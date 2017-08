IRW-News: Scorpio Gold Corporation : Scorpio Gold leitet NI 43-101-konforme bankfähige Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Verarbeitung der Mineralressource im Haufenlaugungsbetrieb bei Mineral Ridge ein

IRW-PRESS: Scorpio Gold Corporation : Scorpio Gold leitet NI 43-101-konforme bankfähige Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Verarbeitung der Mineralressource im Haufenlaugungsbetrieb bei Mineral Ridge ein

Scorpio Gold leitet NI 43-101-konforme bankfähige Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Verarbeitung der Mineralressource im Haufenlaugungsbetrieb bei Mineral Ridge ein

Vancouver, 14. August 2017 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SGN) freut sich, seine Entscheidung bekannt zu geben, mit der Durchführung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study: BFS) gemäß der Vorschrift NI 43-101 fortzufahren.



Die BFS wird auf einer internen wirtschaftlichen Bewertung und dem Ressourcenbericht von Mine Technical Services vom 12. Juli 2017 beruhen, mit dem die in der Haufenlaugung im Bergbaubetrieb Mineral Ridge enthaltene Mineralressource, die in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist, bestätigt wurde:

RessourcenkaTonneAu Ag enthaltenthalt tegorie n (Unzen/To(Unzen/Toenes enes nne) nne) Au Ag (Tsd. t) (Tsd. (Tsd. Unzen) Unzen)

gemessene R.2.8950,017 0,016 48,5 46,4 angezeigte 4.2200,017 0,018 73,2 74,1 R.

gemessene & 7.1150,017 0,017 121,7 120,4 angezeigte R.

abgeleitete 76 0,016 0,027 1,2 2,0 R. Anmerkungen: 1.-Das Wirksamkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 29. Juni 2017. 2.-Für die angegebenen Mineralressourcen gilt ein Gold-Cutoff-Wert von 0,0002 Unzen/Tonne. 3.-Für die in der Haufenlaugungsanlage Mineral Ridge enthaltenen Mineralressourcen gelten folgende Annahmen: ein langfristiger Goldpreis von 1.216 USD/Unze; projektierte Verarbeitungskosten von 11,0 USD/Tonne; und eine metallurgische Goldausbeute von 93 %. 4.-Durch Rundung kann es zu auffälligen Summendifferenzen in Bezug auf Menge, Vererzungsgrad und Metallgehalt kommen. 5.-Für die Mengen und Vererzungsgrade gelten imperiale Maßeinheiten; der Erzgehalt wird in Unzen/Tonne angegeben. 6.-Die Mineralressourcenschätzung wurde im Einklang mit den einschlägigen CIM-Richtlinien für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves 2014 und CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines 2003) erstellt. 7.-Die für die Erstellung der Ressourcenschätzung verantwortlichen Sachverständigen sind Todd Wakefield, MSc, SME, Ian Crundwell, BSc, PGeo und Mike Drozd, PhD, SME von Mine Technical Services Ltd. 8.-Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Scorpio Gold hat drei Firmen mit der Durchführung der BFS gemäß NI 43-101 betraut: Novus Engineering Inc. (NEI) aus Vancouver, BC, Mine Technical Services (MTS) und NewFields, beide aus Reno (Nevada). Scorpio Gold beauftragte SNC Lavalin im Jahr 2014 mit der Durchführung einer Rahmenbewertung in Bezug auf die Planung einer Anlage für die Verarbeitung des Materials aus der Haufenlaugung. Ausschlaggebend für die Auswahl von NEI war, dass die Mitarbeiter von NEI vormals leitende Ingenieure bei SNC waren. Scorpio hat in der Vergangenheit ebenfalls Geschäftsbeziehungen mit den Mitarbeitern von MTS unterhalten, die mit dem Konzessionsgebiet Mineral Ridge sehr vertraut sind und früher bei AMEC Engineering tätig waren, der Firma, die für das Unternehmen 2012 eine NI 43-101-konforme Planungsstudie für die Lebensdauer der Mine durchgeführt hat.

Die BFS wird bei Abschluss das Design für die Verarbeitungsanlage und die zugehörigen wirtschaftlichen Kennzahlen für die Verarbeitung des Materials aus der Haufenlaugung liefern. Es wird erwartet, dass die BFS für das Unternehmen als Grundlage dienen wird, um das notwendige Kapital für das Projekt aufzunehmen. Die BFS wird voraussichtlich bis Mitte September 2017 abgeschlossen.

Der interimistische CEO Brian Lock, sagte dazu: Dies ist ein weiterer positiver Schritt auf dem Weg zur Erschließung des Werts des Konzessionsgebiets Mineral Ridge und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren kompetenten Vertragspartnern.

Über Scorpio Gold Scorpio Gold besitzt - im Rahmen eines Joint Venture-Abkommens mit JV-Partner Elevon LLC (30 %) - 70 % der Anteile am Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County, Nevada. Mineral Ridge ist derzeit ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt außerdem eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Mühle Goldwedge wird derzeit saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden.

Scorpio Golds Chairman, Peter J. Hawley, PGeo., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD: SCORPIO GOLD CORPORATION

Brian Lock, Interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über: Chris Zerga, President Tel: (604) 678-9639 E-Mail: czerga@scorpiogold.com

Investor Relations Jag Sandhu, JNS Capital Corp. Tel: 778-218-9638 E-Mail: JAGJNS@outlook.com

Webseite: www.scorpiogold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Das Unternehmen ist vor Rechtsstreitigkeiten, die sich aufgrund zukunftsgerichteter Aussagen ergeben könnten, geschützt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen zeichnen sich häufig durch Worte aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, annehmen, hinweisen und ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen in Bezug auf die Erstellung einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für die Haufenlaugung und einer Machbarkeitsstudie für eine Verarbeitungsanlage für den Bergbaubetrieb Mineral Ridge und die Absicht des Unternehmens, zusätzliches Kapital für die Verarbeitung des Materials aus der Haufenlaugung aufzunehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geschätzten oder prognostizierten bzw. von den dort direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Dazu zählen auch Risiken im Zusammenhang mit dem Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb, unerwartete Änderungen im Mineralgehalt des geförderten Materials; unvorhergesehene Änderungen bei der Ausbeute; Änderungen bei den Projektparametern; Gebrechen oder Einschränkungen beim Betrieb der Geräte/Anlagen oder Verfahren; mangelhaft erbrachte Leistungen der Vertragsparteien; Verfügbarkeit von Fachkräften und Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten; Verzögerungen beim Erhalt der Regierungsgenehmigungen; die Ergebnisse der Explorations- und -erschließungsprogramme und der Zeit- und Kostenplan solcher Explorations- und -erschließungsprogramme; Änderungen bei den Metallpreisen; die Verfügbarkeit von Barmitteln oder Finanzierungen zur Verarbeitung des Materials aus der Haufenlaugung und zur Tilgung der laufenden Verbindlichkeiten des Unternehmens; unerwartete personelle Änderungen in der Unternehmensführung; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; andere Risiken der Bergbaubranche; sowie Risikofaktoren, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen (MD&A) enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt werden. Das Unternehmen hat daher nicht die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und es ist daher zu empfehlen, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht überzubewerten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40617 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40617&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80918M1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.