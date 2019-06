IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Genehmigung aller Beschlüsse bei Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre sowie Abstimmungsergebnisse

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Genehmigung aller Beschlüsse bei Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre sowie Abstimmungsergebnisse

Calgary (Alberta), 17. Juni 2019. Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FSE: SMK) (Saturn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die Jahreshauptversammlung) am 14. Juni 2019 insgesamt 30.891.883 Aktien (13,2 Prozent der ausstehenden Stammaktien) persönlich oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten waren.



Die Aktionäre wurden gebeten, über eine Reihe von Beschlüssen abzustimmen, die im Informationsrundschreiben des Managements (Management Information Circular) vom 14. Mai 2019 aufgeführt sind, einschließlich der Wahl der vorgeschlagenen sechs als Directors benannten Personen.

Wahl von Directors

Die vom Management als Directors vorgeschlagenen sechs benannten Personen wurden erfolgreich für eine Amtszeit gewählt, die bei der nächsten Jahreshauptversammlung endet. Die Abstimmungsergebnisse sind nachstehend aufgeführt:

Als Director benannteStimmen Prozent Enthaltungen Prozent

Person dafür

John Jeffrey 1.926.444 97,7 45.900 2,3

Scott Newman 1.926.444 97,7 45.900 2,3

Ivan Bergerman 1.951.444 98,9 20.900 1,1

Calvin Payne 1.951.444 98,9 20.900 1,1

Chris Ryan 1.951.444 98,9 20.900 1,1

Simon Akit 1.951.444 98,9 20.900 1,1

Sonstige Angelegenheiten

Alle anderen bei der Jahreshauptversammlung eingebrachten Beschlüsse wurden von der Mehrheit der Aktionäre erfolgreich angenommen, einschließlich der Ernennung von BDO Canada LLP zum Auditor und der Änderung des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (306) 955-9946

www.saturnoil.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47082

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47082&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.