IRW-News: Santacruz Silver Mining Ltd.: Santacruz schließt Verkauf des Konzessionsgebiets El Gachi an First Majestic ab

Vancouver, B.C. - Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX.V:SCZ) (Santacruz oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass der Verkauf seiner Anteile am Konzessionsgebiet El Gachi im mexikanischen Bundesstaat Sonora an First Majestic Silver Corp. (First Majestic) für insgesamt 2,5 Millionen USD zzgl. anfallender Mehrwertsteuer (MwSt) (siehe Pressemeldung vom 24. Februar 2017) abgeschlossen wurde.

Aus dem Erlös in Höhe von 2,5 Millionen USD zzgl. MwSt., den das Unternehmen erhalten hat, wurden 0,75 Millionen USD an JMET, LLC (JMET) bezahlt, um den Restbetrag des zinspflichtigen Anteils seiner Verschuldung gegenüber JMET zu tilgen. Das Unternehmen schuldet JMET nun noch einen zinslosen Betrag in Höhe von 1,5 Millionen USD in Zusammenhang mit Neustrukturierungsgebühren. Darüber hinaus entrichtete das Unternehmen 0,50 Millionen USD zzgl. MwSt. an Minera Hochschild Mexico, S.A. de C.V. (MHM). Damit bestehen für das Unternehmen keine weiteren Verpflichtungen gegenüber MHM im Hinblick auf die Konzessionsgebiete San Felipe oder El Gachi.

Im Abschluss dieser Transaktion mit First Majestic für El Gachi und dem vorherigen Verkauf von San Felipe an Americas Silver findet die strategische Initiative der Geschäftsleitung, die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva aus unserem Mineralkonzessionsportfolio auszugliedern und das Hauptaugenmerk auf die produzierenden Aktiva - das Projekt Rosario und das Projekt Veta Grande - zu richten, ihren Höhepunkt, sagte Arturo Préstamo, President und CEO von Santacruz. Dank der verbesserten Bilanz und ohne weitere Verpflichtungen gegenüber MHM sind wir nun besser in der Lage, eine größtmögliche Kapitalrendite aus der Silberproduktion zu erzielen.

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz ist ein Unternehmen, das sich auf die Förderung von Silbervorkommen in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen besitzt zwei Silberbergbaubetriebe (Rosario einschließlich Konzessionsgebiet Cinco Estrellas und die Rechte am Betrieb der Konzession und Verarbeitungsanlage Veta Grande) sowie vier Explorationsprojekte (Konzession Gavilanes, Konzession Minillas und die Konzessionsgebiete bei Zacatecas). Das Unternehmen wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.

Arturo Préstamo Elizondo, President, Chief Executive Officer & Director

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden. Dazu zählen unter anderem: dass sich die Finanzlage und Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung sich ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen sind unter anderem das Risiko, dass die Annahmen, auf die Bezug genommen wird, sich als ungültig oder unzuverlässig erweisen und so möglicherweise zu geringeren Einnahmen, höheren Kosten, geringeren Produktionsniveaus, Verzögerungen und/oder den Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass die Finanzlage und Erschließungspläne des Unternehmens sich ändern; Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen; Risiken in Verbindung mit der Auswertung der Daten, der Geologie, des Erzgehalts und der Kontinuität der Rohstofflagerstätten; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Rohstoffexploration und -erschließung und dem Unternehmen. Diese sind auch in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens beschrieben, die unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Projekt Rosario Die Entscheidung über den Start des Förderbetriebs im Projekt Rosario basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden, sondern auf einer vorläufigen Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Projekt Veta Grande Die Entscheidung, mit der Produktion im Projekt Veta Grande zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Konzessionsgebiet Cinco Estrellas Die Entscheidung, mit der Produktion im Konzessionsgebiet Cinco Estrellas zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

