IRW-News: Scryb Inc. : Cybeats als repräsentativer Anbieter im Bericht Innovation Insight für SBOMs 2022 von Gartner® aufgeführt

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Cybeats als repräsentativer Anbieter im Bericht Innovation Insight für SBOMs 2022 von Gartner® aufgeführt

Toronto, 22. April 2022 - Scryb Inc. (Scryb oder das Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY), freut sich, bekannt zu geben, dass Cybeats als repräsentativer Anbieter im Innovation Insight for SBOMs https://www.gartner.com/en/documents/4011501-innovation-insight-for-sboms

Report 2022 von Gartner aufgeführt wurde [SBOM = Software Bill of Materials = Software-Stückliste]. Gartner, Inc. (NYSE:IT) bietet umsetzbare, objektive Einblicke, Anleitungen und Tools, die schnellere, intelligentere Entscheidungen und eine bessere Performance bei den wichtigsten Prioritäten eines Unternehmens ermöglichen.

Der Innovation Insight for SBOMs-Bericht von Gartner stellt fest: SBOMs verbessern die Sichtbarkeit, Transparenz, Sicherheit und Integrität von proprietärem und Open-Source-Code in Software-Lieferketten. Um diese Vorteile zu nutzen, sollten Software-Entwicklungsleiter SBOMs in den gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung integrieren.

Angesichts der Zunahme von Cyberangriffen beobachten wir, dass Unternehmen in allen Branchen ihre SBOM-Fähigkeiten ausbauen, sagt der CTO von Cybeats, Dmitry Raidman. Cybeats SBOM Studio löst die Cybersecurity-Herausforderungen von Software-Entwicklungsteams, indem es SBOMs für die gesamte produzierte Software automatisiert, SBOMs für verwendete Software verifiziert und SBOM-Daten zur kontinuierlichen Bewertung von Sicherheits- und Compliance-Risiken vor, während und nach der Bereitstellung verwendet. SBOM Studio mindert das Sicherheits- und Compliance-Risiko in der Software und lässt Software-Ingenieure und -Entwickler nachts ruhig schlafen!

Der Gartner-Bericht geht noch weiter und stellt fest:

Software-Entwicklungsleiter, die für die Erstellung von Software-Anwendungen verantwortlich sind, sollten:

- Die Transparenz in der gesamten Software-Lieferkette verbessern, indem sie die Abhängigkeiten zwischen Open-Source-Komponenten im Software Development Life Cycle (SDLC) mithilfe von SBOMs verfolgen.

- Betroffene Komponenten erkennen und Schwachstellendaten austauschen, und zwar mithilfe von SBOM-Standards zum Austausch von Informationen über Komponenten und ihre Wechselbeziehungen.

- Sicherstellen, dass SBOMs zusammen mit Software-Artefakten neu erstellt werden, indem SBOMs während des Software-Erstellungsprozesses generiert werden, anstatt sich auf vorgenerierte SBOM-Daten zu verlassen. Verwendung von Analysetools für die Software-Zusammenstellung, um SBOMs für Open-Source-Komponenten von Drittanbietern zu generieren und zu verifizieren.

- Sicherheitsrisiken in der Software-Lieferkette verringern, dadurch dass kommerzielle Software-Anbieter aufgefordert werden, während des Beschaffungsprozesses standardisierte SBOMs (z.B. Software Package Data Exchange [SPDX], Software Identification [SWID], CycloneDX) zur Verfügung zu stellen.

Wir glauben, dass Cybeats SBOM STUDIO in diesem Gartner-Bericht genannt wurde, weil es als führendes kommerzielles SBOM-Tool und als Unternehmenslösung für die Erstellung von Software-Anwendungen bekannt ist - es verfolgt effektiv den Aufbau der Software und bewertet und identifiziert potenzielle Sicherheitsrisiken. Die Software-Stückliste ist ein Inventar aller Software-Komponenten, die in einer Anwendung enthalten sind. Da mehr als 90 % der Software-Anwendungen unter Verwendung bestehender Software-Komponenten entwickelt werden, sind Unternehmen in ihrer Software-Lieferkette vielen potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen ausgesetzt.

Cybeats wurde auch in einem zweiten Bericht, Gartners 2022 Market Guide for Medical Device Security Solutions, als repräsentativer Anbieter im Bereich Sicherheit für medizinische Geräte ausgezeichnet. Cybeats SBOM STUDIO wurde als eines der besten kommerziellen SBOM-Tools und als Unternehmenslösung für Software-Entwickler und -Nutzer mit einem innovativen Secure-by-Design [Sicherheitskonzept] -Ansatz aufgeführt, der sowohl die IoT-Sicherheitsplattform als auch die SBOM Studio-Produktsuiten nutzt.

SBOM Studio ist eine Lösung auf Unternehmensebene, die Komponenten von Drittanbietern verfolgt, die ein wesentlicher Bestandteil der Software-Entwicklung sind. Sie dokumentiert und verfolgt die Software-Komponenten automatisch und identifiziert, wo sie entwickelt wurden, sowie potenzielle Sicherheitsrisiken und erstellt einen Wartungsplan, der eine Beeinträchtigung der Sicherheitslage während der Lebensdauer der Anwendung verhindert. Software-Nutzer oder -Hersteller können SBOM Studio nutzen, um die Sicherheit und Compliance zu verbessern, die Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Software zu erhöhen und den Datenaustausch zu verbessern.

SBOM Studio von Cybeats enthält wichtige Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit während und nach der Entwicklung von Software-Anwendungen:

1. Automatisierung von SBOMs während des Entwicklungsprozesses, einschließlich der Analyse von Quellcode und Binärdateien (z. B. Container-Images, Zip-Dateien, Dynamic Link Libraries [DLLs]), um SBOMs für vorhandene Software und Artefakte zu erzeugen, mit der Möglichkeit, SBOMs zu modifizieren.

2. Eine Berichtsschnittstelle, die es Software-Entwicklungsteams ermöglicht, SBOMs in einem intuitiven Format anzuzeigen, zu vergleichen, zu importieren, zu validieren und gemeinsam zu nutzen.

3. Flexibilität beim Zusammenführen und Konvertieren von SBOM-Inhalten von einem Format oder Dateityp in einen anderen und Unterstützung der Verwendung von SBOM-Manipulationen in anderen Tools über APIs und Libraries.

Cybeats hat kürzlich bekannt gegeben, dass die SBOM STUDIO-Produktsuite bei mehreren großen Unternehmen im Testbetrieb eingesetzt wird. Bei dem ersten handelt es sich um ein multinationales Energiemanagement-Unternehmen, das branchenübergreifend Effizienz und Nachhaltigkeit für Haushalte, Gebäude und Infrastrukturen bietet und einen Jahresumsatz von über 25 Milliarden Euro erzielt. Bei einem weiteren Unternehmen handelt es sich um eine namhafte Kryptowährungsbörse mit Sitz in den USA und bei einem weiteren um ein Big 5-Technologieunternehmen. Die Unternehmen nutzen SBOM STUDIO, um die jeweilige Sicherheit ihrer Software-Lieferkette zu testen und gleichzeitig die Compliance und das Berichtswesen zu verbessern. Bei dem dritten Unternehmen handelt es sich um einen multinationalen IoT-Zubehörhersteller, der ein Pilotprojekt für seine IoT-Security-Produktsuite gestartet hat. SBOM Studio wird die Nachverfolgung von Komponenten von Drittanbietern automatisieren, die ein integraler Bestandteil der Software-Entwicklung der Cybeats-Kunden sind, und den Entwicklern ein cloudbasiertes Reporting zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen zu SBOM Studio und den Bericht finden Sie unter www.cybeats.com/gartner.

Haftungsausschluss von Gartner

*Gartner, Innovation Insight for SBOMs, Manjunath Bhat, Dale Gardner, Mark Horvath, 14. Februar 2022.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. (NYSE: IT) und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit freundlicher Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologie-Anwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungs- und Beratungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Aktuelles: Scryb hat kürzlich über einen Auftrag zur Evaluierung von Cybersicherheitsversuchen für ein multinationales Infrastrukturunternehmen berichtet: https://bit.ly/3MntyTP

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die selbständig Cyber-Risiken bereits bei Entstehen bis zum tatsächlichen Auftreten erkennen und eliminieren. Cybeats - Software Made Certain. Webseite: www.cybeats.com

Webseite: www.cybeats.com

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: https://www.scryb.ai

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter http://scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65417

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65417&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81111V1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.