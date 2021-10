IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Präsentation des CEO auf dem International Investment Forum bekannt und schließt Aktienkonsolidierung ab

Calgary, Alberta - 7. Oktober 2021 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.



V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich bekannt zu geben, dass John Jeffrey, CEO von Saturn, am 14. Oktober 2021 beim International Investment Forum eine Präsentation gibt und dass das Unternehmen mit der Konsolidierung (Konsolidierung) seiner Stammaktien (Stammaktien) fortfahren wird, und zwar auf der Grundlage von 20 Stammaktien vor der Konsolidierung für eine (1) Stammaktie nach der Konsolidierung. Die Konsolidierung wurde von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre am 22. Juni 2021 genehmigt.

International Investment Forum

Das International Investment Forum ist eine Online-Veranstaltung, die am 14. Oktober 2021 stattfindet und Informationen über Trends und Ideen für Investitionen aus allen Bereichen der verschiedenen Branchen von Top-Führungskräften auf der ganzen Welt bietet. Saturn soll um 11:15 Uhr Eastern Daylight Time (17:15 Uhr MESZ) stattfinden. Eine Übersicht über den genauen Zeitplan und die vortragenden Unternehmen finden Sie unter www.ii-forum.com.

Aktienkonsolidierung

Die Konsolidierung der Stammaktien tritt mit der Marktöffnung am 13. Oktober 2021 an der TSX Venture Exchange (die TSXV) unter dem aktuellen TSXV-Handelssymbol SOIL in Kraft; die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern nach der Konsolidierung lauten 80412L883 bzw. CA80412L8832.

Die Konsolidierung wird die Anzahl der ausstehenden Stammaktien von 502.907.048 auf rund 25.145.352 reduzieren, vorbehaltlich einer Rundung. Im Rahmen der Konsolidierung werden keine Stammaktienbruchteile ausgegeben, und alle Aktienbruchteile, die sonst ausgegeben worden wären, werden auf die nächstniedrige Gesamtzahl abgerundet.

Das Unternehmen verfügt derzeit über 268.333.333 börsennotierten Stammaktienkaufwarrants (die börsennotierten Warrants) mit einem Ausübungspreis von $0,16 pro Stammaktie, die derzeit an der TSXV unter dem Kürzel SOIL.WT gehandelt werden. Die börsennotierten Warrants werden weiterhin an der TSXV unter diesem Symbol gehandelt und werden nach der Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens ihre aktuelle CUSIP-Nummer behalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die börsennotierten Warrants nicht konsolidiert werden. Nach Wirksamwerden der Konsolidierung werden die Warrants gemäß ihren Bedingungen angepasst, sodass zwanzig (20) börsennotierte Warrants den Inhaber zum Erwerb einer vollständigen Stammaktie nach der Konsolidierung zu einem angepassten Ausübungspreis von $3,20 berechtigen werden. Insgesamt werden 13.416.666 Stammaktien gemäß diesen börsennotierten Warrants emittiert werden können, und die anderen Bedingungen der börsennotierten Warrants, einschließlich des Ablaufdatums vom 4. Juni 2023, bleiben unverändert.

An die registrierten Aktionäre der Stammaktien wurden Übermittlungsschreiben gesendet, in denen sie darum gebeten wurden, ihre vor der Konsolidierung ausgestellten Aktienzertifikate an den Übertragungsagenten des Unternehmens, Computershare Trust Company of Canada, weiterzuleiten, um diese Zertifikate gegen neue Aktienzertifikate zu tauschen, die ihre Stammaktien nach der Konsolidierung repräsentieren.

Aktionäre, die ihre Aktien über einen Broker oder einen anderen Vermittler halten und keine tatsächlichen Aktienzertifikate in ihrem Namen registriert haben, müssen kein Übermittlungsschreiben ausfüllen und zurücksenden. Alle Stammaktien vor der Konsolidierung, die sich im Besitz solcher Aktionäre befinden, werden im Zuge der Konsolidierung automatisch angepasst, um die jeweilige Anzahl an Stammaktien nach der Konsolidierung widerzugeben, die sich im Besitz dieser Aktionäre befinden, und es besteht kein weiterer Handelsbedarf für diese Aktionäre.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südosten und westlichen Zentrum von Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMK notiert.

Nähere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter http://www.saturnoil.com/.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle hierin enthaltenen Dollarangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61899

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61899&tr=1

