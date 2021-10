IRW-News: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek Ventures Inc. entdeckt zusätzliche Lithium-Bohrziele in Clayton Valley

IRW-PRESS: Scotch Creek Ventures Inc.



: Scotch Creek Ventures Inc. entdeckt zusätzliche Lithium-Bohrziele in Clayton Valley

VANCOUVER, BC / 12. Oktober 2021 / Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich, die Identifizierung von drei Bohrzielen hoher Priorität durch eine in Scotch Creeks Lithiumprojekt Highlands West durchgeführte geophysikalische Untersuchung bekanntzugeben. Scotch Creeks technisches Team identifizierte die Ziele durch Analyse der Ergebnisse einer ausführlichen Hybrid-Source Audio-Magnetotellurics (HSAMT)-Untersuchung in einem Teil von Scotch Creek Ventures Highland-Konzessionen in Clayton Valley, Nevada.

Scotch Creek Ventures CEO, David Ryan kommentierte: Diese ausgezeichneten Neuigkeiten folgen der Ankündigung des Bohrzieles Macallan East vom 22. September (https://www.scotch-creek.com/scotch-creek-ventures-inc-macallan-east-project-geophysics-survey-identifies-new-lithium-targets/) Mit dem Abschluss der beiden geophysikalischen Untersuchungen haben wir jetzt Lithium-Bohrziele hoher Priorität in der Tiefe und werden durch fortgesetzte Explorationsarbeiten weiteren Wert schöpfen.

Das Ziel der HSAMT-Untersuchungen war die Abgrenzung von Formationseigenarten, die Kartierung der geologischen Stratigrafie und Struktur im Verhältnis zum Auftreten lithiumhaltiger Sole, die Identifizierung von Leitstoffen, die auf lithiumhaltige Sole hinweisen, und die Bereitstellung von Information zur Auswahl und Gestaltung weiterer geophysikalischer Untersuchungen oder die Identifizierung von Bohrstandorten für die weitere Exploration.

Scotch Creek Ventures technischer Experte, Matt Vitale, kommentierte: Die ersten geophysikalischen Untersuchungen zur Identifizierung der Stratigrafie des Talbeckens und der Struktur der Leitstoffe in Clayton Valley sind abgeschlossen. Wie bei den vor kurzem beendeten Untersuchungen an den Macallan-Konzessionen (Pressemeldung vom 22. September 2021), verwendete Hasbrouck Geophysics, Inc., mit Feldunterstützung durch Atlas Technical Consultants Inc., Hybrid-Source Audio-Magnetotellurics (HSAMT) in den Highland-Konzessionen. Die Highland-Konzessionen liegen nordwestlich der Macallan-Konzessionen, unmittelbar südlich der Stadt Silver Peak mit bestehenden Sole-Anlagen und grenzen an die westliche Flanke des Talbeckens. Insgesamt wurden 34 separate HSAMT-Stationen entlang von vier Linien in Abständen von ungefähr 500 Metern errichtet. Wie schon gesagt, die Daten waren insgesamt von exzellenter Qualität.

Wie bei den Macallan-Konzessionen wurden Widerstandswerte (Umkehrungen der Leitfähigkeit) in den Highland-Konzessionen an vier Ohmmetern gemessen, was auf ein hoch leitfähiges geologisches System hinweist. Werte geringen Widerstands werden im Konzessionsgebiet von 100 Metern bis zu 600 Metern angetroffen, mit einer Zone geringen Widerstands im südlichen Teil der Konzessionen. Diese Zone geringen Widerstands grenzt an einen Tuff-Ausbiss an, der das Eindringen von Frischwasser und die Verdünnung potenziell mineralreichen Grundwassers unter den Konzessionen verhindert. Der Ausbiss ähnelt der Stratigrafie des Talkessels, der lithiumreiche Sedimente und Sole enthält. Die Bohrziele werden sich auf den südlichen Abschnitt dieser Konzessionen konzentrieren.

Die Ergebnisse der HSAMT-Untersuchung bestimmten drei Bohrlöcher, die wie folgt positioniert werden sollen:

- An oder in der Nähe der Station 2102 bis zu einer Tiefe von ungefähr 600 Metern

- An oder in der Nähe der Station 2205 bis zu einer Tiefe von ungefähr 600 Metern

- An oder in der Nähe der Station 2303 bis zu einer Tiefe von ungefähr 400 Metern

In Clayton Valley liegen lithiumreiche Lehmgestein-, Tongestein- und sandige Ascheeinheiten innerhalb des oberen Abschnitts der Esmeralda-Formation. Die sandigen Ascheeinheiten bilden das Muttergestein für die Anhäufung der Lithiumsole aufgrund ihrer starken Porosität, und die Lehmgestein- und Tongestein-Einheiten können ebenfalls vulkanische Asche enthalten. Ergiebige, in die obere Esmeralda-Formation eingebettete Sedimente (Tongestein, Lehmgestein) und Aschtuffhorizonte treten in der großen, exponierten Zone im Westen der Highland-Konzessionen auf. Diese Gesteinseinheiten bilden vermutlich die Lithiumquelle und das Gestein, das die Lithiumsole einschließt, sind nach Osten abwärts verworfen und wurden als unter den Highland-Konzessionen liegend interpretiert.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich zu einem erstklassigen Lithiumexplorationsunternehmen in einem der aussichtsreichsten Lithiumgebiete der Welt - dem Clayton Valley in Nevada - zu entwickeln.

Für das Board of Directors

David K. Ryan

David Ryan

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.

PR-Kontakt

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.685.4745

E-Mail: info@scotch-creek.com

Webseite: www.scotch-creek.com

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung kann Aussagen im Sinne der Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten, wie sie in den Wertpapiergesetzen und -vorschriften definiert sind.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens sowie bestimmte Pläne und Ziele des Unternehmens in diesem Zusammenhang enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden, und es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

