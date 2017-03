IRW-News: Scientific Metals Corp.: Scientific Metals beginnt mit Arbeiten auf Kobaltkonzessionsgebiet

IRW-PRESS: Scientific Metals Corp.



: Scientific Metals beginnt mit Arbeiten auf Kobaltkonzessionsgebiet

SCIENTIFIC METALS BEGINNT MIT ARBEITEN AUF KOBALTKONZESSIONSGEBIET IRON CREEK

27. März 2017 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA - Scientific Metals Corp. (STM oder das Unternehmen) (TSXV: STM) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: SCTFF) gibt bekannt, dass es das Bergbauvertragsunternehmen Earl Waite and Sons mit der Sanierung der Stollen und unterirdischen Abbaubereiche auf dem Kobaltkonzessionsgebiet Iron Creek (das Konzessionsgebiet) in Lemhi County, Idaho, USA, beauftragt hat. Das Unternehmen möchte mit den Arbeiten beginnen, sobald das Wetter es zulässt.

Das Konzessionsgebiet befindet sich 15 Meilen südöstlich von eCobalts Projekts Idaho Cobalt im Idaho Cobalt Belt, dem ertragreichsten Kobaltmineralisierungstrend der USA. Das Konzessionsgebiet umfasst 1.800 Acres in 90 Erzgangclaims. Der zentrale Bereich des Konzessionsgebiets umfasst 7 patentierte Erzgangclaims auf Privatgrund mit einer Fläche von 137 Acres sowie die bekannten historischen Schätzungen.

Das Unternehmen möchte vollen Nutzen daraus ziehen, dass sich Iron Creek in einer fortgeschritten Explorationsphase befindet, was auf entscheidende Arbeiten zurückzuführen ist, die in der Vergangenheit von Noranda Exploration Inc., Cominco und Hanna Mining durchgeführt wurden. Die Arbeiten werden sich ausschließlich auf die patentierten Erzgang-Claims konzentrieren, die sich in den Gebieten mit den historischen Schätzungen befinden (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. September 2016). Dass sich das Unternehmen auf die patentierten Claims konzentriert, beschleunigt den Genehmigungsprozess für die Explorationsprogramme erheblich, und man geht davon aus, dass das Konzessionsgebiet durch den Zugang zur Kobaltmineralisierung 2017 so weit fortgeschritten sein wird, wie es normalerweise erst nach einigen Jahren der Fall ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Stolleneingänge zu den drei unterirdischen Tunneln, die zurzeit eine Gesamtlänge von 1.500 Fuß aufweisen und den Zugang zu den mineralisierten Zonen ermöglichen, zu sanieren. Wenn diese unterirdischen Abbaubereiche saniert wurden, möchte das Unternehmen umfangreiche Untertageproben nehmen sowie ein paar Untertagebohrungen durchführen. Ebenso soll eine Massenprobe für metallurgische Untersuchungen genommen werden.

Das Unternehmen möchte mit Oberflächenkernbohrungen auf den patentierten Erzgang-Claims an das Untertage-Explorationsprogramm anschließen. Ziel sind die bekannten mineralisierten Zonen. Dabei sollen die Erweiterungen dieser Zonen exploriert und die früheren Ergebnisse bestätigt werden. Zu diesen gehörten, laut Bericht von Noranda Exploration, Bohrloch IC-16, welches einen Abschnitt von 15 Fuß mit durchschnittlich 1,01 Prozent Kobalt enthält, sowie im Gang Little No Name eine 30 Fuß breite Schlitzprobenzone mit durchschnittlich 0,77 Prozent Kobalt (siehe Bericht Iron Creek Prospect, Lemhi County, Idaho (#0483) Progress Report" von Terry A Webster und Thomas K Stump für Noranda Exploration, Inc., Juli 1980 (der Noranda-Bericht)).

Außerdem möchte das Unternehmen die Wirksamkeit von geophysikalischen Untersuchungen auf dem Konzessionsgebiet prüfen.

Wayne Tisdale, President von STM, sagte dazu weiter: Wir freuen uns schon darauf, die historischen Arbeiten auf Iron Creek zu bestätigen und zu erweitern. Der Kobaltpreis ist mittlerweile auf einem neuen 52-Wochen-Hoch angelangt und die Nachfrage nach einer sicheren und ethisch vertretbaren Kobaltversorgung steigt. Dies ist für uns der richtige Zeitpunkt, um die Exploration in unserem Flaggschiffprojekt - dem Kobaltprojekt Iron Creek - zu forcieren. Nachdem die Regierung Trump bei den Elektrobatterien eine Versorgung mit Rohstoffen anstrebt, die in den Vereinigten Staaten abgebaut werden, dürfte es vermehrt zur Erschließung von Projekten wie dem Kobaltprojekt Iron Creek kommen. Aus unserer Sicht wird der Druck auf Unternehmen wie Tesla, GM, Apple etc. steigen, die ethischen Mängel in ihrer Versorgungskette offenzulegen und für die Batterien in ihren Mobiltelefonen, Autos und Haushaltsgeräten nach sicheren Rohstoffen heimischen Ursprungs Ausschau zu halten.

Brian Kirwin, STM Senior Vice President, Exploration, fügte noch hinzu: Die Sanierung der unterirdischen Abbaubereiche auf dem Kobaltkonzessionsgebiet Iron Creek ist ein bedeutender Wachstumsschritt für STM. Earl Waite and Sons verfügen über umfangreiche Erfahrung im Idaho Cobalt Belt und können uns auch durch ihre Kenntnisse der Region von unschätzbarem Nutzen sein. Unsere Interpretation der historischen Daten lässt darauf schließen, dass sich in den unterirdischen Abbaugebieten eine bedeutende Kobaltmineralisierung befindet, und die Daten liefern einen detaillierten Überblick über die in früheren Explorationskampagnen identifizierten Mineralisierungen. Durch die Kombination aus den Arbeiten auf den patentierten Claims und dem Zugang zur Kobaltmineralisierung in den bestehenden unterirdischen Abbaugebieten kommen die Explorations- und Erschließungsarbeiten auf Iron Creek sehr schnell voran. Unser Ziel ist, das Projekt bis Ende 2017 soweit voranzutreiben, wie es, unter normalen Umständen, nur innerhalb mehrerer Jahre möglich wäre.

Highlights des Konzessionsgebiets:

- Das Konzessionsgebiet liegt im aussichtsreichsten Kobaltmineralisierungstrend der USA, dem Idaho Cobalt Belt.

- Auf dem Konzessionsgebiet fanden bereits umfangreiche historische Explorationsarbeiten statt: unter anderem Diamantbohrungen von rund 30.000 Fuß und Bergbautätigkeiten von 1.500 Fuß in unterirdischen Abbaugebieten.

Die frühesten historischen Schätzungen der mineralisierten Zonen auf dem Konzessionsgebiet finden sich in historischen Schriften über zwei Untertageziele in der No Name Zone:

- Die erste Linse wird von Noranda Exploration, Inc. als mögliche Reserve beschrieben und enthält Meldungen zufolge 1.050.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,61% Kobalt über eine Streichlänge von 750 Fuß.

- Die zweite Linse wird als mögliche Reserve beschrieben und enthält Meldungen zufolge 229.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,48% Kobalt über eine Streichlänge von 600 Fuß.

- Zusammen enthalten diese Linsen 1.279.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,59 Prozent Kobalt und das Erweiterungspotenzial ist hervorragend.

Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet eine historische Schätzung im Umfang von 4,57 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1,84 %. Diese historische Schätzung stammt aus dem Noranda-Bericht, in dem es heißt, dass es in der Westzone der No Name Zone eine mögliche Kupferreserve von 4,57 Mio. Tonnen mit einem Kupfergehalt von 1.84% (oder ähnlich) gäbe.

Wie bereits in früheren Meldungen gesagt, behandelt das Unternehmen die Schätzungen der oben genannten Kobalt- und Kupfertonnagen bzw. -gehalte als historische Schätzungen. In den historischen Schätzungen werden keine Kategorien verwendet, die den aktuellen in der kanadischen Rechtsvorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) angegebenen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves entsprechen. Sie wurden in den 1980ern - vor Verabschiedung und Umsetzung des Standards NI 43-101 - erstellt. Im Noranda-Bericht sind keine Cutoff-Gehalte und Metallpreise angegeben, die bei der Schätzung der historischen Mineralisierung angewendet wurden, und es wurde ein Tonnagenfaktor von elf Kubikfuß pro Tonne angewendet. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt. Weitere Arbeiten, einschließlich Bohrungen (jedoch nicht darauf beschränkt) werden erforderlich sein, damit die Schätzungen die CIM Definition Standards erfüllen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass die historischen Schätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass im Konzessionsgebiet wirtschaftliche Lagerstätten vorhanden sind. Das Unternehmen hat keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen und anderer in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die historischen Schätzungen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung für die weiteren Explorationen im Konzessionsgebiet von Bedeutung sind.

Das Unternehmen hat den Vorteil, die Ergebnisse der 30.000 Fuß umfassenden Bohrungen, welche die historischen Schätzungen identifizierten, nutzen zu können.

Das Management des Unternehmens ist der Auffassung, dass die im Noranda-Bericht enthaltenen historischen Schätzungen insofern verlässlich sind, als die Autoren Experten waren und die damaligen branchenüblichen Verfahren angewendet hatten. Die historischen Schätzungen sind für das geplante Explorationsprogramm des Unternehmens von Bedeutung, zumal sie eine beträchtliche Mineralisierung identifizieren, die das Ziel dieses Explorationsprogramms sein wird.

Garry Clark, P. Geo. Von Clark Exploration Consulting, ist qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI-43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen über Kobalt finden Sie in einem Video des Unternehmens unter https://youtu.be/3dplmkG7vco.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Scientific Metals Corp. Wayne Tisdale, President T: (604) 639-4457

E: info@scientificmetalscorp.com Webseite: www.scientificmetalscorp.com

Hinweis für den Leser Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ohne Einschränkung auch Aussagen zu der vom Unternehmen zu den operativen Aktivitäten auf den Projekten. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; mögliche Risiken der operativen Minen und unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39301 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39301&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80876P2061

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.