimmt derzeit an der Consumer Electronics Show (CES) https://www.ces.tech/

teil, einer jährlichen Messe, die von der Consumer Technology Association (CTA) organisiert wird. Die Messe gilt als die einflussreichste Tech-Veranstaltung der Welt, auf der bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren vertreten sind. Sie findet vom 5. bis 8. Januar 2022 im Las Vegas Convention Center in den USA statt, wo die bekanntesten Marktführer der Welt Geschäfte machen, neue Kontakte knüpfen und die bahnbrechendsten Innovationen vorgestellt werden. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show

Fraser Dunn, Chief Technical Officer der APMA, sagte Automotive News Canada, dass das Project Arrow im Januar 2023 auf der CES in Las Vegas vorgestellt werden wird. Die Konzeptzeichnungen des Fahrzeugs verraten, dass es größer als das Tesla Model Y und kleiner als das Model X ist. Inspiriert vom Tesla Model Y liegt der prognostizierte Verkaufspreis des SUV zwischen $40.000 und $60.000 und die Ingenieure zielen auch mindestens auf eine Level 3-Autonomie ab. Im Gegensatz zu Batteriezellen von asiatischen Anbietern wie CATL, Panasonic oder SK Innovation wird Project Arrow von zylindrischen Zellen von VoltaXplore angetrieben, einem Joint Venture zwischen Martinrea International und dem in Montreal ansässigen Graphenunternehmen NanoXplore Inc. https://cleantechnica.com/2021/12/20/canadas-project-arrow-planned-for-2023-reveal/

Die APMA nutzt ihre Führungsposition und langjährigen Beziehungen in der Automobilindustrie, um wichtige Partner aus der Industrie und der Wissenschaft zusammenzubringen, um das Project Arrow zu unterstützen. Die Partner arbeiten gemeinsam an der Entwicklung, Konstruktion und dem Bau eines vernetzten autonomen emissionsfreien Konzeptfahrzeugs anhand einer digitalen Kopie, die als virtuelle Plattform zum Testen und Validieren vernetzter und autonomer Technologien genutzt werden soll, bevor sie in das physische Auto integriert werden.

Das Project Arrow ist positioniert, um die Transformation des kanadischen Automobilsektors von der Entwicklung traditioneller Kraftstofffahrzeuge zur Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge voranzutreiben und gleichzeitig zu demonstrieren, dass die Kompetenz der kanadischen Automobil- und digitalen Technologie-Branche auf der globalen Bühne wettbewerbsfähig ist. Das Projekt wird auch dazu beitragen, eine robuste Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Kanada zu schaffen und die Entwicklungskapazität für Elektrofahrzeuge in Kanada zu erhöhen - von elektrischen Antrieben über vernetzte autonome Fahrzeugsysteme bis hin zur Batterieproduktion.

Über das Project Arrow

Im Oktober 2020 brachte die kanadische APMA das erste, ursprüngliche, vollständig entwickelte, emissionsfreie Konzeptfahrzeug namens Project Arrow auf den Markt. Das ausschließlich kanadische Konzeptfahrzeug soll durch die gemeinsamen Anstrengungen des erstklassigen Automobilzuliefersektors und postsekundärer Institutionen in Kanada entwickelt, konstruiert und gebaut werden. Als Antwort auf die Forderung der Bundesregierung nach einer emissionsfreien Zukunft bis 2050 bringt Project Arrow die branchenführenden kanadischen Unternehmen für elektrische, alternative, vernetzte und autonome Technologien sowie Leichtbautechnologien zusammen. Während der nordamerikanische Markt in eine neue Automobilära eintritt, die sich auf ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared) konzentriert, ist Project Arrow ein Leuchtturmprojekt, das die Leistungsfähigkeit von Kanadas erstklassigem Automobilzuliefersektor unter Beweis stellt, indem es Kanadas Tier-1-Lieferkette, KMUs im Automobilbereich und akademische Institutionen zusammenbringt.

Project Arrow baut auf dem Erfolg des kanadischen Automobilsektors in der fortschrittlichen Fertigung auf und verfolgt das Ziel, eine wertsteigernde, technologiezentrierte Grundlage zu schaffen, um ein neues Zeitalter der Automobilbranche zu einzuläuten. Die Initiative wird Investitionen von OEMs in Kanada und darüber hinaus fördern, um Produkte und Technologien der nächsten Generation innerhalb des kanadischen AutoTech-Ökosystems zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter: https://projectarrow.ca.

Über die APMA

Die APMA ist der nationale Verband, der die kanadischen OEM-Hersteller von Teilen, Geräten, Werkzeugen, Zubehör, fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen für die weltweite Automobilindustrie, vertritt. Der Verband wurde 1952 gegründet und auf seine Mitglieder entfallen 90 % der unabhängigen Teileproduktion in Kanada. Im Jahr 2018 beliefen sich die Lieferungen von Automobilteilen auf über $35 Milliarden und in der Branche sind über 100.000 Personen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.apma.ca.

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.scryb.ai.

