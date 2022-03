IRW-News: Scryb Inc. : Scryb ernennt Nicolas Chaillan, ehemaliger Chief Architect von Cyber.gov des U.S. Department of Homeland Security und ehemaliger Chief Software Officer der U.S. Air Force and Space Force, als Sonderberater

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb ernennt Nicolas Chaillan, ehemaliger Chief Architect von Cyber.gov des U.S. Department of Homeland Security und ehemaliger Chief Software Officer der U.S. Air Force and Space Force, als Sonderberater

Toronto, 1. März 2022 - Scryb Inc. (Scryb oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, FWB: EIY), freut sich, die Ernennung von Nicolas Chaillan https://www.linkedin.com/in/nicolaschaillan/

, dem früheren Chief Architect für Cyber.gov des Department of Homeland Security (DHS) und Chief Software Officer der U.S. Air Force and Space Force, zum Sonderberater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Chaillan verfügt über 22 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Technologie, Unternehmertum und Management im öffentlichen und privaten Sektor. Während seiner Zeit beim DHS entwarf er Cyber.gov, die neue robuste, innovative und ganzheitliche .gov-Cybersicherheitsarchitektur, deren Ziel die Abwehr von Cyber-Bedrohungen war. Chaillan entwickelte und implementierte die größte Zero Trust-Implementierung in der US-Regierung und setzte DevSecOps DoD-weit um, wodurch innerhalb von 18 Monaten 100 Jahre Zeit und Milliarden von Steuergeldern eingespart wurden. Nicolas verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Sicherung komplexer Netzwerke und bei der Förderung innovativer digitaler Transformationen.

Ich war sofort von der Technologie von Cybeats beeindruckt. Die Bereitstellung einer integrierten Sicherheitsplattform zum Schutz und zur Sicherheit von hochgeschätzten verbundenen Geräten ist keine leichte Aufgabe. Der einzigartige Ansatz von Cybeats ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kostengünstig zu entwickeln, zu sichern und zu warten, sagte Nicolas Chaillan, Sonderberater.

Die Zusammenarbeit mit den Top-Experten der sich ständig verändernden Cybersicherheitslandschaft ist für unsere Vision von einem ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit und Sicherheit in der Software-Lieferkette von entscheidender Bedeutung, sagte Yoav Raiter, CEO von Scryb und Cybeats. Nicolas ist nicht nur ein führender Kopf im Bereich Cybersicherheit, er ist einer der wenigen, die US-Regierungsabteilungen geleitet haben, die für IT-Betrieb, Sicherheit und Compliance verantwortlich sind und über umfangreiche Erfahrung und Erfolg im privaten und öffentlichen Sektor verfügen. Sein Wissen und seine Einblicke in die Cybersicherheitslandschaft werden für Cybeats und unser fortgesetztes Streben nach einer deutlichen Reduzierung der Bedrohung durch Cyberangriffe von unschätzbarem Wert sein. Im Namen der Teams Scryb und Cybeats heiße ich Nicolas willkommen und freue mich darauf, gemeinsam an zukünftigen Projekten zu arbeiten.

Bei der U.S. Air Force (US-Luftwaffe) war Herr Chaillan für die Etablierung der truppenweiten DevSecOps-Fähigkeiten und Best Practices verantwortlich, einschließlich der kontinuierlichen Prozesse zur Betriebsbefugnis und einer schnelleren, rationalisierten Technologieeinführung.

Aktuelle Medienauftritte zur Cybersicherheit

Am 25. Februar 2022 diskutierte Chaillan, häufiger Gast bei Fox News, die Dynamik der Cybersicherheit inmitten des eskalierenden Kriegs in der Ukraine. Nicolas skizzierte Schlüsselstrategien und konzentriert sich für die USA auf die Prävention und Minderung von Cyberrisiken, die über die ukrainische Region hinausgehen. Zu den Bemühungen um eine Deeskalation gehören ein akutes Bewusstsein und ein erheblicher Schub, um die US-Cybersicherheitsverteidigung seiner kritischen Infrastruktur zu stärken.

Neben dem Schwerpunkt auf den Cyberschutz kritischer Infrastrukturen warnte die Europäische Zentralbank mehrere Banken der Eurozone, ihre Cyberangriffsabwehr im Zuge des eskalierenden Russland-Ukraine-Kriegshttps://www.cnbc.com/2022/02/10/european-banks-told-to-step-up-cyberattack-defenses-amid-ukraine-crisis.html

zu verstärken. In einigen Fällen haben staatlich geförderte Cyber-Operationen gegen kritische Infrastrukturorganisationen gezielt Netzwerke für betriebliche Technologien und industrielle Kontrollsysteme mit destruktiver Malware ins Visier https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-011a

genommen. CSA stellt fest, dass staatlich geförderte Akteure des Advanced Persistent Threat (APT) auch ausgefeilte Tradecraft- und Cyber-Fähigkeiten bewiesen haben, indem sie die Infrastruktur und Software von Drittanbietern kompromittiert oder benutzerdefinierte Malware entwickelt und implementiert haben. Wie Nicolas seit vielen Jahren öffentlich diskutiert, ist der Cyberspace zu einer geopolitischen Schlüsselkomponenten geworden. Wenn der aktuelle Krieg zwischen Russland und der Ukraine weiter eskaliert, kann man erwarten, dass die russischen Cyberbedrohungen weiter zunehmen werden.

Über Nicolas Chaillan

Nicolas Chaillan wurde unter Dr. William Roper, dem Assistant Secretary for Acquisition, Technology and Logistics, Arlington, Virginia der Air Force, zum ersten Chief Software Officer der Air Force and Space Force ernannt. Er leitete außerdem gemeinsam mit dem Chief Information Officer des Verteidigungsministeriums die DevSecOps-Initiative des Verteidigungsministeriums. Als leitender Software-Experte der Air Force war Herr Chaillan dafür verantwortlich, dass die Programme der Air Force beim Übergang zu Agile und DevSecOps die Möglichkeit hatten, truppenweite DevSecOps-Fähigkeiten und Best Practices zu etablieren, einschließlich kontinuierlicher Prozesse zur Betriebsbefugnis und einer schnelleren, rationalisierten Technologieeinführung.

Chaillan war Sonderberater für Cloud Security und DevSecOps im Verteidigungsministerium, OSD, A&S und Sonderberater für Cybersicherheit und Chief Architect für Cyber.gov im Department of Homeland Security. Er entwickelte die neue robuste, innovative und ganzheitliche .gov-Cybersicherheitsarchitektur (Cyber.gov), die Cyberbedrohungen durch die Nutzung von Best Practices und implementierbaren Lösungen mit minimalen Auswirkungen auf die Mitarbeitereffizienz abmildert.

Herr Chaillan ist auch Serienunternehmer, der 12 Technologieunternehmen gegründet hat, darunter AFTER-MOUSE.COM und anyGuest.com. Er hat über 180 innovative Softwareprodukte entwickelt und an 45 Fortune 500-Unternehmen verkauft und wurde nach der Gründung von WORLDAKT im Alter von 15 Jahren als einer der jüngsten Unternehmer Frankreichs gewürdigt. Herr Chaillan ist ein gefragter Berater und Gastredner, der an mehreren Branchenkonferenzen teilnimmt und in enger Zusammenarbeit mit vielen Fortune 100-Unternehmen und der US-Regierung arbeitet.

LinkedIn-Profil von Nicolas Chaillan: https://www.linkedin.com/in/nicolaschaillan/

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die Cyber-Bedrohungen autonom in Echtzeit erkennen und eliminieren. Cybeats - Software made certain.

Webseite: www.cybeats.com

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: https://www.scryb.ai

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1 844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, ON, M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64483

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64483&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81111V1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.