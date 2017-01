IRW-News: Scorpio Gold Corporation : Scorpio Gold Corp.: Die günstigste Gold-Aktie - Kurs-Gewinn-Verhältnis unter zwei - 400% mit neuem Gold-Aktientip - Die besten Gold-Aktientips

IRW-PRESS: Scorpio Gold Corporation : Scorpio Gold Corp.: Die günstigste Gold-Aktie - Kurs-Gewinn-Verhältnis unter zwei - 400% mit neuem Gold-Aktientip - Die besten Gold-Aktientips

Scorpio Gold Corp. (ISIN: CA80918M1041, WKN: A1C45R, Ticker: Z3S, TSXV: SGN) freut sich bekanntzugeben, dass Aktiencheck Research den nachfolgenden Artikel über das Unternehmen geschrieben hat:

Unser neuer Gold-Aktientip Scorpio Gold Corp. (ISIN: CA80918M1041, WKN: A1C45R, Ticker: Z3S, TSXV SGN) ist die derzeit wohl günstigste Gold-Aktie an der Börse.



Der hoch profitable Gold-Produzent hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 36.879 Unzen Gold produziert. Der kanadische Gold-Junior hat dabei USD 35,19 Mio. Umsatz und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von USD +7,89 Mio. erzielt. Zudem schlummern liquide Mittel von USD 10 Mio. auf den Bankkonten unseres Gold-Aktientips.

Beim aktuellen Börsenwert von USD 7,95 Mio. entspricht dies auf das Gesamtjahr 2016 hochgerechnet einem operativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter zwei. Die in Kürze erwarteten Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2016 dürften daher ein Kursfeuerwerk bei unserem neuen Gold-Aktientip auslösen. Damit ist Scorpio Gold Corp. eine der Turnaround-Aktien des Jahres 2017. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Aktienchance von bis zu 400% mit den Gold-Aktien von Scorpio Gold Corp.

Über 150 Jahr produziert die äußerst ergiebige Goldmine Mineral Ridge bereits erfolgreich Gold. Der ergiebige Goldesel Mineral Ridge wird wohl noch lange Zeit ergiebige Goldquelle bleiben. Darauf deuten zumindest die erstklassigen Bohrergebnisse der Explorationsarbeiten der vergangenen Jahre 2016 und 2016 auf dem Mineral Ridge Goldprojekt hin. Highlight ist die Oromonte Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von bis zu 40,40 Gramm pro Tonne Gold über einen Bohrabschnitt von 7,62m.

Zusätzliches Upside-Potential erhält unser neuer Gold-Aktientip Scorpio Gold Corp. (ISIN: CA80918M1041, WKN: A1C45R, Ticker: Z3S, TSXV SGN) durch das vielversprechende Goldwedge-Goldprojekt. Die Top-Geologen von Scorpio Gold schätzen das Potential des Manhatten-Gold-Gebietes auf zunächst 566,000 Unzen Gold. Die auf dem Minengelände vorhandene Erzverarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 400 Tonnen pro Tag wurde 2013 instandgesetzt und erneuert. Die Goldproduktion auf dem vielversprechenden Goldwedge-Goldprojekt kann in Kürze beginnen und den nachhaltigen Turnaround unseres Gold-Aktientips Scorpio Gold Corp. sicherstellen helfen.

Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechende News für unseren neuen Gold-Aktientip Scorpio Gold Corp.. Wir erwarten in Kürze die Vorlage der aller Voraussicht nach hoch erfreulichen Zahlen für das Gesamtjahr 2016. Wir erwarten einen operativen Gewinn (EBITDA) von USD 10 Mio. und einen Gewinn je Aktie von 0,03 EUR (USD 0,06). Die Gold-Aktien von Scorpio Gold Corp. dürfte daher mit einem Kursfeuerwerk auf die in Kürze erwarteten Zahlen für das Gesamtjahr 2016 reagieren.

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Gold-Aktien von Scorpio Gold Corp. Das Kursziel für unseren neuen Gold-Aktientip auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 0,20 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 237% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für die Gold-Aktien von Scorpio Gold Corp. für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von bis zu 400% für unseren neuen Gold-Aktientip.

Über Scorpio Gold Corp:

Scorpio Gold besitzt eine 70-Prozent-Beteiligung am produzierenden Goldabbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County (Nevada) - gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Elevon LLC (30 Prozent). Mineral Ridge ist ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan (Nevada), das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und eine vollständig genehmigte Untertagemine sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Goldwedge-Mühlenanlage wird saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden.

IM NAMEN DES BOARD SCORPIO GOLD CORPORATION

Chris Zerga President

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chris Zerga, President

Tel.: 819- 825-7618 E-Mail: czerga@scorpiogold.com

Investor Relations

Jag Sandhu, JNS Capital Corp.

Tel: 778-218-9638

Email: JAGJNS@outlook.com Website: www.scorpiogold.com

TSX-V: SGN

Scorpio Gold Corp. 1462 de la Québécoise Val-dOr, QC, J9P 5H4 T: 819- 825-7618

www.scorpiogold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Termini wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen, hinweisen, anzeigen und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder prognostizierten unterscheiden, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Tagebau- und Haufenlaugungsbetriebstätigkeiten sowie jener Risikofaktoren, die in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens auf SEDAR beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie geäußert wurden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb man sich nicht auf solche Aussagen verlassen sollte.

Risiken:

Die Gold-Aktien unseres Gold-Aktientips Scorpio Gold Corp. (ISIN: CA80918M1041, WKN: A1C45R, Ticker: Z3S, TSXV: SGN) sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie daher unbedingt auch den Disclaimer im vollständigen Report von Aktiencheck Research:

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Scorpio Gold Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Scorpio Gold Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Scorpio Gold Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

