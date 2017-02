IRW-News: Scientific Metals Corp.: SCIENTIFIC METALS schließt Privatplatzierung mit FORT CAPITAL als Berater ab, kündigt Schuldentilgung und Ausgabe von Optionen an und bestellt einen neuen President

Weitere Suchergebnisse zu "Scientific Metals corp":

SCIENTIFIC METALS schließt Privatplatzierung mit FORT CAPITAL als Berater ab, kündigt Schuldentilgung und Ausgabe von Optionen an und bestellt einen neuen President

10. Februar 2017 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Scientific Metals Corp. (STM oder das Unternehmen) (TSXV: STM) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: SCTFF) freut sich bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung von Einheiten ohne Brokerbeteiligung (jede eine Einheit) abgeschlossen wurde.



Das Unternehmen hat 10.000.000 Einheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit und zusätzlich 2.173.913 Einheiten zum Preis von 0,23 $ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 2.500.000 $ erzielt. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Unternehmensbestand und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach dem Ausgabedatum jederzeit zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 $ pro Aktie. In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen Barprovisionen (Finder's Fees) in Höhe von 82.810 $ bezahlt und insgesamt 412.545 Finder's Fee Warrants auf berechtigte Finder für die erfolgreiche Zuführung zeichnungswilliger Personen zur Privatplatzierung übertragen. Jeder Finder's Fee Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach dem Ausgabedatum jederzeit zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 $ pro Aktie. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Veräußerungsbeschränkung und müssen vier Monate lang gehalten werden.

Fort Capital Partners haben das Unternehmen im Zusammenhang mit der Platzierung beraten. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für den Ausbau seiner Lithium- und Kobaltkonzessionen sowie als Betriebskapital für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass eine Schuldentilgungstransaktion mit einem beteiligten Gläubiger (Non-Arm's Length Creditor) geplant ist (die Schuldentilgung). Im Rahmen der Schuldentilgung sollen insgesamt 200.000 $ an Verbindlichkeiten durch Übergabe von maximal 519.480 Stammaktien zum Preis von 0,385 $ pro Aktie getilgt werden. Infolge der Schuldentilgung wird es keinen neuen Insider geben bzw. keine neue Person eine kontrollierende Position übernehmen. Die Schuldentilgung muss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Aktienoptionen gewährt wurden, die zum Erwerb von insgesamt bis zu 3.500.000 Stammaktien berechtigen. 2.162.500 dieser Aktienoptionen wurden auf bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens übertragen. Jede dieser Aktienoptionen kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, der am 10. Februar 2022 endet, ausgeübt werden. Der Ausübungspreis beträgt in diesem Zeitraum 0,385 $ pro Stammaktie. Am 9. Februar 2017, dem letzten Handelstag der Stammaktien des Unternehmens vor Gewährung der Aktienoptionen, lag der Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange bei 0,385 $ pro Aktie. Die Aktienoptionen werden vierteljährlich in gleichen Tranchen übergeben, sodass die Übertragung der Aktienoptionen am ersten Jahrestag der Gewährung abgeschlossen ist. Die Aktienoptionen und sämtliche nach Ausübung der Aktienoptionen ausgegebenen Stammaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 11. Juni 2017 endet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Bestellung von Brian Kirwin zum Senior Vice President, Exploration des Unternehmens bekannt. Damit sich Herr Kirwin seinen neuen Verpflichtungen widmen kann, hat er sein Amt als President des Unternehmens zurückgelegt. Wayne Tisdale, derzeit ein Director des Unternehmens, wurde an seiner Stelle mit dieser Funktion betraut. Das Unternehmen möchte Herrn Kirwin für seine Verdienste im Zusammenhang mit der Umsetzung der Unternehmensziele während seiner Amtszeit als President danken. Sowohl Herr Kirwin als auch Herr Tisdale werden weiterhin als Direktoren zur Verfügung stehen.

Hinweis für den Leser

