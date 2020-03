IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. stellt Unternehmensupdate bereit und bestätigt Maßnahmen in Reaktion auf COVID-19

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. stellt Unternehmensupdate bereit und bestätigt Maßnahmen in Reaktion auf COVID-19

CALGARY, ALBERTA, 25. März 2020 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.



V: SOIL) (FWB: SMK) stellt heute ein Unternehmensupdate als Reaktion auf die aktuelle Marktvolatilität aufgrund der COVID-19-Pandemie und der anhaltenden Ölpreisschwäche bereit.

Saturn freut sich, zu bestätigen, dass das Unternehmen im Hinblick auf das Risikomanagement in einem ungewissen Umfeld eine Festpreisabsicherung für die Produktion von 400 Barrel Öl pro Tag bei 65,40 CAD pro Barrel bis Februar 2021 umsetzen konnte. Mit dieser Absicherung hat Saturn durch die Sicherung eines Festpreises für rund 50 % seiner aktuellen Produktionsmenge seine finanzielle Flexibilität erhöht.

Im Einklang mit vielen anderen Unternehmen aus der Branche bestätigt das Unternehmen ebenfalls seine Absicht, seine Kapitalverwendungsstrategie für 2020 von organischen Bohrchancen auf potenziell wertsteigernde Akquisitionsziele zu verlagern. Nach der Bewertung mehrerer Land-, Anlage- und Unternehmensgelegenheiten ist Saturn der Ansicht, dass die Verfolgung von Akquisitionszielen im derzeitigen Rohstoffpreisumfeld höhere Renditen bietet als Bohrungen. Die potenziellen Akquisitionen, die geprüft werden, würden es dem Unternehmen ermöglichen, seine bestehenden Infrastruktureinrichtungen, Kapazitäten und Expertise zu nutzen, und würde Saturn für ein anhaltendes verantwortliches Wachstum in einem günstigeren Rohstoffpreisumfeld aufstellen.

In dieser unsicheren Zeit, in der Menschen und ihre Familien aufgrund der anhaltenden Verbreitung von COVID-19 vor zahlreichen Herausforderungen stehen, unterstützen wir die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Partner und Aktionäre im Rahmen unserer Möglichkeiten, um sicher durch diese unbekannten Gewässer zu steuern, sagt John Jeffrey, CEO von Saturn. Eine der Stärken von Saturn ist unsere Flexibilität, die es uns erlaubt, schnell auf Veränderungen im Markt zu reagieren und jene Strategien zu verfolgen, die unseren Aktionären die bestmöglichen Renditen bieten. Infolgedessen konnten wir uns für die nächsten zwölf Monate einen attraktiven Preis für etwa die Hälfte unserer derzeitigen Produktion sichern und richten unser Hauptaugenmerk jetzt auf den Aufbau eines Portfolios für die Zukunft, anstatt durch Bohrungen in solch einem schwachen Preisumfeld das Risiko einer Wertvernichtung einzugehen.

Die Sicherheit der Mitarbeiter und Dienstleister von Saturn hat für das Unternehmen nach wie vor höchste Priorität und alle erforderlichen und empfohlenen Maßnahmen werden bei den Projekten vor Ort und im Büro befolgt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, um seinen geprüften Jahresabschluss für 2019 und die damit verbundenen Begleitunterlagen (MD&A) bis zum 29. April 2020 zu veröffentlichen und einzureichen.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer & Chairman

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

In bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung werden Begriffe verwendet wie z.B. prognostizieren, könnten, sollten, erwarten, versuchen, können, beabsichtigen, wahrscheinlich, werden, glauben sowie ähnliche Ausdrücke, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen basieren auf unseren Annahmen, Absichten und Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung, der Ergebnisse und der Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder könnten. Es handelt sich hier um zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf bestimmten Annahmen und Analysen basieren, auf die wir uns aufgrund unserer Erfahrung und Wahrnehmung berufen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem auch Aussagen zu folgenden Themen: die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Jim Payne in das Board of Directors des Unternehmens.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die wir aufgrund von Erfahrungen, Beobachtungen historischer Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren unter den gegebenen Umständen als angemessen erachten. Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sind schwer vorherzusagen und können die Betriebsführung beeinflussen. Dazu zählen unter anderem: Fremdwährungsschwankungen; Engpässe bei Maschinen und Geräten bzw. Arbeitskräften sowie inflationsbezogene Kosten; die allgemeine Wirtschaftslage; die Branchensituation; Änderungen bei den geltenden Umwelt- und Steuergesetzen bzw. bei anderen Gesetzen und Vorschriften, sowie die Auslegung und Umsetzung solcher Gesetze und Vorschriften; ob Öl- und Erdgasfirmen in der Lage sind, Finanzmittel zu beschaffen; Auswirkung von Witterungsverhältnissen auf Betrieb und Anlagen; betriebliche Risiken; Schwankungen bei den Öl- und Erdgaspreisen; Angebot und Nachfrage bei Öl- und Gasprodukten; Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus der Betriebstätigkeit zu generieren und aktuelle sowie künftige Auflagen zu erfüllen; Wettbewerbsverschärfungen; Schwankungen an den Aktienmärkten; verfügbare bzw. vom Unternehmen angestrebte Chancen; sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht in unserem Einflussbereich liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Sofern dies nicht per Gesetz festgeschrieben ist, hat Saturn weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

