IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht Ergebnisse der Hauptversammlung

Saskatoon, Saskatchewan - 18. August 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) hat am 15. August 2017 die jährliche Hauptversammlung durchgeführt. Rund 22,7 Millionen Aktien, die etwa 15,6% der Gesamtzahl repräsentierten, wurden persönlich oder durch Vollmachten vertreten.

Saturns Aktionäre haben John Jeffrey, Scott Newman, Ivan Bergerman und Calvin Payne zu Direktoren des Unternehmens ernannt. Der Beschlüsse haben Davidson & Co. LLP als Wirtschaftsprüfer wiederernannt und bestätigten die Anpassung des Aktienoptionsprogramms zur Vergabe von insgesamt 29.042.043 Aktienoptionen, wie im Management Rundschreiben vom 05. Juli 2017 empfohlen. Die Zustimmung dieser Beschlüsse variierte zwischen 93,75% bis 100% der Stimmrechte. Die Anpassung des Aktienoptionsprogramms unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Wir haben in den vergangenen Monaten einen umfangreichen Umbauprozess vollzogen. Unser Board und Management hat mit Aktionären zusammengearbeitet und deren Feedback bei der Neuausrichtung des Unternehmens berücksichtigt. Wir bleiben darauf fokussiert für unsere Aktionäre verantwortlich zu sein und schätzen deren Unterstützung während des hochinteressanten Wandels, sagt John Jeffrey CEO & Chairman von Saturn Oil + Gas Inc.

Die Biographien von Saturns Board Mitgliedern und weitere Details des Unternehmens sind auf www.saturnoil.com zu finden.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 291-2461 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA - CEO & Chairman

