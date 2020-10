IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Rücktritt eines Director bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Rücktritt eines Director bekannt

CALGARY, ALBERTA - 13. Oktober 2020 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.



V: SOIL) (FWB: SMK) gibt heute bekannt, dass Herr Simon Akit wegen zusätzlicher beruflicher Verpflichtungen seinen Posten als Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung zurücklegt.

Ich möchte mich bei Simon für sein großes Engagement und seine aufmerksamen Beiträge zur Weiterwicklung unserer Geschäftsstrategie bedanken, meint John Jeffrey, CEO und Chairman von Saturn. Im Namen unseres Führungsteams und unseres Board of Directors möchte ich Simone außerdem zu seiner neuen Aufgabe gratulieren und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.

Ich habe es wirklich genossen, mit dem Unternehmen und dem Board zusammenzuarbeiten und Saturn gemeinsam durch die erste Phase der Unternehmensgründung zu führen. Angesichts des faszinierenden Unternehmenswachstums habe ich vollstes Vertrauen in die Zukunft dieses Unternehmens, bekräftigt Simon Akit.

Das Board of Directors des Unternehmens besteht aktuell aus John Jeffrey (CEO und Chairman), Jim Payne, Ivan Bergerman, Calvin J. Payne und Christopher Ryan. Aufgrund von Herrn Akits Rücktritt ist Saturn derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten, der seinen Platz einnimmt.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Kontaktadresse für Anleger & Medien:

Saturn Oil & Gas

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer & Chairman

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

