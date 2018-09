IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas gibt operatives Update und Ernennung eines Board Directors bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas gibt operatives Update und Ernennung eines Board Directors bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 25. September 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder die Gesellschaft) (TSX.



V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut die ersten Produktionsraten für die drei horizontalen Viking Bohrungen mit einer Betriebsbeteiligung von 100% bekanntzugeben, die während des Programms im August 2018 in Betrieb genommen wurden. Darüber hinaus wurde Herr Simon Akit, P.Eng., MBA, zum 19. September 2018 in das Board of Directors von Saturn aufgenommen.

Saturns drei horizontale Viking Bohrungen mit einer 100%igen Betriebsbeteiligung, die im August 2018 in Betrieb genommenen wurden, haben die internen Erwartungskurven der anfänglichen Produktionsraten mit durchschnittlich über 110 Barrel Öl pro Tag übertroffen. Diese ersten Ergebnisse waren der Grund für das momentan durchgeführte Entwicklungsprogramm. Die Ergebnisse der erweiterten horizontalen Viking Bohrung von Kerrobert haben 13 zusätzliche horizontale Standorte identifiziert, von denen fünf vor Ende des ersten Quartals 2019 niedergebracht werden sollen. Die Ergebnisse der horizontalen Viking Bohrung mit erweiterter Reichweite von Prairiedale haben 15 zusätzliche horizontale Standorte identifiziert, von denen sechs vor Ende des ersten Quartals 2019 niedergebracht werden.

Herr Akit ist seit 2008 bei Canaccord Genuity tätig. Er hat dort die Position als Managing Director und Global Head of Energy Sales für die globalen Energieprodukte des Unternehmens sowie europäische, US-amerikanische und kanadische Fonds. Herr Akit verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten und in der Öl- und Gasindustrie. Zuvor war er bei BMO Nesbitt Burns in New York als Director Institutional Equities, bei Raymond James als VP Institutional Equities und bei UBS Securities in Equity Research (Energy and Pipelines) tätig. Davor arbeitete er bei EnCana Corp als Bohr- und Fertigstellungsingenieur, als Produktionsleiter sowie als Drilling Foreman in verschiedenen Regionen von Kanada. Herr Akit hat einen Bachelor of Engineering Abschluss in Maschinenbau an der McGill University, einen MBA Abschluss von der Rotman School of Management (Universität von Toronto) und ist ein registrierter Professional Engineer bei APEGA.

John Jeffrey, Chairman von Saturn, kommentierte: Das Saturn-Team freut sich sehr Herrn Simon Akit als Mitglied unseres Boards begrüßen zu dürfen. Herr Akit bringt eine Fülle von Kenntnissen über die Kapitalmärkte und der Öl- und Gasindustrie bei uns ein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in dieser spannenden Zeit für Saturn."

Um mehr über Saturn Oil & Gas Inc. und den Aktivitäten zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

