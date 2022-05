IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Rekordfördermengen bei den Ergebnissen zum 1. Quartal 2022

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Rekordfördermengen bei den Ergebnissen zum 1. Quartal 2022

Calgary, Alberta - 5. Mai 2022 - Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2022 bekannt zu geben.

Das erste Quartal 2022 war ein weiteres Rekordquartal für die Produktion, mit einem EBITDA(1) von $ 16,3 Millionen, kommentierte der CEO von Saturn, John Jeffrey. Mit einer Produktion von 7.600 boe/d im März 2022 ist Saturn auf dem besten Weg, die Prognose einer durchschnittlichen Produktion von 7.800 bis 8.200 boe/d für 2022 zu erreichen oder zu übertreffen.

Highlights des ersten Quartals 2022:

- Rekordproduktion im ersten Quartal 2022 mit einer durchschnittlichen Produktion von 7.499 boe/d im Vergleich zu 233 boe/d im ersten Quartal 2021, ein Anstieg von 3.118 %;

- Erwirtschaftung eines bereinigten Cashflows(1) in Rekordhöhe von $13,5 Mio. in den drei Monaten bis zum 31. März 2022 gegenüber $0,1 Mio. im Vergleichszeitraum 2021, was in erster Linie auf die Erträge aus dem Betrieb des Oxbow Assets zurückzuführen ist;

- Operative Nettorenditen(1) für die drei Monate bis zum 31. März 2022 in Höhe von $ 56,94 pro boe, verglichen mit $ 40,88 pro boe im ersten Quartal 2021;

- Abschluss einer Buy-Deal-Finanzierung und einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt $ 20,6 Mio;

- Abschluss einer strategischen Akquisition, bei der bestimmte Öl- und Gasvorkommen im Gebiet Plato in West-Central Saskatchewan (die Viking-Akquisition) nach zwischenzeitlichen Anpassungen für insgesamt $ 7,6 Mio. erworben wurden;

- Investition von $ 9,3 Mio. an Erschließungskapital im ersten Quartal für die Bohrung von acht Bohrlöchern mit 100%iger Beteiligung, sechs in Frobisher-Formationen und zwei in Tilston-Formationen;

- Erwirtschaftung eines freien bereinigten Cashflows(1) von $ 3,0 Mio. im ersten Quartal; und

- Nettoverschuldung am Ende des ersten Quartals in Höhe von $ 65,2 Mio.(1), mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu annualisiertem bereinigtem Cashflow von 1,2x(1).

Drei Monate zum

31.

März

(in Tausend CAD, 2022 2021

ausgenommen Beträge

pro

Aktie)

FINANZIELLE HÖHEPUNKTE

Erdöl- und 69.115 1.322

Erdgasverkäufe

Cashflow aus 10.342 (213)

(eingesetzt in)

operativen

Tätigkeiten

pro Aktie - bereinigt 0,38 (0,02)

- 0,23 (0,02)

verwässert

Bereinigter Kapitalflus 13.472 148

s

(1)

pro Aktie - bereinigt 0,50 0,01

- 0,29 0,00

verwässert

Nettoverlust (97.618) (1.529)

pro Aktie - bereinigt (3,63) (0,13)

- (3,63) (0,13)

verwässert

Investitionskosten 18.049 -

Nettoverschuldung(1), 65.210 33.601

Ende des

Zeitraums

(1) Siehe nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Verhältniswerte

Drei Monate zum

31.

März

(in Tausend CAD, ausgenommen 2022 2021

Beträge pro

boe)

BETRIEBLICHE HÖHEPUNKTE

Durchschnittliche

Produktionsvolumina

Rohöl (bbl./d) 6,821 233

NGLs (bbl./d) 334 -

Erdgas (Mcf/d) 2,063 -

Gesamt (boe/d) 7,499 233

% Öl und NGLs 95 % 100 %

Durchschnittlich

erzielte

Preise

Rohöl ($/bbl.) 109,20 62,34

NGLs ($/bbl.) 58,71 -

Erdgas ($/Mcf) 4,52 -

Verarbeitungsaufwendung (1,77) -

en

($/

boe)

Erdöl- und 101,41 62,34

Erdgasumsätze

($/

boe)

Betriebsvalorisierungen

Erdöl- und 101,41 62,34

Erdgasumsätze

($/

boe)

Lizenzgebühren ($/boe) (16,59) (2,73)

Netto-Betriebsausgaben( (27,34) (18,73)

1)

($/boe)

Transportaufwendungen (0,54) -

($/

boe)

Betriebsvalorisierungen 56,94 40,88

(

1) ($/boe)

Erzielter Gewinn (30,56) -

(Verlust) aus

Finanzderivaten

($/

boe)

Betriebsvalorisierungen 26,38 40,88

(

1) nach erzieltem

Gewinn (Verlust) aus

Finanzderivaten

($/

boe)

Ausstehende 32.361 11.728

Stammaktien, Ende des

Zeitraums

Gewichteter 26.895 11.728

Durchschnitt,

bereinigt

Gewichteter 45.746 11.728

Durchschnitt,

verwässert

(1) Siehe nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Verhältniswerte

Mitteilung an die Aktionäre

Das erste Quartal 2022 war ein historischer Höhepunkt für Saturn, mit einer durchschnittlichen Produktion von 7.499 boe/d (95 % Rohöl und NGLs) in diesem Zeitraum. Dies ist der vierte vierteljährliche Produktionsrekord in Folge, den das Unternehmen seit dem Abschluss der transformativen Übernahme der Oxbow-Anlage im Juni 2021 erzielt hat. Q1 2022 war auch eine starke Periode für energiebezogene Rohstoffpreise, die weiter stiegen, da die globale Wirtschaft die Voraussetzungen für eine Erholung der Energienachfrage geschaffen hat. Die starke Energienachfrage wurde durch die weitere Lockerung der weltweiten Beschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie begünstigt. Die hohen globalen Ölpreise sorgten für eine solide wirtschaftliche Situation des Unternehmens im ersten Quartal 2022:

- $ 109,20 pro bbl erzielter Verkaufspreis für Rohöl;

- Durchschnittlicher Verkaufspreis von $101,41 pro boe;

- $ 13,5 Mio. bereinigter Cashflow((1) Siehe nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Verhältniswerte

); und

- $ 0,50 bereinigter Cashflow(1) pro Stammaktie.

Diese Ergebnisse sind ein Beweis dafür, dass die leichtölhaltigen Produktionsanlagen von Saturn in der Lage sind, einen starken Cashflow zu generieren.

Im ersten Quartal 2022 unternahm Saturn einen wichtigen Schritt zur Konsolidierung seiner Schulden durch die vollständige Rückzahlung von Schuldscheinen in Höhe von $ 32,1 Mio. Durch die Ablösung der Term Notes wurden viele finanzielle Zwänge beseitigt, so dass das Unternehmen vernünftige Kapitalausgaben tätigen kann, um die Produktion zu steigern, das starke Energiepreisumfeld zu nutzen und den Wert für die Aktionäre zu erhöhen. Saturn ist weiterhin bestrebt, die Verschuldung zügig abzubauen, und rechnet damit, im Jahr 2022 Schulden in Höhe von $ 38,1 Mio. auf das vorrangige Darlehen zurückzahlen zu können (etwa 58 % der Nettoverschuldung zum 31. März 2022).

Update zu Oxbow

Saturn setzte im ersten Quartal 2022 sein Bohrprogramm auf dem Oxbow-Projekt mit der Bohrung von acht erfolgreichen Horizontalbohrungen fort, die auf leichtes Öl in den Formationen Frobisher und Tilston abzielten und an denen Saturn zu 100 % beteiligt war. Saturn hat nun insgesamt 12 Horizontalbohrungen im Oxbow-Projekt mit einer Erfolgsquote von 100 % durchgeführt. Alle Ölquellen wurden in die Produktion aufgenommen, wobei die letzten Bohrungen kurz vor dem Break up stattfanden, die die Bohraktivitäten vorübergehend stoppte. Saturn hat für den Rest des Jahres 2022 weitere 21,2 Nettohorizontalbohrungen auf dem Oxbow-Areal budgetiert, die voraussichtlich Anfang Juni in Angriff genommen werden.

Update zu Viking

Saturn hat eine strategische Akquisition abgeschlossen, bei der bestimmte Öl- und Gasvorkommen im Gebiet Plato in West-Central Saskatchewan für einen Gesamtbetrag von $ 7,6 Mio. (nach zwischenzeitlichen Anpassungen) erworben wurden. Diese Akquisition brachte eine synergistische Produktion von ungefähr 240 boe/d mit 100 % leichtem Öl und reduzierte effektiv die gesamten Lizenzgebühren und Betriebskosten des Unternehmens pro boe. Die Akquisition von Viking ermöglicht auch zahlreiche hochwertige Erschließungsbohrungen, die Saturn in die fünf Viking-Bohrungen einbezieht, die im Jahr 2022 gebohrt werden sollen.

Ausblick

Saturn ist mit den ersten Ergebnissen des Bohrprogramms 2022 zufrieden und erwartet, dass in den nächsten zwei Wochen ein Betriebsupdate mit aktualisierten Produktionsdaten für die jüngsten Oxbow-Bohrungen veröffentlicht wird. Das vollständig finanzierte Bohrprogramm mit 34,2 Nettobohrungen für 2022 ist zu etwa 23 % abgeschlossen, wobei der Großteil der verbleibenden Bohraktivitäten für Juni bis August geplant ist. Das Unternehmen plant, in diesem Zeitraum zwei Bohrgeräte zu betreiben, wobei jeweils ein Bohrgerät für die zentralen Wachstumsgebiete vorgesehen ist: das Oxbow-Asset und das Viking-Asset.

Webcast für Investoren

Saturn wird am 9. Mai 2022 um 10:00 AM MDT (12:00 Uhr mittags EDT / 18 Uhr MEZ) einen Webcast veranstalten, um den Finanzbericht für das vierte Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 sowie den Finanzbericht für das erste Quartal 2022 zu erörtern. Die Teilnehmer können über https://saturnoil.com/invest/q4-2021-and-q1-2022-results-webcast am Live-Webcast teilnehmen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird anschließend auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert.

Der ungeprüfte Zwischenabschluss des Unternehmens und die dazugehörige Management's Discussion and Analysis für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 31. März 2022 sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com verfügbar. Kopien der Unterlagen können auf Anfrage auch kostenlos direkt beim Unternehmen angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass die Währungsangaben in diesem Dokument in kanadischen Dollar sind, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

NICHT-GAAP-KONFORME FINANZKENNZAHLEN UND VERHÄLTNISWERTE

Diese Pressemitteilung enthält nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Verhältniszahlen, die hier näher beschrieben werden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und Verhältniszahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von der IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar. Das Management ist der Ansicht, dass die Darstellung dieser nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und Verhältniszahlen Investoren und Aktionären nützliche Informationen liefern, da die Kennzahlen eine erhöhte Transparenz und die Möglichkeit bieten, die Leistung gegenüber früheren Zeiträumen auf vergleichbarer Basis besser zu analysieren.

Der Mittelfluss stellt den Mittelfluss aus der Geschäftstätigkeit dar und rechnet die Veränderungen des nicht liquiditätswirksamen Betriebskapitals heraus, da das Unternehmen davon ausgeht, dass der Zeitpunkt der Einziehung, Zahlung oder Entstehung dieser Posten variabel ist. Der Mittelfluss pro Aktie wird unter Verwendung der gleichen gewichteten durchschnittlichen unverwässerten und verwässerten Aktien berechnet, die für die Berechnung des Gewinns (Verlusts) pro Aktie verwendet werden.

Der bereinigte Mittelfluss bereinigt den Mittelfluss um Posten, die nicht zum operativen Geschäft gehören, wie z. B. Transaktionskosten und Ausgaben für die Stilllegung von Anlagen. Saturn verwendet den bereinigten Cashflow als Schlüsselkennzahl, um die Fähigkeit des Unternehmens zu demonstrieren, Mittel zur Rückzahlung von Schulden und zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zu generieren. Der bereinigte Cashflow je Aktie wird unter Verwendung derselben gewichteten durchschnittlichen unverwässerten und verwässerten Aktien berechnet, die auch für die Berechnung des Gewinns (Verlusts) je Aktie verwendet werden.

Der freie bereinigte Mittelfluss entspricht dem bereinigten Mittelfluss abzüglich der Ausgaben für PP&E und E&E. Saturn verwendet den freien bereinigten Mittelfluss als Kennzahl zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, nach Abzug der PP&E- und E&E-Ausgaben liquide Mittel zu generieren, um Schulden zurückzuzahlen, die Rendite für die Aktionäre zu erhöhen oder für andere Unternehmenszwecke.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Mittelflusses, des bereinigten MIttelflusses und des freien bereinigten Funds Flow zur nächstgelegenen GAAP-Kennzahl, dem Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit:

Drei Monate zum

31.

März

(in Tausend Dollar) 2022 2021

Cash flow aus 10.342 (213)

(eingesetzt in)

Betriebstätigkeit

Veränderungen des 2.744 360

Working Capital

(nicht

zahlungswirksam)

Mittelfluss 13.086 147

Ausgaben für 386 -

Stilllegung

Bereinigter 13.472 147

Mittelfluss

PP&E-Ausgaben (9.820) -

E&E-Ausgaben (646) -

Freier bereinigter 3.006 147

Mittelfluss

EBITDA wird vom Unternehmen als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und anderen nicht zahlungswirksamen Posten definiert und als bereinigter Cashflow vor Cash-Zinsaufwand berechnet. Diese Kennzahl und Berechnung entspricht der EBITDA-Formel, die im vorrangigen Darlehen des Unternehmens vorgeschrieben ist. Darüber hinaus verwendet Saturn diese Kennzahl, um die eigenständige Rentabilität sowie die operative und finanzielle Leistung des Unternehmens im Hinblick auf die Cashflow-Generierung zu messen, wobei die mit der Kapitalstruktur verbundenen Zinsen berücksichtigt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des EBITDA des Unternehmens für die jeweiligen Zeiträume:

Drei Monate zum 31. März

($000s) 2022 2021

Bereinigter Mittelfluss 13.472147

Zinsaufwand, liquide Mittel 2.807 272

EBITDA 16.279419

--

Operative Netbacks werden durch Abzug von realisierten Derivatkontraktverlusten oder Addition von realisierten Derivatkontraktgewinnen und Abzug von Lizenzgebühren, Nettobetriebskosten und Transportkosten von den Erdöl- und Erdgaseinnahmen ermittelt. Operative Nettorenditen sind Kennzahlen pro Boe, die bei Entscheidungen über den Betrieb und die Kapitalzuweisung verwendet werden. Die Darstellung der operativen Nettoerträge auf einer Pro-boe-Basis ermöglicht es der Unternehmensleitung, die Leistung gegenüber früheren Perioden auf einer vergleichbaren Basis besser zu analysieren. Die folgende Tabelle stellt einen Abgleich der operativen Nettogewinne des Unternehmens für die jeweiligen Zeiträume dar.

Drei Monate zum 31. März

(Beträge in $ pro boe 2022 2021

Erlöse aus Erdöl und Erdgas 101,4162,34

Lizenzgebühren (16,59(2,73

) )

Betriebliche Nettoaufwendungen (27,34(18,7

) 3)

Transportkosten (0,54)-

Betriebliche Nettoerträge(1) 56,94 40,88

Realisierte Verluste aus Finanzderivaten (30,56-

)

Betriebliche Nettoerträge nach realisiertem 26,38 40,88

Verlust aus

Finanzderivaten(1)

Die Nettoverschuldung setzt sich zusammen aus Barmitteln, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Einlagen und Rechnungsabgrenzungsposten (kurzfristig und langfristig), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen, vorrangigen Darlehen, Kassenobligationen, revolvierenden Anleihen, Schuldscheinen und Wandelanleihen. Das Unternehmen verwendet die Nettoverschuldung als Alternative zur gesamten ausstehenden Verschuldung, da das Management der Ansicht ist, dass sie ein genaueres Maß für die Bewertung der Liquidität des Unternehmens darstellt.

In der folgenden Tabelle werden die Bestandteile der Nettoverschuldung in der verkürzten Zwischenbilanz zusammengefasst und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu annualisiertem vierteljährlichen bereinigten Mittelfluss für die Quartale berechnet:

(in Tausend Dollar) 31. März 31. März

2022 2021

Barmittel (18.234) (264)

Forderungen aus Lieferungen (30.846) (385)

und

Leistungen

Einlagen und aktive (28.721) (447)

Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten aus 41.636 6.077

Lieferungen und

Leistungen

Vorrangige Darlehen 98.340 -

Revolvierende Anleihen - 25.158

Schuldscheine 797 1.386

Wandelanleihen 2.238 2.076

Nettoverschuldung 65.210 33.601

Annualisierter 53.888 588

vierteljährlicher

bereinigter

Mittelfluss

Nettoverschuldung im 1,2 x 57,1 x

Verhältnis zum

annualisierten bereinigten

Mittelfluss

(1)

INFORMATIONEN ÜBER BOE

Boe steht für Barrel Öläquivalent. Alle boe-Umrechnungen in dieser Pressemitteilung basieren auf der Umrechnung von Gas zu Öl im Verhältnis von 6.000 ft3 (Mcf) Erdgas zu einem Barrel (bbl) Öl. Boe könnten irreführend sein, vor allem wenn sie ohne Kontext verwendet werden. Das boe-Umwandlungsverhältnis von 1 boe zu 6 Mcf basiert auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis von Erdöl im Vergleich zu Erdgas auf Basis der aktuellen Preise erheblich vom Energieäquivalenzverhältnis von 1 bbl zu 6 Mcf abweicht, könnte die Verwendung eines Umrechnungsverhältnisses von 1 bbl zu 6 Mcf als Wertangabe irreführend sein.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten in der Regel Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, geplant, werden oder ähnliche Begriffe, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Bohrung von Erschließungsbohrlöchern, das Workover-Programm und die Aufrechterhaltung der Grundproduktion sowie der Geschäftsplan, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines, die Fähigkeit, Kapital zuzuweisen, um Schulden zu tilgen und die Produktion zu steigern, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen, die Kreditwürdigkeit von Industriepartnern und die Fähigkeit, Akquisitionen von Vermögenswerten zu finden und abzuschließen.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Maßnahmen der OPEC- und OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr ausführlicher dargelegt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, die sich jedoch als falsch erweisen können. Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zusätzlich zu anderen Faktoren und Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter anderem unsere Investitionsausgaben und Bohrprogramme, den Bohrbestand und die geplanten Standorte, die Produktions- und Umsatzprognosen, die ESG-Initiativen, die Schuldentilgungspläne und die zukünftigen Wachstumspläne betreffen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65662

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65662&tr=1

