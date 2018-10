IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. erhöht Landposition und veröffentlicht operatives Update

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. erhöht Landposition und veröffentlicht operatives Update

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 15. Oktober 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder die Gesellschaft) (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreicher Bieter auf bestimmte ausgewählte Parzellen bei der jüngsten Crown Land Auktion am 2. Oktober 2018 war. Das Unternehmen erwarb fünf Parzellen mit insgesamt fünf Abschnitten (Sections), wodurch Saturn die gesamte Landposition in der Kindersley Region auf 33,75 Abschnitte (Sections) erhöht.

Saturns zusätzliche Fläche ergänzt die bereits bestehenden Gebiete von Dodsland und Milton sowie den zwei Abschnitten im Gebiet Plenty. Unser technisches Team konzentriert sich seit mehreren Monaten auf diese Gebiete und ist von dem Potenzial dieser Bereiche begeistert. Wir sehen eine gute Produktion und attraktive Reserven für die Entwicklung, erklärt Justin Kaufmann, Saturns Vice President of Exploration.

Saturn hat seit der Pressemitteilung vom 17. September 2018 fünf erfolgreiche zusätzliche Viking-Horizontalbohrungen niedergebracht. Das Unternehmen hat neun zusätzliche Horizontalbohrungen für das 4. Quartal in 2018 geplant, die in den kommenden Wochen beginnen werden. Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen und der Tatsache, dass das Unternehmen dem Zeitplan voraus ist, hat Saturn beschlossen, eine zehn bis 14-tägige Bohrpause einzulegen. Bei den weiteren Arbeiten soll der Boden gefroren sein und unnötige Kosten in Verbindung mit schlechten Wetterbedingungen vermieden werden. Die Abschlussarbeiten an diesen fünf Bohrlöchern werden in dieser Zeit voranschreiten und das Unternehmen wird die Ergebnisse zur Produktion veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass aufgrund der positiven Aktienkursentwicklung und des anhaltenden Produktionswachstums 7.731.972 Warrants (die Warrants) im Zusammenhang mit den am 30. Juni 2017 und 30. November 2017 abgeschlossenen Privatplatzierungen ausgeübt wurden. Insgesamt wurden 6.475.972 Warrants zu einem Preis von 0,15 CAD und 1.256.000 Warrants zu einem Preis von 0,20 CAD ausgeübt. Die gesamten Zuflüsse aus den ausgeübten Warrants beliefen sich auf 1,22 Mio. CAD und werden für den Ausbau der Gebiete und für Entwicklungsbohrungen verwendet.

Geoff Jones, CFO von Saturn, sagt: Wir freuen uns, dass unsere Aktionäre ihre Warrants vor ihrem geplanten Verfall ausüben. Wir betrachten dies als eine deutliche Bestätigung des Zutrauens an Saturn, durch die Nutzung dieses Kapitals nachhaltige Werte zu schaffen. Das Vertrauen unserer Aktionäre zeigt sich mit dieser Investition in unser Team und unsere Gebiete. "

Die Landkarte von Saturns aktuellen Gebieten finden Sie auf der Webseite unter: www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

