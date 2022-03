IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. wurde unter die 50 Top-Performer an der TSX Venture Exchange gereiht

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. wurde unter die 50 Top-Performer an der TSX Venture Exchange gereiht

CALGARY, ALBERTA - 2. März 2022 - Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es unter die Top-Performer an der TSX Venture Exchange (die TSXV) gereiht wurde.

TSX Venture 50® ist ein jährlich erstelltes Ranking der Top-Performer an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen des vergangenen Jahres. Die TSX Venture Exchange ist die weltweit führende Plattform zur Kapitalbildung für Wachstumsunternehmen in der Frühphase. Jedes Jahr werden in fünf Hauptkategorien zehn Unternehmen anhand ihrer Leistung in drei gleichgewichteten Kriterien ausgewählt: Wachstum der Marktkapitalisierung, Aktienkurssteigerung und Handelsvolumen/Liquidität.

Für weitere Einzelheiten zu den TSXV 50 des Jahres 2022 und ein Video über Saturn folgen Sie bitte dem nachstehenden Link:

https://share.vidyard.com/watch/1D7G9deZCJNJweXjgTRDoD

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64501

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64501&tr=1

