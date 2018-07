IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. beginnt mit Viking und Success Horizontalbohrprogramm

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. beginnt mit Viking und Success Horizontalbohrprogramm

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 16. Juli 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass mit den horizontalen Bohrungen des Q3/2018 Bohrprogramms begonnen wurde.

Saturns Q3/2018 Bohrprogramm besteht aus fünf (5) Bohrungen: aus einem (1) Success Horizontalbohrloch im Milton-Feld, einer (1) Viking-Horizontalbohrung mit erweiterter Reichweite im Kerrobert-Feld, einer (1) Viking-Horizontalbohrung mit erweiterter Reichweite im Prairiedale-Feld, einer (1) Viking-Horizontalbohrung von einer halben Meile in dem Flaxcombe-Feld und einer (1) Viking-Horizontalbohrung mit erweiterter Reichweite bei dem 50% Working Interest Lucky Hills Gebiet.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrarbeiten vor Ende Juli abgeschlossen sein werden. Die Bohrungen werden unmittelbar im August 2018 in Betrieb genommen.

Unser Team hat sich mehrere Monate auf dieses Programm vorbereitet. Wir haben diese Bohrungen entwickelt, um die Produktion in jedem unserer Hauptbereiche nachzuweisen und dienen für ein großes Entwicklungsprogramm für Q4/2018 und Q1/2019. Diese Bohrungen werden die Grundlage für Saturn zum Jahresende 2018 sein, eine Förderrate von mehr als 1.000 Barrel Öl pro Tag zu erzielen", erklärt Scott Newman, Chief Operating Officer von Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder www.saturnoil.com.

