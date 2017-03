IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. gibt Viking Akquisition und Ernennung von neuen Mitgliedern des Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. gibt Viking Akquisition und Ernennung von neuen Mitgliedern des Board of Directors bekannt

Saturn Oil + Gas Inc.



gibt Viking Akquisition und Ernennung von neuen Mitgliedern des Board of Directors bekannt

SASKATOON, 21. März 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, das eine Transaktion innerhalb des Viking Fairway in der Nähe von Kindersley, Saskatchewan, Kanada, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Saturn hat im Rahmen der Transaktion 640 Acres Viking Öl-Rechte von einem lokalen privaten Eigentümer erworben. Dieses Land ist höchst aussichtsreich für die Produktion von Viking Leichtöl durch eine horizontale Erschließung und Saturn hat mindestens zwei Halbe-Meilen und zwei Ganze-Meilen Bohrziele identifiziert. Diese Akquisition belegt Saturns fortlaufende Bestrebungen qualitativ hochwertige Viking Leichtöl-Gebiete in der Kindersley Region im westlichen Saskatchewan zu erwerben, sagte Scott Newman, COO von Saturn.

Saturn ist auch erfreut bekanntzugeben, dass John Jeffrey und Scott Newman als neue Mitglieder für das Board of Directors ernannt wurden. Herr Jeffrey und Herr Newman bringen besondere Fähigkeiten in unser Board, ihre Stärken in finanziellen und strategischen Planungen wird ein besonderer Wert für unser Unternehmen sein.

Herr Jeffrey ist Absolvent der University of Saskatchewan mit einem Abschluss in Wirtschaft und einem MBA mit Schwerpunkt Finanzen. Seine Erfahrungen als Manager im Bereich Finanzen für ein Fortune 200 Ingenieurs- und Beratungsunternehmen bieten ihm besondere Stärken im Bereich des operativen Geschäfts sowie Finanzen und dies ermöglichte ihm auch die erfolgreiche Umsetzung von großen internationalen Technischen- und Umweltprojekten. Herr Jeffrey wurde im November 2016 zum CEO von Saturn Oil + Gas Inc. ernannt.

Herr Newman ist aktuell ein Director und COO von Vela Resources Corp., eine private Helium Explorations- und Entwicklungsgesellschaft in Saskatchewan. Herr Newman ist auch der President und Gründungspartner von Axiom. Herr Newman hat umfangreiche Erfahrungen in der Führung von Explorationsunternehmen für Rohstoffe, mit einem besonderen Fokus in der Frühphasenstrukturierung und -finanzierung. Herr Newman war bereits als Manager und Berater bei zahlreichen privaten und börsennotierten Explorationsunternehmen für Rohstoffe tätig. Herr Newman wurde im November 2016 zum COO von Saturn Oil + Gas Inc. ernannt.

Saturn gibt außerdem bekannt, dass der Preis pro Einheit (die Einheiten) des 4 Mio. CAD Private Placements (das Private Placement) (siehe Mitteilung vom 21. Dezember 2016) vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange angepasst wird. Der angepasste Preis pro Einheit wird nun 0,08 CAD betragen. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie (die Aktie) und ein halbes Aktienbezugsrecht (der Warrant). Jeder ganze Warrant ermöglicht dem Eigentümer den Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,15 CAD innerhalb von 18 Monaten nach der Ausgabe des Warrants. Alle weiteren Bedingungen des Private Placements bleiben unverändert.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 291-2461 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Director

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39263 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39263&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.