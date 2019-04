IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. überschreitet 1.400 Barrel/Tag und gibt operatives Update bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. überschreitet 1.400 Barrel/Tag und gibt operatives Update bekannt

CALGARY, ALBERTA - 8. April 2019 - Saturn Oil & Gas Inc. ("Saturn" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut den erfolgreichen Abschluss, die Fertigstellung, Ausrüstung und Anbindung seiner neun (9) Bohrungen im ersten Quartal 2019 bekannt zu geben.

Saturn hat bis zum 25. März 2019 alle Bohrungen in Betrieb genommen und es konnte im März mit allen 29 Bohrungen eine durchschnittliche Produktionsrate von über 1.100 Barrel (bbl) pro Tag erreicht werden. Die Spitzenproduktionsrate im ersten Quartal 2019 lag bei über 1.400 Barrel/Tag. Das Unternehmen prognostiziert für das zweite Quartal 2019 ein durchschnittliches Produktionsvolumen von über 950 Barrel pro Tag.

Basierend auf den aktuellen Ölpreisen und Ölpreisunterschieden prognostiziert Saturn Gebühren in Höhe von 2,00 bis 4,00 CAD pro Barrel und Betriebs-/Transportkosten von 12,00 bis 14,00 CAD pro Barrel. Das Unternehmen erwartet, dass die Feld-Netbacks Nicht IFRS-konforme Bewertungsmethoden haben laut IFRS keine standardmäßige Bedeutung und lassen sich daher auch selten mit ähnlichen, von anderen Geschäftseinheiten gewählten Methoden vergleichen. Konsultieren Sie bitte auch den Abschnitt mit dem Titel Informationen zur Veröffentlichung von Betriebsdaten der Öl- und Gasbranche bzw. nicht IFRS-konformen Bewertungsmethoden

im ersten Quartal 2019 zwischen 40,00 und 50,00 CAD pro Barrel betragen werden.

Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2019 über 71.000 Barrel Leichtöl auf den Markt gebracht und dadurch einen neuen Meilenstein erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von 52% gegenüber Q4 2018 und 300% gegenüber Q1 2018. Der Finanzbericht für das erste Quartal 2019 wird spätestens im Mai 2019 veröffentlicht. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Bericht über die Reserven per Jahresende 2018 von einem unabhängigen Gutachter vor Ende April 2019 veröffentlichen.

Unser Team hat in den vergangenen drei Monaten im kältesten Winter, den Saskatchewan seit 80 Jahren erlebt hat, eine fantastische Arbeit geleistet. Noch nie war das operative Geschäft von Saturn so erfolgreich wie heute. Die Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen im Jahr 2018 brachten uns zu einer weitgehenden Unabhängigkeit. Wir konzentrieren uns nun voll und ganz auf die Steigerung des Shareholder Value", sagt John Jeffrey, CEO von Saturn.

Weitere Informationen über Saturn Oil & Gas Inc. finden Sie auf der Webseite www.saturnoil.com .

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer & Chairman

Tel: +1 (306) 955-9946

www.saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Informationen zur Veröffentlichung von Betriebsdaten der Öl- und Gasbranche bzw. nicht IFRS-konformen Bewertungsmethoden

Diese Pressemeldung enthält Leistungsdaten wie Cashflow und Feld-Netbacks, wie sie üblicherweise in der Öl- und Erdgasbranche verwendet werden. Diese Begriffe entsprechen nicht den Definitionen der International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie haben keine standardmäßige Bedeutung bzw. unterliegen keinen standardmäßigen Berechnungsmethoden und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Methoden, die von anderen Unternehmen verwendet werden, vergleichbar. Sie sollten daher nicht für solche Vergleiche herangezogen werden. Solche Leistungsdaten wurden in diese Pressemeldung aufgenommen, um den Lesern zusätzliche Informationen zur Bewertung der Performance des Unternehmens anzubieten. Sie gelten jedoch nicht als zuverlässig. Die Unternehmensführung verwendet Leistungsdaten zu Öl und Gas für die Messung der eigenen Performance und um den Aktionären einen Richtwert für Vergleiche der Betriebstätigkeit von Saturn im zeitlichen Verlauf anzubieten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Informationen, die auf diesen Leistungsdaten basieren bzw. von den Leistungsdaten in dieser Pressemeldung abgeleitet werden können, nicht als Bezugsdaten für Investitionen oder anderweitige Zwecke herangezogen werden sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

In bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung werden Begriffe verwendet wie z.B. prognostizieren, könnten, sollten, erwarten, versuchen, können, beabsichtigen, wahrscheinlich, werden, glauben sowie ähnliche Ausdrücke, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen basieren auf unseren Annahmen, Absichten und Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung, der Ergebnisse und der Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder könnten. Es handelt sich hier um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf bestimmten Annahmen und Analysen basieren, auf die wir uns aufgrund unserer Erfahrung und Wahrnehmung berufen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem auch Aussagen zu folgenden Themen: erwarteter Cashflow aus dem laufenden Betrieb; zukünftige Investitionen, einschließlich deren Höhe und Verwendungszweck; Öl- und Erdgaspreis bzw. Nachfrage nach Öl und Erdgas; Expansion und andere Entwicklungstrends der Öl- und Gasbranche; Geschäftsstrategien und Ausblick; Ausbau und Wachstum unserer Geschäftsbeziehungen und unserer Betriebstätigkeit; Bindung bestehender Kunden, Lieferanten und Partner; Versorgungsschienen; Bewertungsmethoden; Kreditrisiken; und andere ähnliche Angelegenheiten.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die wir aufgrund von Erfahrungen, Beobachtungen historischer Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren unter den gegebenen Umständen als angemessen erachten. Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sind schwer vorherzusagen und können die Betriebsführung beeinflussen. Dazu zählen unter anderem: Fremdwährungsschwankungen; Engpässe bei Maschinen und Geräten bzw. Arbeitskräften sowie inflationsbezogene Kosten; die allgemeine Wirtschaftslage; die Branchensituation; Änderungen bei den geltenden Umwelt- und Steuergesetzen bzw. bei anderen Gesetzen und Vorschriften, sowie die Auslegung und Umsetzung solcher Gesetze und Vorschriften; ob Öl- und Erdgasfirmen in der Lage sind, Finanzmittel zu beschaffen; Auswirkung von Witterungsverhältnissen auf Betrieb und Anlagen; betriebliche Risiken; Schwankungen bei den Öl- und Erdgaspreisen; Angebot und Nachfrage bei Öl- und Gasprodukten; Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus der Betriebstätigkeit zu generieren und aktuelle sowie künftige Auflagen zu erfüllen; Wettbewerbsverschärfungen; Schwankungen an den Aktienmärkten; verfügbare bzw. vom Unternehmen angestrebte Chancen; sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht in unserem Einflussbereich liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Sofern dies nicht per Gesetz festgeschrieben ist, hat Saturn weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

