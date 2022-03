IRW-News: Save Foods Inc.: Neuester Versuch von Save Foods verlängert die Haltbarkeit von Erdbeeren

IRW-PRESS: Save Foods Inc.: Neuester Versuch von Save Foods verlängert die Haltbarkeit von Erdbeeren

Eine von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Save Foods durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Verschwendung von frischen Erdbeeren im Vergleich zum Industriestandard um 85 % gesunken ist.

Miami, FL , 9. März 2022 - Save Foods (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute bekannt, dass ein kürzlich durchgeführter Versuch mit Erdbeeren vielversprechende Ergebnisse lieferte, wobei es dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Save Foods gelang, die Haltbarkeit von Erdbeeren drastisch zu verlängern.

Frische Erdbeeren gehören zu den am meisten verschwendeten Frischprodukten überhaupt. Schätzungsweise 64 % der Erdbeeren gehen in den USA verloren, bevor sie überhaupt verzehrt werden. Diese Verschwendung findet auf allen Stufen der Lieferkette statt und wird allein in den USA auf etwa 1,4 Milliarden Dollar geschätzt.

Erdbeeren sind sehr leicht verderblich, was den kommerziellen Anbau vor mehrere Herausforderungen stellt. Sie sind relativ empfindlich, wenn sie gehandhabt werden, sie sind anfällig für Fruchtfäule und halten sich nicht sehr lange im Regal. Die Haltbarkeit beträgt in der Regel bis zu zwei Wochen nach der Ernte, wobei sie mit jeder Stunde, die sie bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, exponentiell abnimmt.

Derzeit verlassen sich die Verpacker auf Kühlung und Verpackung, um Erdbeeren bis zu zwei Wochen lang frisch zu halten. In einem kürzlich von Save Foods durchgeführten Versuch konnten die Forscher jedoch fünfmal so viele Erdbeeren frisch halten, verglichen mit dem Industriestandard, indem sie die Behandlungen von Save Foods anwandten, was zu 85 % weniger Abfall führt.

Die verlängerte Haltbarkeit bietet Erzeugern, Einzelhändlern und Verbrauchern ein längeres Zeitfenster für den Transport, den Verkauf, die Lagerung und den Verzehr der Produkte. Die Behandlungen von Save Foods sind ungiftig und einfach anzuwenden. Sie verlängern nicht nur die Haltbarkeit, sondern bieten auch ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit, was den Verbrauchern zugute kommt.

Uri Bach, R&D Innovation Manager bei Save Foods, kommentierte: "Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Behandlung mit Save Foods den Abfall um 85 % reduziert. Am 15. Tag verzeichnete unser Forschungsteam einen Verlust von 81 % bei der Kontrollgruppe (Industriestandard), während der Verlust bei den mit der Save Foods-Behandlung behandelten Erdbeeren nur 14 % betrug. Save Foods setzt sich dafür ein, die Frische und Haltbarkeit von Frischprodukten zu verlängern, was zu weniger Abfall und höheren Gewinnen entlang der Lieferkette führt."

Über Save Foods:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar auf jedem Schritt des Weges vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugute kommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüseverpackungsbetrieben, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.

Durch die Kontrolle und Verhinderung der Kontamination mit Krankheitserregern und die erhebliche Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängern die Produkte von Save Foods nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und verringern Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern gewährleisten auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Beispielsweise verwenden wir in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, wenn wir unter anderem die Fähigkeit der grünen Behandlung von Save Foods erörtern, dieselben oder ähnliche Ergebnisse bei Erdbeeren außerhalb einer kontrollierten Studie zu erzielen, und die Wahrscheinlichkeit, dass die grüne Behandlung von Save Foods die Haltbarkeit von Erdbeeren drastisch verlängern wird. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss sowie der unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Save Foods auf Formular 10-K, der am 29. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC erörterten Faktoren. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

