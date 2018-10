IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Saturn Oil & Gas Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 74 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Saturn Oil & Gas Inc.



(WKN: A2DJV8; ISIN: CA80412L1076) zu informieren.

Im letzten Jahr konnten wir einige Meilensteine für unser Unternehmen erreichen. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens konnten wir eine signifikante Menge an Öl produzieren und das Wachstum geht weiter. Diese Fortschritte möchten mir natürlich gerne unseren Aktionären präsentieren, daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse vertreten sind, so John Jeffrey, MBA - CEO & Chairman von Saturn Oil & Gas Inc.

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Saturn Oil & Gas Inc. finden Sie hier:

- Saturn Oil & Gas Inc. erhöht Landposition und veröffentlicht operatives Update: http://saturnoil.com/newsreleases_detail?id=5bc48182ea277a2900001dc3&language=de

- Saturn Oil & Gas gibt operatives Update und Ernennung eines Board Directors bekannt:

- http://saturnoil.com/newsreleases_detail?id=5baa156c9a63c043000005d6&language=de

- Saturn Oil & Gas beginnt Programm mit 20 horizontalen Bohrungen:

- http://saturnoil.com/newsreleases_detail?id=5b9fa5a3da11391700003c09&language=de

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert sich auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.