IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas gibt Produktionsrate von 1.000 Barrel pro Tag und Update zur Betriebsentwicklung bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas gibt Produktionsrate von 1.000 Barrel pro Tag und Update zur Betriebsentwicklung bekannt

Saturn Oil & Gas gibt Produktionsrate von 1.000 Barrel pro Tag und Update zur Betriebsentwicklung bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 19. November 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.



V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass mit dem Erfolg des kürzlich durchgeführten Bohrprogramms eine Produktionsrate von 1.000 Barrel pro Tag erreicht wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen begonnen, sein horizontales Viking-Bohrprogramm für das vierte Quartal 2018 durchzuführen.

Saturn verfügt derzeit über brutto 16 (netto 14) produzierende Viking-Horizontalbohrungen und erwartet, dass im vierten Quartal 2018 und im ersten Quartal 2019 zusätzlich 18 Viking-Horizontalbohrungen mit einem Betriebsanteil von 100% in Produktion gehen werden.

Stuart Houle, Vice President Engineering & Operations von Saturn, erklärt: Wir waren beeindruckt von den ersten und anhaltenden Produktionsergebnissen unserer bisherigen Viking-Horizontalprogramme in 2018. Saturn hat seinen operativen Erfolg fortgesetzt und dies unterstützt die vollständige Entwicklung vieler unserer Gebiete. Wir freuen uns darauf das begonnene Programm auszuführen, mit dem wir unser Ziel für die Produktion zum Jahresende 2018 erreichen sollten.

Um mehr über Saturn Oil & Gas Inc. und deren Betrieb zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45236

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45236&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.