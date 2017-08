IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht Update zum Unternehmen und Aktivitäten

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht Update zum Unternehmen und Aktivitäten

Saturn Oil + Gas Inc.



veröffentlicht Update zum Unternehmen und Aktivitäten

Saskatoon, Saskatchewan - 31. August 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut eine ergänzendes Update zu der Unternehmensmeldung vom 11. Juli 2017 bekanntzugeben. Das Unternehmen hat die Fertigstellung eines bereits existierenden Bohrlochs in der Flaxcombe Region erfolgreich durchgeführt und bezieht fortan 50% der Einnahmen aus der Produktion dieser Bohrung. An der Oberfläche wurden Anlagen für den dauerhaften Betrieb installiert und die Bohrung ist nun in Produktion. Gegen Ende September werden Produktionsdaten für 30 Tage Betrieb (IP30) erwartet.

Basierend auf die ersten Ergebnisse dieser Fertigstellung und der Interpretation von 3D seismischen Daten, hat das Unternehmen eine weitere Fertigstellung auf einem eigenen Flaxcombe Gebiet geplant. Die Fertigstellung dieses Bohrlochs soll gegen Mitte September beginnen.

Des Weiteren hat das Unternehmen Deloitte damit beauftragt eine Reserven-Schätzung aufzustellen. Deloitte hat den Auftrag angenommen und wird Schätzungen zu vorhandenen Brutto und Netto Reserven und möglichen Reserven auf Saturns Gebieten und Betriebsbeteiligungen erstellen. Das Unternehmen erwartet die Aufbereitung der Ergebnisse der Reserven-Schätzung zu Anfang September.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 291-2461 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA - CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40767 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40767&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.