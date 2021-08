IRW-News: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek Ventures Inc. beginnt geophysikalische HSAMT-Vermessung im Clayton Valley, Projekt Macallan, Nevada

IRW-PRESS: Scotch Creek Ventures Inc.



: Scotch Creek Ventures Inc. beginnt geophysikalische HSAMT-Vermessung im Clayton Valley, Projekt Macallan, Nevada

VANCOUVER, BC 3. August 2021 / Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FSE: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer detaillierten und großangelegten geophysikalischen Hybrid-Source-Audio-Magnetotellurics (HSAMT)-Untersuchung beim unternehmenseigenen Projekt Macallan in der einzigen produzierenden Lithiumregion Nordamerikas, Clayton Valley, Nevada, begonnen hat.

Scotch Creek hat Hasbrouck Geophysics mit der Datenakquisition und Interpretation seines 3.180 Acres großen Claim-Pakets in Clayton Valley beauftragt. Die geophysikalische Untersuchung ist die erste Phase des Explorationsprogramms von Scotch Creek, das darauf ausgelegt ist, zukünftige Bohrziele für die Fortschritte des Unternehmens in der Lithiumsole zu skizzieren und besser zu identifizieren.

David Ryan, CEO von Scotch Creek, sagte: Das technische Team von Hasbrouck ist ideal für die Durchführung der ersten Phase unseres Explorationsprogramms, da es über 30 Jahre umfassende Erfahrung bei der Durchführung erfolgreicher geophysikalischer Untersuchungen in lithiumsolenhaltigen Becken verfügt. Dies ist der erste Schritt in unserem Explorationsprogramm, bei dem wir nach neuen Lithiumzielen im Clayton Valley suchen. Die Ergebnisse des geophysikalischen Programms werden entscheidend zur Bestimmung neuer Bohrziele beitragen, um die Lithiumsoleexploration auf unserem Projekt Macallan, das an das bestehende und bewährte Lithiumsoleprojekt von Pure Energy angrenzt, weiter voranzutreiben.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich zu einem erstklassigen Lithiumexplorationsunternehmen in einem der aussichtsreichsten Lithiumgebiete der Welt - dem Clayton Valley in Nevada - zu entwickeln.

Für das Board of Directors

"David K. Ryan"

David Ryan

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.685.4745

E-Mail: info@scotch-creek.com

Webseite: www.scotch-creek.com

SCOTH CREEK VENTURES INC.

1140-625 Howe Street, Vancouver, BC, V6C 2T6

info@scotch-creek.com | +1.604.283-5636

