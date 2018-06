IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. schließt erste Finanzierung über 1,34 Millionen CAD ab

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. schließt erste Finanzierung über 1,34 Millionen CAD ab

Saturn Oil & Gas Inc.



schließt erste Finanzierung über 1,34 Millionen CAD ab

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 7. Juni 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn" oder die Gesellschaft") (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass vorbehaltlich der Zustimmung der TSX-Venture Exchange die erste Tranche einer nicht vermittelten Finanzierung abgeschlossen wurde, die mit Zustimmung der Canaccord Genuity Corp. Teil des am 14. Mai 2018 angekündigten vermittelten Angebots von 3.500.000,00 CAD (das Angebot") sein wird. Das Unternehmen gibt 11.198.500 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.343.820,00 CAD aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (einer Stammaktie) der Gesellschaft und einem Bezugsschein (Warrant), der für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum in eine Stammaktie der Gesellschaft zu einem Preis von 0,18 CAD pro Warrant ausgeübt werden kann. Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist nach den geltenden Wertpapiergesetzen.

Saturn beabsichtigt den Erlös aus dem Angebot für die Erschließungsbohrungen der Viking Leichtöl und Success Schweröl Lagerstätten in der Nähe von Kindersley, Saskatchewan, zu verwenden. Das Gebiet und Details finden Sie auf der Website des Unternehmens www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

