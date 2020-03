IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. unterstützt laufende ESG-Initiativen mit der Bestellung eines neuen Board-Mitglieds

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. unterstützt laufende ESG-Initiativen mit der Bestellung eines neuen Board-Mitglieds

CALGARY, ALBERTA, 11. März 2020 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.



V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich, die Bestellung von Herrn Jim Payne in das Board of Directors von Saturn bekannt zu geben. Herr Payne ist derzeit Chief Executive Officer von dynaCERT Inc. (dynaCERT), einem kanadischen Unternehmen, das auf die Bereitstellung von Technologien zur Senkung von CO2-Emissionen auf dem globalen Markt spezialisiert ist. Herr Payne verfügt über mehr als 38 Jahre Erfahrung in strategischen Führungspositionen bei öffentlichen und privaten Unternehmen, u.a. in der Unternehmensführung, im Finanz- und Rechnungswesen, in den Kapitalmärkten, im Management und in der Verbesserung von Geschäftsleistungen. Mit dem Engagement von dynaCERT für die Entwicklung innovativer Lösungen für eine Wirtschaft mit eingeschränkten CO2-Emissionen fördern Herr Payne und sein Team mit ihrer patentierten, eigens entwickelten, kommerziellen HydraGENä-Technologie positive Auswirkungen auf den Klimawandel. Diese Technologie wird nach Einschätzung von Saturn entscheidend sein, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (Environment, Social and Governance, ESG) des Unternehmens voranzutreiben.

Herr Payne ist zudem Chief Executive Officer eines privaten Beratungs-, Projektmanagement- und Immobilienentwicklungsunternehmen im Großraum Toronto. Herr Payne hat einen Abschluss in Bauingenieurwesen, Projektmanagement und Kostenvorkalkulation vom St. Clair College.

Wir freuen uns ungemein, Jim während dieser sehr spannenden Zeit für Saturn in unserem Board of Directors zu begrüßen, meint John Jeffrey, CEO von Saturn. Bei der weiteren Umsetzung von Strategien, die unser ESG-Engagement untermauern, wird es von entscheidender Bedeutung sein, Jim im Board of Directors zu haben, während wir uns um die verantwortungsvolle Erschließung unserer Ressourcen bemühen. Wir freuen uns darauf, seine Erfahrung und seinen globalen Schwerpunkt zu nutzen, um Unternehmen - Saturn eingeschlossen - bei der Senkung ihrer CO2-Emissionen zu unterstützen.

Herr Payne sagt dazu: dynaCERT freut sich sehr, Saturn und sein Management zu einem seiner zahlreichen wichtigen Sponsoren im Junior-Öl- und Gasbereich in Kanada zählen zu können, insbesondere zu einem Zeitpunkt, wenn bedeutende Erfordernisse im ESG-Bereich bei den Regierungen, Kunden und Investoren einen hohen Stellenwert einnehmen. Ich freue mich darauf, Saturn und seinen CEO John Jeffrey zu unterstützen und die Stellung des Unternehmens als ein verantwortungsvolles Mitglied der globalen auf die Verringerung der CO2-Emissionen ausgerichteten Gemeinde mit dem professionellen internationalen Team von dynaCERT an seiner Seite zu fördern.

Das Unternehmen gibt zudem den Rücktritt von Herrn Scott Newman als Chief Operating Officer und Director mit sofortiger Wirkung bekannt. Saturn dankt Herrn Newman für seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer & Chairman

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

In bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung werden Begriffe verwendet wie z.B. prognostizieren, könnten, sollten, erwarten, versuchen, können, beabsichtigen, wahrscheinlich, werden, glauben sowie ähnliche Ausdrücke, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen basieren auf unseren Annahmen, Absichten und Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung, der Ergebnisse und der Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder könnten. Es handelt sich hier um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf bestimmten Annahmen und Analysen basieren, auf die wir uns aufgrund unserer Erfahrung und Wahrnehmung berufen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem auch Aussagen zu folgenden Themen: die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Jim Payne in das Board of Directors des Unternehmens.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die wir aufgrund von Erfahrungen, Beobachtungen historischer Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren unter den gegebenen Umständen als angemessen erachten. Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sind schwer vorherzusagen und können die Betriebsführung beeinflussen. Dazu zählen unter anderem: Fremdwährungsschwankungen; Engpässe bei Maschinen und Geräten bzw. Arbeitskräften sowie inflationsbezogene Kosten; die allgemeine Wirtschaftslage; die Branchensituation; Änderungen bei den geltenden Umwelt- und Steuergesetzen bzw. bei anderen Gesetzen und Vorschriften, sowie die Auslegung und Umsetzung solcher Gesetze und Vorschriften; ob Öl- und Erdgasfirmen in der Lage sind, Finanzmittel zu beschaffen; Auswirkung von Witterungsverhältnissen auf Betrieb und Anlagen; betriebliche Risiken; Schwankungen bei den Öl- und Erdgaspreisen; Angebot und Nachfrage bei Öl- und Gasprodukten; Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus der Betriebstätigkeit zu generieren und aktuelle sowie künftige Auflagen zu erfüllen; Wettbewerbsverschärfungen; Schwankungen an den Aktienmärkten; verfügbare bzw. vom Unternehmen angestrebte Chancen; sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht in unserem Einflussbereich liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Sofern dies nicht per Gesetz festgeschrieben ist, hat Saturn weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

