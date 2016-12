IRW-News: Saturn Minerals Inc. : Saturn Minerals Inc. erhöht Privatplatzierung

IRW-PRESS: Saturn Minerals Inc.



: Saturn Minerals Inc. erhöht Privatplatzierung

Saturn Minerals Inc. erhöht Privatplatzierung

21. Dezember 2016, Vancouver - Saturn Minerals Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) (Saturn oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass die Privatplatzierung, die am 07. Oktober 2016 angekündigt wurde, erhöht wird. Ursprünglich wollte das Unternehmen bis zu 10.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit für eine Gesamtsumme von bis 1.000.000,00 CAD ausgeben. Aufgrund der aktuellen Möglichkeiten für Akquisitionen, Erkundungen und Entwicklungen hat das Management sich dazu entschlossen, die Privatplatzierung bei gleichbleibenden Konditionen auf bis zu 40.000.000 Einheiten und bis zu einer Gesamtsumme von 4.000.000 CAD zu erhöhen.

Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant wird den Besitzer dazu berechtigen, in einem Zeitraum von 18 Monaten vom Datum der Ausgabe der Warrants zu einem Preis von 0,15 CAD eine weitere Aktie zu erwerben.

Die Warrants unterliegen einem vorgezogenen Verfallsdatum, sofern der Schlusskurs von der Saturn Aktie an der TSX Venture Exchange (die TSXV) nach der anfänglichen viermonatigen Haltefrist an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,20 CAD überschreiten. In diesem Fall werden die Besitzer der Warrants davon unterrichtet, dass die Warrants 30 Tage im Anschluss an diesen Hinweis verfallen werden. Die Warrants können während des 30-tätigen Zeitraums vom Datum des Hinweises bis zum vorgezogenen Verfallsdatum von ihrem Besitzer ausgeübt werden.

Alle neu herauszugebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten. Die Privatplatzierung unterliegt noch der Zustimmung der TSXV. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf jeglicher Wertpapiere dar.

Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden für Akquisitionen, Erkundungen, Entwicklungen sowie als Betriebsvermögen verwendet. Wir haben unsere Tätigkeit als Vorstände im November dieses Jahres aufgenommen und uns seitdem intensiv auf die Due Diligence von Öl-Gebieten und der Wirtschaftlichkeit von potenziellen Akquisitionszielen fokussiert. Es ist nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen bis wir in der Position sind, Details zu der aktuellen Entwicklung nennen zu können, so John Jeffrey, CEO des Unternehmens. Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten mit niedrigem Risiko und hohem Potenzial bewertet. Die Details sind hierbei wichtig für unsere Erwartungen an die potenziellen Akquisitionen und deren Entwicklung. Wir haben eine klare Vision was wir in 2017 mit unserem Team und unseren Aktionären erreichen wollen und wir sind hochmotiviert, sagt Scott Newman, COO des Unternehmens.

Das Unternehmen hat auch die Namensänderung in Saturn Oil + Gas Inc. beantragt und wartet nun auf die Bestätigung der Behörden. Die Namensänderung wurde vom Board of Directors am 01. November 2016 beschlossen. Die Änderung des Namens reflektiert die zukünftige Unternehmensausrichtung, weg von der Fokussierung auf die Entdeckung von Mineralien, hin zur starken Fokussierung auf den Erwerb und die Entwicklung von Erdöl und Gas Gebieten in Alberta und Saskatchewan, Kanada.

Über Saturn Minerals Inc.

Saturn Minerals Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt. Das Unternehmen verfügt über exklusive Öl- und Gasrechte in Saskatchewan und erkundet eine Anzahl von Erdölexplorationsprojekten. Seit 2009 hat das Unternehmen drei Kohlenfunde machen können. Die durchgängige vertikale Mächtigkeit dieser Kohlenflöze reicht von 9 bis 89 Metern. Das Unternehmen verfügt über eine strategische Beteiligung an Inowending Exploration & Development Corp., einem Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von First Nations betrieben wird, von Saturn und einer Gemeinschaft verschiedener First Nations gegründet wurde und in den Prärieprovinzen von Kanada tätig ist.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1-604-685-6989 oder www.saturnoil.com.

Im Namen des Board of Directors von SATURN MINERALS INC.

gez. Stan Szary - President und Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38474 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38474&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80410K1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.