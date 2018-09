IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas beginnt Programm mit 20 horizontalen Bohrungen

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas beginnt Programm mit 20 horizontalen Bohrungen

Saturn Oil & Gas beginnt Programm mit 20 horizontalen Bohrungen

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 17. September 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder die Gesellschaft) (TSX.



V: SOIL) (FSE: SMK) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit der Durchführung von 20 horizontalen Bohrungen (das Programm) begonnen hat, die bis Ende Q1/2019 andauern. Das erste Bohrloch des Programms wurde bereits am 11. September 2018 im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss der Kreditlinie in Höhe von 20 Mio. USD mit der Prudential Capital Group (siehe Pressemitteilung vom 14. September 2018) niedergebracht.

Das Programm wird aus 17 Viking Leichtöl-Bohrungen bestehen und auf den Gebieten Kerrobert, Prairiedale, Milton und Plato in erster Linie mit erweiterter horizontaler Reichweite niedergebracht werden. Das Programm wird auch drei horizontale Schweröl-Bohrungen in der Success-Formation auf den Gebieten Flaxcombe und Milton umfassen. Das Unternehmen hat bis heute erfolgreich die erste Bohrung des Programms niedergebracht sowie verrohrt und führt derzeit die zweite Bohrung durch.

Scott Newman, COO von Saturn, kommentiert: Dieses Programm mit 20 horizontalen Bohrungen ist der Höhepunkt eines Jahres der Planung und des Erwerbs von strategischer und risikominimierter Öl-Gebiete. Ein Entwicklungsprogramm dieser Größenordnung gibt uns die Möglichkeit, unser Unternehmensziel für 2018 zu erreichen und mit einer Produktionsrate von mehr als 1.200 Barrel Öl pro Tag abzuschließen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft gemäß ihres Aktienoptionsplans (der Plan) insgesamt 4.700.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,20 CAD pro Stammaktie an Direktoren und leitende Angestellte der Gesellschaft gewährt. Gemäß Plan sind die gewährten Optionen bis zum 17. September 2023 ausübbar und können über einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausgeübt werden. Die Gewährung der Optionen unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen hat außerdem Herrn Geoff Jones, CPA, CA, zum Chief Financial Officer und Herrn Stuart Houle, P.Eng, PMP zum VP of Engineering & Operations für Saturn ernannt.

Herr Geoff Jones, CPA, CA, bisher Vice President of Finance bei Saturn, ist ein Chartered Professional Accountant, und war beim jüngsten Wachstum direkt für die Finanzgeschäfte des Unternehmens verantwortlich.

Herr Stuart Houle, P.Eng, PMP ist seit mehr als 13 Jahre in der Öl- und Gasindustrie tätig. Er hat Rollen mit zunehmender Verantwortung bei Husky Energy sowie Frontier Engineering Corp. und Horizon Resource Management Ltd. übernommen. Herr Houle bringt starkes operatives Hintergrundwissen in den Bereichen Konstruktion, Bohrungen, Fertigstellungen, Produktion und Technik mit. Mr. Houle ist bei der APEGA als Professional Engineer registriert.

Um mehr über Saturn Oil & Gas Inc. und den Aktivitäten zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44592

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44592&tr=1

