IRW-News: Santacruz Silver Mining Ltd.: Santacruz Silver schließt den Verkauf des Konzessionsgebiets Gavilanes an Marlin Gold ab

IRW-PRESS: Santacruz Silver Mining Ltd.



: Santacruz Silver schließt den Verkauf des Konzessionsgebiets Gavilanes an Marlin Gold ab

Santacruz Silver schließt den Verkauf des Konzessionsgebiets Gavilanes an Marlin Gold ab

17. August 2017 - Vancouver, B.C. - Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX.V:SCZ) (Santacruz) und Marlin Gold Mining Ltd. (TSX.V:MLN) (Marlin) geben in Bezugnahme auf die gemeinsame Pressemeldung der Unternehmen vom 8. August 2017 bekannt, dass der Verkauf des Konzessionsgebiets Gavilanes von Santacruz im mexikanischen Durango an Marlin (die Gavilanes-Transaktion) für insgesamt 3,5 Millionen USD zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (der Kaufpreis) abgeschlossen wurde.

Ein Teilbetrag des Kaufpreises in Höhe von 0,58 Millionen USD wurde auf die Zahlung angerechnet, die Marlin am 10. August 2017 in Verbindung mit der Tilgung an einem Konzessionsverkäufer für einen bestimmten Claims, die Teil des Projektes Gavilanes sind, tätigte (siehe Pressemeldung vom 10. August 2017).

Zudem werden 1,15 Millionen USD des Kaufpreises verwendet, um die verbleibenden Schulden gegenüber JMET, LLC (JMET) zu begleichen. JMET hat alle Sicherheiten an den Vermögenswerten von Santacruz freigegeben; die 3.750.000 unbaren Warrants, die Santacruz zuvor an JMET begeben hatte, wurden annulliert.

Akiba Leisman, Executive Chairman und interimistischer CEO von Marlin, erklärte: Wir freuen uns sehr über den abgeschlossenen Erwerb solch eines außergewöhnlichen Explorationsprojekts in einem der ertragreichsten Silberbergbaugebiete der Welt. Der Erwerb dieses Projekts zu einem attraktiven Preis belegt die Wachstumsfähigkeit von Marlin.

Arturo Prestamo, CEO von Santacruz, sagte: Die Unternehmensführung hat die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte planmäßig veräußert, um sich auf die bestehenden Produktionsstätten in der Absicht einer Produktionssteigerung zu konzentrieren.

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz ist ein Silberunternehmen, das sich auf Mexiko konzentriert und zwei produzierende Silberprojekte (das Projekt Rosario, einschließlich des Konzessionsgebiets Cinco Estrellas und des Erzgangs Membrillo, sowie das Recht, das Projekt Veta Grande und die dazugehörende Mühle zu betreiben) und zwei Explorationsliegenschaften, die Konzession Minillas und die Konzessionsgebiete bei Zacatecas, besitzt. Santacruz wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.

Über Marlin Gold Mining Ltd.

Marlin ist ein wachstumsorientiertes Gold- und Silberbergbauunternehmen mit einem Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Unternehmen ist im Besitz von zwei Konzessionsgebieten in Sinaloa (Mexiko) und Arizona (USA) sowie einem Portfolio von Lizenzgebühren. Ziel von Marlin ist die Erschließung seiner Konzessionsgebiete als kommerzielle Produktionsstätten und die Schaffung von Wert für die Aktionäre durch die Entwicklung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Sailfish Royalty Corp. Marlin wird von einem kapitalkräftigen Investor finanziell gefördert, der nachweisliche Erfolge im Rohstoffsektor vorweisen kann. Die Produktionsstätte La Trinidad in Sinaloa (Mexiko) erreichte am 1. November 2014 den kommerziellen Produktionsstatus und ist einer der hochgradigsten Haufenlaugungs-Goldtagebaubetriebe in Mexiko. Eine konforme Mineralressourcenschätzung und eine wirtschaftliche Erstbewertung für den Betrieb La Trinidad - beide gemäß der Vorschrift NI 43-101 - sind unter www.sedar.com oder unter www.marlingold.com einsehbar.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Neil MacRae, Director, Investor Relations Santacruz Silver Mining Ltd. E-Mail: info@santacruzsilver.com Telefon: (604) 569-1609

-und-

Akiba Leisman, Executive Chairman und Interim CEO Marlin Gold Mining Ltd. E-Mail: aleisman@marlingold.com Telefon: 203-862-7059

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40657 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40657&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80280U1066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.